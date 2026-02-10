MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni

Pentru clienții pasionați de fashion, pentru cei care cumpără frecvent sau pentru oricine apreciază avantajele inteligente la cumpărături, MODIVOclub propune o nouă generație de program de loialitate — construit în jurul unui orientat spre beneficii reale.

MODIVOclub este o platformă complexă de beneficii și loialitate care reunește sub același program unele dintre cele mai populare branduri din universul fashion și lifestyle — printre care MODIVO, epantofi, CCC, HalfPrice, worldbox și altele. Membrii au acces la oferte exclusive, intrare prioritară în promoții și reduceri personalizate, transformând fiecare sesiune de shopping într-o experiență mai avantajoasă și mai bine adaptată preferințelor lor.

Cum funcționează programul

Înscrierea în MODIVOclub este simplă și rapidă: clienții se pot înregistra online sau direct în magazine, folosind contul deja existent la oricare dintre brandurile participante. Beneficiile devin active imediat — de la acces anticipat la campanii promoționale până la oferte speciale dedicate exclusiv membrilor.

Pe lângă nivelul standard, gratuit, programul include și o versiune premium — MODIVOclub GOLD. Aceasta presupune o taxă anuală fixă și oferă un pachet extins de avantaje, conceput pentru clienții care doresc să își maximizeze beneficiile la fiecare achiziție.

Beneficii cheie pentru membri

Pentru toți membrii MODIVOclub:

acces în avans la promoții și campanii de reduceri, înainte de lansarea publică

oferte exclusive, personalizate în funcție de preferințe și comportamentul de cumpărare

perioadă extinsă de retur, pentru mai multă flexibilitate și siguranță în decizia de achiziție

Beneficii suplimentare MODIVOclub GOLD:

10% cashback la toate cumpărăturile realizate în cadrul brandurilor participante, atât online, cât și în magazine fizice — sumă ce poate fi utilizată la achiziții viitoare

reduceri speciale prin parteneri selectați, inclusiv oferte suplimentare în rețeaua worldbox

opțiunea Family & Friends — posibilitatea de a extinde avantajele către apropiați, la un cost reduÎntr-un peisaj de retail tot mai competitiv, MODIVOclub se diferențiază prin combinația dintre confort, personalizare și valoare concretă pentru client. De la acces prioritar și oferte exclusive până la un sistem de recompensare care întoarce o parte din valoarea fiecărei achiziții, programul transformă shoppingul într-o experiență mai inteligentă, mai bine calibrată și, desigur, mai avantajoasă.

