Nuci braziliene în alimentația zilnică: cât este recomandat să consumi

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Nuci braziliene în alimentația zilnică: cât este recomandat să consumi

Nucile braziliene nu sunt doar o gustare exotică pe care o ronțăi din când în când, ci un adevărat aliat pentru sănătate. În spatele aromei lor untoase și a texturii crocante se ascunde o comoară de nutrienți: seleniu, grăsimi bune, proteine și fibre. 

Consumul lor regulat poate sprijini imunitatea, buna funcționare a tiroidei și sănătatea inimii. Totuși, fiind un aliment extrem de concentrat, cheia rămâne moderația.

Câteva nuci braziliene pe zi sunt suficiente pentru a oferi organismului aportul optim de seleniu, fără a depăși limita recomandată. Nutriționiștii insistă că nu trebuie privite ca o gustare fără măsură, ci ca un supliment natural care completează perfect o alimentație echilibrată.

Mulți le îndrăgesc pentru gustul lor fin și aspectul apetisant, dar valoarea lor reală stă în compoziția bogată. Sunt exemplul clar că „mai puțin înseamnă mai mult': nu ai nevoie de o mână întreagă, ci doar de câteva bucăți ca să simți beneficiile.

Valori nutriționale și compoziția nucilor braziliene

Nucile braziliene au o densitate nutrițională impresionantă. Doar câteva bucăți pot acoperi necesarul zilnic de seleniu.

Conținutul lor nutrițional mediu pentru 100 g:

  • Calorii: aproximativ 660 kcal
  • Proteine: 14 g
  • Grăsimi: 66 g (dintre care majoritatea sunt nesaturate)
  • Carbohidrați: 12 g
  • Fibre: 8 g
  • Seleniu: peste 1900% din doza zilnică recomandată
  • Magneziu, fosfor, zinc și vitamina E în cantități semnificative

Ceea ce le face unice este conținutul uriaș de selenium, un mineral esențial pentru imunitate, metabolism și sănătatea celulară. Practic, două nuci braziliene pe zi pot asigura doza zilnică optimă.

Pe lângă seleniu, grăsimile sănătoase (omega-3 și omega-6) susțin echilibrul cardiovascular, iar fibrele ajută digestia. Aceste nuci sunt atât un aliment nutritiv, cât și un supliment natural integrat în dietă.

Beneficiile consumului de nuci braziliene

Consumate corect, nucile braziliene aduc numeroase beneficii:

  • Sprijină sănătatea tiroidei: seleniul este vital pentru sinteza hormonilor tiroidieni.
  • Întăresc imunitatea: prin efectul antioxidant și rolul în funcționarea sistemului imunitar.
  • Îmbunătățesc sănătatea inimii: datorită grăsimilor nesaturate care reduc colesterolul „rău'.
  • Protejează celulele: prin conținutul de vitamina E și seleniu cu efect antioxidant.
  • Contribuie la fertilitate: seleniul este implicat în sănătatea spermatozoizilor și ovulelor.
  • Ajută la menținerea unei greutăți optime: prin aportul ridicat de fibre și efectul de sațietate.
  • Îmbunătățesc sănătatea pielii și părului: datorită vitaminelor și mineralelor antioxidante.
  • Susțin sănătatea oaselor: conținutul de magneziu și fosfor este important pentru schelet.

Pe termen lung, integrarea lor în alimentație poate reduce riscul de boli cardiovasculare și poate sprijini procesele de detoxifiere celulară.

Câte nuci braziliene ar trebui să mănânci pe zi?

Nu mai mult de 1-3 nuci braziliene pe zi. Poate părea puțin, dar fiecare nucă ascunde o bombă de seleniu, undeva între 70 și 90 micrograme. 

Ținând cont că necesarul zilnic al unui adult este de aproximativ 55 micrograme, îți dai seama cât de rapid poți ajunge la supradoză. Dacă exagerezi, riști să dezvolți selenoză, o problemă care se manifestă prin căderea părului, unghii fragile sau chiar tulburări digestive.

Ca să fie mai ușor de reținut, iată regulile de bază:

  • Limitează-te la 1-2 nuci braziliene pe zi, suficient pentru un aport sănătos.
  • Evită să depășești 4-5 nuci, chiar și ocazional.
  • Nu te baza doar pe ele, combină-le cu alte nuci și semințe pentru diversitate.

Așa te asiguri că profiți de beneficiile lor fără să-ți pui sănătatea în pericol.

Cum să adaugi nucile braziliene în meniul tău zilnic?

Nucile braziliene nu au nevoie de rețete complicate, sunt genul de aliment pe care îl poți strecura ușor în rutina ta de zi cu zi.

  • Ca gustare simplă: le poți ronțăi crude, între mese, atunci când simți că îți scade energia.
  • În salate: taie-le grosier și presară-le peste frunze verzi sau salate de legume, pentru textură și savoare.
  • În smoothie-uri: blenduite împreună cu fructe, adaugă o cremozitate surprinzătoare și un gust bogat.
  • În iaurt sau granola: perfecte pentru micul dejun, îți oferă un start de zi sățios și nutritiv.
  • În deserturi sănătoase: combinate cu curmale sau pudră de cacao crudă, devin baza unor gustări dulci, dar fără vinovăție.

Un lucru minunat la aceste nuci este că sunt extrem de sățioase. Două nuci braziliene îți potolesc foamea pentru câteva ore, fără să mai fie nevoie de alte gustări nesănătoase.

Pe Driedfruits.ro găsești nuci braziliene crude și proaspete, atent selecționate, care își păstrează toate calitățile nutritive. Iar când vine vorba de un aliment cu impact real asupra sănătății, calitatea chiar face diferența.

Precauții și contraindicații

Deși extrem de sănătoase, nucile braziliene nu sunt pentru oricine.

Contraindicații posibile:

  • Alergii la nuci sau alune: pot declanșa reacții severe.
  • Exces de seleniu: consumul exagerat poate duce la selenoză.
  • Probleme renale: din cauza conținutului de fosfor și potasiu, trebuie consumate cu prudență.
  • Dietă hipocalorică strictă: fiind foarte calorice, trebuie dozate atent.

Pentru copii, este recomandat să fie introduse cu grijă, în cantități mici, și doar dacă nu există antecedente de alergii.

5 rețete simple cu nuci braziliene

1. Smoothie simplu cu banană și nuci braziliene

Ingrediente: 1 banană, 200 ml lapte (de vacă sau vegetal), 2 nuci braziliene.

Mod de preparare: pui totul în blender și mixezi câteva secunde. Rezultatul este o băutură cremoasă, hrănitoare și foarte ușor de digerat.

2. Salată clasică cu legume și nuci braziliene

Ingrediente: castraveți, roșii, ardei gras, ceapă roșie, câteva frunze de salată și 3-4 nuci braziliene tăiate bucăți.

Mod de preparare: tai legumele, adaugi nucile, apoi stropești cu puțin ulei de măsline și zeamă de lămâie. O salată rapidă și gustoasă, potrivită la orice masă.

3. Iaurt cu nuci braziliene și miere

Ingrediente: un iaurt simplu, 3 nuci braziliene și o linguriță de miere.

Mod de preparare: mărunțești nucile și le adaugi peste iaurt, apoi pui mierea deasupra. Este un desert ușor sau un mic dejun rapid, gata în mai puțin de un minut.

4. Orez cu legume și nuci braziliene

Ingrediente: o cană de orez fiert, legume la abur (morcov, broccoli, dovlecel), 4-5 nuci braziliene mărunțite.

Mod de preparare: pui legumele peste orezul cald, adaugi nucile și un strop de ulei de măsline. Este o garnitură simplă, dar foarte sățioasă.

5. Chec simplu cu nuci braziliene

Ingrediente: 3 ouă, 150 g zahăr, 200 g făină, 100 ml ulei, 1 praf de copt, 5-6 nuci braziliene tocate.

Mod de preparare: bați ouăle cu zahărul, adaugi uleiul, făina și praful de copt, apoi încorporezi nucile. Torni compoziția într-o tavă și coci la 180°C timp de 35-40 de minute. Obții un desert clasic, dar cu o aromă aparte datorită nucilor braziliene.

Nuci braziliene în alimentația zilnică înseamnă un plus major de nutrienți, dar numai dacă sunt consumate cu moderație. 1-2 nuci pe zi sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de seleniu și pentru a beneficia de efectele lor protectoare.

Fie că le consumi ca gustare simplă, fie că le adaugi în rețete, aceste nuci pot deveni un aliat valoros pentru sănătatea ta. Important este să alegi produse de calitate, precum cele disponibile pe Driedfruits.ro, unde găsești nuci braziliene crude și atent selecționate.

Amintește-ți că echilibrul este cheia. Informează-te corect, discută cu un specialist în nutriție dacă ai afecțiuni speciale și bucură-te de aceste daruri ale naturii într-un mod responsabil.

Sursă foto: freepik.com

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
De ce nu trebuie să aștepți până când copilul e bolnav pentru o vizită la pediatru?
Advertorial
De ce nu trebuie să aștepți până când copilul e bolnav pentru o vizită la pediatru?
Tendințe în comerțul cu haine engros: ce produse aduc profit toamna aceasta
Advertorial
Tendințe în comerțul cu haine engros: ce produse aduc profit toamna aceasta
José Carreras și Katherine Jenkins, împreună pe scena Unforgettable Festival 2025. O seară de operă și emoție pură în Piața Constituției
Advertorial
José Carreras și Katherine Jenkins, împreună pe scena Unforgettable Festival 2025. O seară de operă și emoție pură în Piața Constituției
Ghidul cadoului spiritual: când și cui dăruiești un talisman
Advertorial
Ghidul cadoului spiritual: când și cui dăruiești un talisman
Tendințe actuale în vopsirea părului pentru saloane în 2025
Advertorial
Tendințe actuale în vopsirea părului pentru saloane în 2025
Aaron Pierre și Ishaan Khatter sunt protagoniștii stelari din distribuția noii campanii Toamnă / Iarnă “be the next” BOSS
Advertorial
Aaron Pierre și Ishaan Khatter sunt protagoniștii stelari din distribuția noii campanii Toamnă / Iarnă “be the next” BOSS
Libertatea
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Wow, ce nuntă!! Vedeta noastră s-a măritat și a făcut două petreceri ca-n povești! Avem imaginile! 3 zile și 3 nopți s-a cântat și s-a dansat! Foto
Wow, ce nuntă!! Vedeta noastră s-a măritat și a făcut două petreceri ca-n povești! Avem imaginile! 3 zile și 3 nopți s-a cântat și s-a dansat! Foto
catine.ro
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din advertorial
Diferențe notabile de caligrafie între un stilou mass market și unul de lux
Diferențe notabile de caligrafie între un stilou mass market și unul de lux
Advertorial

Caligrafia, ca expresie vizuală a gândurilor tale, este influențată direct de instrumentul cu care scrii.

+ Mai multe
Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat
Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat
Advertorial

+ Mai multe
Glow instant cu tratamentul Laser Peel Carbon
Glow instant cu tratamentul Laser Peel Carbon
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC