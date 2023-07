O experiență de festival sustenabilă la Electric Castle 2023

Într-o lume în care problemele de mediu devin tot mai acute, Electric Castle își încurajează publicul să trăiască experiența de festival într-un mod sustenabil: de la colectarea separată ce aduce beneficiipentru restaurarea castelului Bánffy, la un consum responsabil al resurselor puse la dispoziție, participanții pot avea propria contribuție pentru a crea o ediție mai verde și mai prietenoasă cu mediul.

Inițiativa „Tu reciclează, Lidl donează' continuă și în acest an. Fiecare PET sau doză de aluminiu colectată prin intermediul celor trei aparate de colectare separată din festival înseamnă o donație de câte 1 leu din partea Lidl România pentru restaurarea castelului. Din 2019 și până acum, Lidl România a investit în total peste 540.000 de lei în renovarea castelului, banii fiind folosiți la refacerea acoperișului, podelelor și la alte intervenții.

Tot cu sprijinul Lidl România se va realiza și colectarea separată a deșeurilor din festival, dar și transportul lor către depozite specializate pentru a fi reciclate. Pentru a nu fi ratate de participanți, stațiile de colectare sunt transformate în opere de artă de către Comunitatea 156, un grup de liceeni de la Liceul de Arte Plastice din Cluj, conduși de profesorul Georgian Mazerschi. De asemenea, ASAP Recycling Park, parcul eco de distracții construit în jurul temei colectării separate și upcycling-ului, cu ajutorul Lidl România, se întoarce la Electric Castle pentru al doilea an consecutiv, cu și mai multe workshop-uri și activități interactive și educative. Adevăr sau Reciclare sau Roata Reciclării sunt doar două dintre propunerile prin care participanții pot descoperi noi utilizări ale plasticului sau pot învăța despre colectarea separată și despre reciclare, jucându-se și câștigând premii MERCH ASAP.

„Mai verde' înseamnă, anul acesta, 2.000 de copaci plantați, în primăvară, de echipa și fanii festivalului, o inițiativă susținută de Banca Transilvania. În următorii 3 ani, plantările vor continua, în mai multe etape, astfel încât campingul să fie transformat dintr-un simplu câmp, într-o zonă împădurită.

Angajamentul Electric Castle de a reface zona integral după fiecare ediție este susținut de OMV. Cu sprijinul companiei, toată suprafața festivalului va avea un covor de iarbă replantat după ediția a 9-a de Electric Castle. Sub deviza „The grass is greener where you take care of it', organizatorii plănuiesc replantări după fiecare ediție pentru următorii ani.

Acasă sau în EC Village, un consum responsabil de apă, curent și alte resurse sunt gesturi simple de a limita impactul individual asupra mediului. Apa curentă de la Royal Showers by Lidl România și lavoarele din EC Village folosesc un sistem temporizat, economisind 30% din consumul de energie și apă față de sistemul clasic. Pentru un efort suplimentar, există „Energy Playground', zona în care participanții pot produce energie pedalând pe biciclete dinam sau alte activități.

Peste 120 de autobuze și trenuri, cu plecări din jumătate în jumătate de oră, sunt opțiunile pe care organizatorii le pun la dispoziție pentru a limita utilizarea autoturismelor. Cei care aleg, totuși, să vină cu mașina sunt încurajați să-și ia și prietenii cu ei, organizatorii oferind acces gratuit în parcare pentru mașinile cu toate locurile ocupate și anunțând premii speciale pentru pasageri.

Mai multe detalii despre acțiunile pro sustenabilitate desfășurate de Electric Castle pot fi consultate pe https://electriccastle.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro