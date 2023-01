Oameni de afaceri de succes în România: Onur Osman

România are aproape 50 000 de milionari în euro, dintre care cei mai mulți sunt antreprenori mai puțin cunoscuți în presa main-stream. Cu excepția celor care sunt titluri ale articolelor de scandal pentru afaceri cu statul, cei mai mulți antreprenori români bogați au construit afaceri de succes de la zero, avansând treptat pe scara dezvoltării organizaționale tot mai sus. România are antreprenori recunoscuți la nivel mondial pentru industria IT, medicală, beauty și fashion, care au construit vieți frumoase, luxuriante, cu extravaganțe similare celor ale milionarilor lumii occidentale, pe care îi recunoaștem mai ușor.

În industria beauty activează și Onur Osman, designer vestimentar, proprietarul unui business românesc de succes, cu recunoaștere internațională în domeniu, care a dus ținute semnate de el în toate colțurile lumii. Atelierul său se află pe Calea Victoriei, în București, într-un ambient extravagant. Statui semnate de designeri celebri, vaze din colecții limitate, pe care se bat marii colecționari ai lumii, sfeșnice spectaculoase și tablouri creează o lume magică, unde se nasc rochii de seară lucrate manual, purtate de elite sociale, culturale, artistice sau politice ale lumii.

Onur Osman stă în spatele imaginii publice a multor personalități din showbizul și viața culturală românească și internațională, coordonează organizarea multor evenimente publice elitiste și, unii dintre cei interesați de evenimentele glam ale capitalei, poate am și participat fără să știm la petreceri private din București al căror maestru de design a fost Onur Osman, prin una din companiile lui de consultanță. Simplu și direct în comunicare, dar extrem de riguros la capitolul maniere și eleganță, creatorul de modă poartă cu mândrie și numele României la multe dintre evenimentele fashion ale lumii.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro