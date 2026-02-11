Noutăți la CCC – branduri globale și alegeri în trend pentru sezonul următor

Noua colecție, recent lansată în magazinele CCC, atrage imediat atenția printr-o reinterpretare a celor mai importante tendințe ale sezonului ce urmează. Este un mix inspirat de branduri internaționale, siluete îndrăznețe și detalii în tendințe, care împreună conturează o poveste de modă definită de lejeritate urbană, energie sport și eleganță atemporală.

Printre noutăți se numără produse de la branduri consacrate precum Reebok, adidas, PUMA, DC Shoes, GUESS, GINO ROSSI și NINE WEST.

Vedetele sezonului

Vedeta incontestabilă a noii colecții este adidas Nebzed – un model care îmbină perfect designul dinamic cu confortul de zi cu zi. Disponibil la CCC în mai multe culori, impresionează prin versatilitatea sa; adidas Nebzed se potrivește la fel de bine atât ținutelor casual, cât și look-urilor urbane cu atitudine. Iubitorii stilului sport vor descoperi, de asemenea, numeroase noutăți în cele mai recente colecții de la Reebok, PUMA, DC Shoes și HUNTER, care includ modele pentru femei, bărbați și copii, precum și accesorii practice.

O reinterpretare modernă a produselor clasice

Noua colecție reinterpretează, de asemenea, piesele clasice. Branduri precum GINO ROSSI, GUESS, Beverly Hills Polo Club și NINE WEST impresionează prin detalii rafinate și o estetică ce depășește tendințele efemere. Fie că vorbim despre pantofi negri cu cataramă, un clutch pastel cu accente aurii sau o geantă de umăr încăpătoare, cu un imprimeu modern, aceste piese sunt pregătite să-ți definească stilul în sezonul următor.

Noua colecție este disponibilă acum în magazinele CCC, în aplicație și online, pe ccc.eu.

Sursa foto: CCC

