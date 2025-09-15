Noua colecție Reebok este acum disponibilă la CCC! Descoperă un stil plin de energie

Un nou sezon, un nou start, iar Reebok are soluția perfectă – o colecție care combină cele mai bune elemente din sport și modă. Descoperă încălțămintea care te va însoți cu ușurință de la antrenament la plimbările prin oraș, păstrându-ți stilul autentic și relaxat. Exprimă-te fără compromisuri – de la alergarea de dimineață până la întâlnirile cu prietenii.

Modă care ține pasul cu ritmul tău de viață

În lumea dinamică de astăzi, încălțămintea nu mai este doar un accesoriu. Este o piesă esențială care trebuie să țină pasul cu tine și, în același timp, să-ți completeze stilul. Reebok înțelege perfect această nevoie. Noua colecție, disponibilă la CCC, este o combinație armonioasă între funcționalitatea sportivă și stilul urban. Brandul propune modele care nu doar te susțin în timpul activităților, ci îți oferă și libertatea de mișcare în jungla urbană, păstrând în același timp un look sportiv. Este alegerea ideală pentru cei care prețuiesc libertatea și vor ca stilul lor să reflecte activitățile de zi cu zi.

Confort fără compromisuri

Reebok demonstrează că stilul nu trebuie să fie sacrificat în favoarea confortului. Materialele ușoare, soluțiile inovatoare și detaliile atent gândite transformă fiecare pereche de pantofi într-o alegere nu doar comodă, ci și în tendințe. Toți cei care adoră să se exprime prin modă – chiar și în ținutele sport de zi cu zi – vor aprecia cu siguranță acest echilibru. Care sunt modelele care merită atenția ta în mod special?

Reebok CEO-FORTE LOUNGER: un design atemporal, disponibil în culori versatile precum bej, alb și negru. Este alegerea perfectă pentru cei care caută o pereche de încălțăminte practică și ușor de asortat, ideală pentru zilele aglomerate.

Reebok CEO-ROAD STRIDER: culori neon îndrăznețe și o talpă robustă. Este alegerea ideală pentru cei care apreciază energia și stilul sportiv, plin de personalitate. Acest model adaugă caracter oricărei ținute și te ajută să ieși în evidență.

Reebok EOSB-FLOATZIG 2: un model emblematic în nuanțe pastelate, care îmbină confortul de neegalat cu accente de culoare discrete. O alegere excelentă pentru a adăuga o notă de rafinament ținutelor tale.

Reebok EO-ZIG DYNAMICA 6: o nuanță de albastru care accentuează lejeritatea ținutei tale și completează perfect ritmul vieții urbane. Acest model te va face să te simți la modă și confortabil în orice situație.

Colecția Reebok de la CCC este mai mult decât echipament sport. Este o invitație la un stil de viață activ, plin de energie, bucurie și autenticitate. Fiecare model a fost creat pentru a te susține în ritmul zilnic și pentru a te motiva să îți depășești limitele. Descoperă un stil care inspiră acțiune și îți amintește că adevărata putere stă în mișcare.

Noile modele sunt acum disponibile în magazinele CCC, online pe ccc.eu, și în aplicația mobilă.

Sursa foto: CCC

