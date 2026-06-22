Alopecia la femei nu are o singură cauză: când să consideri un tratament la Dr. Felix Hair Implant

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  de  ELLE
Alopecia la femei nu are o singură cauză: când să consideri un tratament la Dr. Felix Hair Implant

Milioane de femei se confruntă cu căderea părului, dar puține știu că motivul contează mai mult decât simptomul. Căderea masivă după stres, rărierea lentă la menopauză și zonele care nu mai cresc înapoi pot avea cauze diferite și pot necesita abordări distincte.

Primul impuls este să cauți un șampon sau un supliment în momentul în care vezi că îți cade părul prea tare și că se adună cam mult pe perie. Totuși, căderea părului poate avea mai multe cauze iar un tratament alopecie femei ar trebui să înceapă cu înțelegerea cauzei, nu produsul potrivit de pe raft.

Cum îți dai seama ce tip de alopecie ai: simptome și semne distinctive

  • Părul cade brusc și în cantități mari, dar nu se subțiază vizibil.
  • Părul se rărește uniform sau în zona creștetului, lent, de-a lungul anilor.
  • Căderea care vine însoțită de oboseală, creșterea în greutate, sensibilitate la frig.
  • Există zone clare unde părul nu mai crește deloc.

Indiferent de simptom, primul pas este un consult medical, nu un tratament luat după ureche sau din bătrâni.

Telogen effluvium: căderea masivă după stres, naștere sau dietă strictă

Dacă ai născut în urmă cu 2-4 luni, ai trecut printr-o perioadă lungă de stres, ai ținut o dietă foarte restrictivă sau ai avut o boală severă iar acum îți cade părul în cantități care te sperie, poate fi vorba de acest tip de căderea a părului.

Vestea bună e că odată ce reduci stresul, echilibrezi alimentația sau corpul se recuperează după naștere, părul începe să crească din nou. Durează, de obicei, între 6 și 12 luni.

Ce poți face între timp este un consult dermatologic pentru confirmare, analize pentru deficit de fier, vitamina D și zinc. Implantul nu este o soluție pentru acest tip de cădere a părului și niciun specialist nu îl va recomanda de regulă.

Alopecia hormonală: tiroida, menopauza și dezechilibrele care afectează firul de păr

Hipotiroidismul, de exemplu, provoacă o cădere difuză, lentă, însoțită de obicei de oboseală, piele uscată, sensibilitate la frig, creștere în greutate. La menopauză, scăderea estrogenului face ca firele să devină mai subțiri, mai fragile, mai rare – este un proces gradual care multor femei le scapă până devine vizibil.

Primul pas aici este la medicul endocrinolog sau ginecolog. Un profil hormonal complet și TSH-ul sunt analize de bază care pot explica tot. Când cauza hormonală este tratată, căderea se stabilizează adesea fără intervenție suplimentară.

Implantul de păr nu este recomandat aici pentru că foliculii implantați pot fi afectați de aceleași cauze care au produs căderea inițială.

Alopecia androgenică la femei: situația în care poți face implant de păr

Alopecia androgenică este singurul tip de cădere a părului în care zonele rărite nu se recuperează fără intervenție. La femei, se manifestă de obicei prin rărierea treptată a părului, însă linia părului rămâne neschimbată (spre deosebire de bărbați). Poate apărea din tinerețe sau se poate accentua la menopauză.

După ce analizele hormonale și tiroidiene sunt în regulă și un dermatolog confirmă diagnosticul, implantul de păr devine o opțiune, inclusiv în cazuri dificile, datorită tehnicii Q-FUE de la Dr. Felix Hair Implant. Procedura Q-FUE este realizată la clinică exclusiv de medici specializați, adaptată și pentru cazuri feminine complexe.

Întrebări frecvente:

  1. Cum știu dacă am alopecie androgenică sau altceva?

Printr-un consultul dermatologic și analizele hormonale complete. Diagnosticul corect se pune după excluderea cauzelor hormonale și tiroidiene.

  1. Implantul de păr funcționează și la femei?

Da, pentru alopecia androgenică confirmată.

  1. Când e prea devreme sau prea târziu pentru implant?

Nu există o vârstă fixă. Contează cauza – implantul se recomandă după ce căderea s-a stabilizat iar cauza a fost identificată și, unde e posibil, tratată.

Mini-rezumat

Telogen effluvium și alopecia hormonală pot cauza căderea părului la femei – acestea se abordează medical, nu chirurgical. Alopecia androgenică este singurul tip în care implantul de păr devine o soluție, după un diagnostic și analize. Dr. Felix Hair Implant oferă o evaluare preliminară online, gratuită, pentru a evalua dacă procedura este potrivită pentru situația ta.

Contact:

Email: [email protected] 

Telefon: +40 720.254.368

Adresă: Șoseaua Nordului, București 014104

Sursa foto: drfelixhairimplant.ro

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