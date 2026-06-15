Noul „It-Accessory” al sezonului: Cum transformi telefonul mobil într-o declarație de stil din pietre naturale și materiale premium

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Există un moment de eleganță discretă când un obiect pur utilitar transcende funcția sa și devine o declarație estetică. Pentru femeia modernă, atentă la detalii, acest moment se traduce simplu: telefonul mobil nu mai este doar un instrument de comunicare, ci piesa centrală a unui styling inteligent.

Brandul românesc Desirade Collection a construit tocmai pe această schimbare de paradigmă. Într-o industrie în care accesoriile tech au fost mult timp marginalizate estetic, Desirade propune o viziune fresh: telefonul merită să fie tratat cu aceeași atenție pe care o acordăm unei bijuterii prețioase.

Colecțiile brandului sunt creații originale, asamblate in-house, concepute exclusiv în jurul unor materiale premium și elemente organice. Pietrele naturale cu reflexii unice — precum Lapis Lazuli profund, Black Onyx elegant, jadul delicat, elementele ceramice fine și detaliile din oțel inoxidabil — oferă fiecărui strap statutul de piesă de design cu greutate proprie. Nu vorbim despre materiale de masă, ci despre texturi autentice, reci și nobile, realizate manual, care cer să fie atinse și integrate în outfituri eclectice.

Versatilitatea este elementul cheie: purtate crossbody, pe umăr sau ca accesorii de geantă, piesele se adaptează organic dinamicii zilnice. Fie că alegi o husă dedicată Desirade, cu sistemul de prindere minimalist integrat direct în carcasă, fie că folosești adaptorul universal pentru a păstra husa ta preferată, mecanica de prindere dispare complet în design, lăsând la vedere doar estetica pură a unei bijuterii contemporane.

Tagline-ul Let go. Fashionably. nu este doar un îndemn la libertate de mișcare, ci o adevărată filozofie de stil. Te invită să renunți la rigiditatea pragmatismului și să îmbrățișezi un lux funcțional, în care utilul se contopește perfect cu frumosul.

Descoperă colecția, alege-ți designul favorit — fiecare piesă, semnată Desirade — și transformă-ți obiectul cel mai prezent în viața ta într-o semnătură stilistică pe desiradecollection.com.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro