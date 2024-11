O campanie ParkLake și Let’s Do It, Romania!

În perioada 19 – 24 Noiembrie ParkLake Shopping Center și Asociația Lets Do It, Romania! lansează o campanie de conștientizare a cosumului responsabil de apă. Desfășurată în cadrul Săptămânii Europene de Reducere a Deșeurilor (EWWR), campania își propune să sublinieze importanța consumului responsabil de apă, oferind publicului o abordare integrată ce include conținut educativ, o expoziție în cadrul centrului comercial și expunere media.

Scopul acestei inițiative este de a inspira și ghida consumatorii către acțiuni simple și eficiente, pe care le pot integra ușor în viața de zi cu zi, pentru a reduce risipa apei.

Expoziție – Consumă apă responsabil pentru un viitor sustenabil

Expoziția va fi deschisă publicului în incinta centrului comercial și oferă vizitatorilor o oportunitate de a explora informații esențiale despre provocările actuale legate de resursele de apă din România: peste 2 milioane de metri cubi de apă se pierd anual în rețea, consumul casnic de apă este în creștere, iar 40-50% din apa potabilă se infiltrează în sol înainte de a ajunge la consumatori. Prin imagini, date și materiale explicative, expoziția scoate în evidență creșterea semnificativă a consumului de apă și subliniază importanța acțiunilor individuale și colective pentru a combate această risipă.

Vizitatorii vor avea ocazia să contribuie activ la mesajul campaniei: pot face fotografii cu decorul expoziției și împărtăși aceste imagini pe rețelele sociale pentru a sprijini inițiativa. În plus, expoziția îi invită să afle cum pot să se alăture eforturilor asociației pentru sustenabilitate și să își aducă propria contribuție la eforturile de conservarea resurselor de apă. Campania își propune ca informarea să fie primul pas către schimbare, încurajând astfel fiecare vizitator să devină parte dintr-o comunitate responsabilă față de mediul înconjurător.

„Hai să economisim apă împreună!', conținut educațional pentru reducerea consumului de apă

ParkLake și Lets Do It, Romania! îi invită pe toți cetățenii să se alăture acestui efort comun. Sub sloganul „Hai să economisim apă împreună!', campania subliniază impactul fiecărei picături de apă, evidențiind că, în medie, o persoană consumă 140 de litri zilnic.

Cu ajutorul simbolului – „Picătura Friendly', care reamintește publicului că „Fiecare picătură contează', campania propune măsuri simple și eficiente pentru a reduce consumul de apă: utilizarea mașinii de spălat doar la capacitate maximă, închiderea robinetului în timpul spălării vaselor și oprirea apei atunci când ne spălăm pe dinți și multe altele.

ParkLake se alătură eforturilor Asociației Lets Do It, Romania! pentru curățarea râului Argeș printr-o sponsorizare de 10.000 EUR

ParkLake își reafirmă angajamentul față de un viitor sustenabil prin susținerea eforturilor asociației Lets Do It, Romania! de a proteja resursele naturale și de a reduce impactul asupra mediului. Prin sponsorizarea de 10.000 euro destinată curățării Râului Argeș, ParkLake își arată dorința de a contribui activ la protejarea apei, una dintre cele mai valoroase resurse naturale. Această inițiativă se aliniază obiectivelor campaniei „Consumă Apă Responsabil – Pentru un Viitor Sustenabil', prin care ParkLake și Lets Do It, Romania! promovează reducerea consumului de apă și încurajează comportamente responsabile în rândul comunității, susținând astfel eforturile globale pentru un mediu mai curat și mai sănătos.

Descoperă campania pe www.parklake.ro și pe pagina de Facebook ParkLake Shopping Center.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro