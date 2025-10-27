Olivia Grigorescu despre tot ce e între Cer și Pământ

Olivia Grigorescu despre tot ce e între Cer și Pământ

Olivia Grigorescu, autoarea unui roman provocator, într-o lume plină de contrast. Acolo unde iubirea devine poveste, iar povestea devine adevăr. Un dialog sincer despre clipade grație în care ne întâlnim cu noi înșine la granița dintre Cer și Pământ. O conversațiedespre trăirile transformate în confesiuni.

Pentru început, ne poți face o mică introducere în lumea ta, dincolo de scris?

Am copilărit pe o stradă în capătul căreia aveam marea, fiind cu picioarele în nisip clipă de clipă. Apoi, desculță, pe „maidan, pentru că orice încălțări aș fi purtat… mă strângeau. Pasiunea este a doua mea religie. Prima e libertatea. Mi-am creat din asta singura regulă pe care o respect: să nu mă oprească nimic, niciodată. Iubesc fericirea simțită direct în stomac, chiar dacă uneori a împărțit același loc cu durerea. Iubesc emoția, empatia, adevărul pur și loialitatea care îți dau sângele pe piele. Simt în vene furtuna plină de fulgere, tunete și mirosul dinaintea ei care-mi amintește de mine… Dar mă regăsesc în liniște și pace. Întotdeauna. Iubesc să vă privesc profund și să vă aflu. Să mă arăt, dar să mă știe doar câțiva. Cei care contează. Iubesc să trăiesc infinitul și să mor puțin câte puțin atunci când viața mi-o cere. Să știu că pot să am tot, dar să iau doar atât cât am nevoie.

Cum a început călătoria de la cititor  la  autor al cărții Cer și Pământ?

Cer și Pământ este o carte a gândurilor ce îmbrățișează inefabil destinul. Îți înalță brațele spre retoric, fără a-ți oferi un răspuns pentru că fiecare om își scrie propria poveste. A existat într-adevăr un moment în care viața m-a prins puternic de mână, dorindu-și să-mi arate adevărata ei însemnătate, iar de acolo… a mai fost doar un pas, pe care l-am transpus în pagini.

Cum este iubirea din spatele rândurilor?

Nu cred în iubirile mediocre și nici în bătăile de inimă în surdină. Cred în iubirea care te face să simți că ai alege să mori de un milion de ori doar pentru a întâlni aceeași persoană în fiecare viață.  
Este unul din adevărurile mele preferate și-l voi evoca necontenit. Iubirea mea este infinită, necondiționată și liberă. Sunt omul care lasă dragostea… să devasteze.

Ce poate fi mai frumos decât să dai voie iubirii să te consume, știind că atât timp cât ai fost pe această lume… ai simțit? Putem spune că sufletul reprezintă epicentrul cărții?

Pentru mine, sufletul reprezintă unul dintre cele mai frumoase lucruri de pe pământ. Mi se pare atât de absurd modul în care încercăm fără sens să-i înăbușim strigătele, cât de ușor îl terfelim fără să avem în minte că sufletul este rădăcina care ne leagă de Pământ și, în același timp, aripa care ne ridică spre Cer. Îi poți spune minții tale orice minciună dorești, însă atunci când privești spre suflet… te strigă adevărul pe nume.

Care este adevărul tău absolut ?

Dumnezeu.

Cum îți găsești liniștea atunci când viața devine prea zgomotoasă?

Iubesc noaptea. Are un farmec aparte și încerc să-i cuprind toata magia. Lumea respiră diferit în momentele în care rămâne doar tăcerea.

Ești un om bun?

Sunt un om. Care a învățat că oferim altora ceea ce există deja în noi. Dacă ești iubire, vei primi iubire, dacă ești adevăr, vei primi răspunsuri, dacă ești liniște, vei primi alinare. Cât timp alegi să trăiești în lumină … nu ai cum să fii în întuneric. Însă,  pentru asta e nevoie de sursa proprie. Iar mulți… încă se împiedică de ei înșiși pe drumul spre ceilalți.

Le poți spune cititorilor tăi un lucru pe care nu l-ar bănui despre tine?

Sunt un om foarte simplu. Găsesc fericirea în cele mai mici lucruri și  ofer părți din mine doar oamenilor pe care îi simt acasă.

Cum arată locul în care te simți cel mai  acasă, indiferent unde te-ai afla?

Oriunde sunt cei pe care îi iubesc. Există oameni care îți fac viața mai frumoasă doar pentru că ei fac parte din ea. Dar recunosc… am o slăbiciune pentru clipele în care mă aflu la munte, sub cerul plin de stele, lângă foc… având un pahar cu vin roșu în mână.

Dacă ar trebui să descrii  Cer și Pământ ca pe o oglindă a propriei vieți, ce ai vedea în ea?

Cu siguranță aș recunoaște contrariile din mine: fragilitatea și puterea, întunericul și lumina, căldura sufletului și abilitatea de a lăsa în urmă atunci când se încheie un capitol. Nu mă întorc absolut niciodată din drumul meu. Este atât… dar atât de frumos să știi cu adevărat cine ești. Absolut nimeni și nimic nu îți poate sta în cale. Aș privi în oglindă fantezia, dar și rădăcinile adânci prinse de realitate; bucuria de a visa și lupta de a rămâne ancorată într-o lume pe care o iubesc, în pofida tuturor dificultăților ei.

Dacă ai putea transmite un singur mesaj cititorilor tăi, care ar fi acela?

Să aleagă întotdeauna bunătatea. Nu vor pierde niciodată, iar viața are un mod atât de frumos de o oferi lecții… Cartea Cer și Pământ reprezinta ecoul unora dintre ele.

Ce i-ar spune adultul de acum copilului care ai fost?  

„Nu aș fi reușit fără tine.  

