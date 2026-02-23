Nu uita de holul de la intrare! Tablourile canvas, secretul locuințelor puse la punct

Când amenajezi o locuință, holul de la intrare rămâne adesea pe ultimul loc.

Când amenajezi o locuință, holul de la intrare rămâne adesea pe ultimul loc. Îți pui toate resursele în living, dormitor, bucătărie, dar uiți că exact acest spațiu e primul pe care îl vezi când intri. Și nu doar tu, ci toți cei care îți trec pragul. De aceea, merită să-i acorzi atenție. Iar câteva tablouri canvas bine alese pot schimba complet atmosfera. 

De ce contează ce ai pe pereții de la intrare?

Pentru că prima impresie contează. Dacă ai o intrare curată, organizată și decorată cu bun gust, simți că ai intrat într-o locuință primitoare, îngrijită, în care să te simți bine. Un tablou poate face spațiul să pară mai aerisit sau mai modern. Nu ai nevoie de multe obiecte. Ajunge un tablou de perete care să se potrivească cu stilul mobilierului, culorile pereților sau podeaua din hol și care să fie așezat corect pe perete.

Ce fel de tablouri canvas merg în hol?

Holul de la intrare nu e o zonă unde te oprești mult. E un spațiu de trecere. Așa că tablourile trebuie să fie simple, dar de efect. Te poți orienta către:

  • tablouri cu flori 
  • tablouri moderne 
  • compoziții minimaliste, cu linii curate
  • tablouri cu mesaje 
  • natură, siluete, detalii grafice.

Important e ca totul să rămână aerisit. Nu încarci un hol îngust cu un perete plin de rame sau cu imagini aglomerate.

Cum alegi dimensiunea potrivită?

Începi cu spațiul pe care îl ai disponibil. Dacă ai un perete lat, poți merge pe un tablou canvas mare, orizontal. Dacă holul este lung și îngust, alege un set de două sau trei tablouri verticale. În spațiile mici, merge foarte bine un singur tablou cu un contrast puternic, fără rame, direct pe pânză. Se recomandă să alegi dimensiunea în funcție de mobilierul din apropiere – comoda de pantofi, cuierul, oglinda sau un pantofar. Așa păstrezi proporțiile și eviți ca tabloul să nu iasă în evidență sau, din contră, să domine zona inutil.

Ce culori ar trebui să aibă tabloul din holul de la intrare?

Dacă ai un hol în tonuri deschise, poți merge pe contraste – alb-negru, bej-gri închis, accente de verde sau roșu ars. Dacă ai deja pereții colorați, mergi pe tablouri canvas în culori neutre. Texturile contează și ele. Pânza fără ramă e mai potrivită în decorurile moderne sau minimaliste.

Unde găsești tablouri potrivite pentru intrare?

Poate părea un detaliu, dar dacă alegi un tablou făcut bine, imprimat pe pânză groasă, cu culori care rezistă, se vede din prima calitatea. Un magazin specializat în tablouri moderne te scapă de multe bătăi de cap, ai la un loc mii de variante, nu trebuie decât să o găsești pe cea care se potrivește în holul tău de acasă. Magazinul de tablouri LuxCanva este un producător român de tablouri canvas care îți pune la dispoziție zeci de stiluri, de la floral și minimalist, până la abstract sau natură.

Dacă vrei o locuință care să arată bine, nu uita de holul de la intrare, fiecare detaliu contează atunci când decorezi!

