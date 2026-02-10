MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 10.02.2026, 13:42,  de  ELLE
MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni

Pentru clienții pasionați de fashion, pentru cei care cumpără frecvent sau pentru oricine apreciază avantajele inteligente la cumpărături, MODIVOclub propune o nouă generație de program de loialitate — construit în jurul unui orientat spre beneficii reale.

MODIVOclub este o platformă complexă de beneficii și loialitate care reunește sub același program unele dintre cele mai populare branduri din universul fashion și lifestyle — printre care MODIVO, epantofi, CCC, HalfPrice, worldbox și altele. Membrii au acces la oferte exclusive, intrare prioritară în promoții și reduceri personalizate, transformând fiecare sesiune de shopping într-o experiență mai avantajoasă și mai bine adaptată preferințelor lor.

Cum funcționează programul

Înscrierea în MODIVOclub este simplă și rapidă: clienții se pot înregistra online sau direct în magazine, folosind contul deja existent la oricare dintre brandurile participante. Beneficiile devin active imediat — de la acces anticipat la campanii promoționale până la oferte speciale dedicate exclusiv membrilor.

Pe lângă nivelul standard, gratuit, programul include și o versiune premium — MODIVOclub GOLD. Aceasta presupune o taxă anuală fixă și oferă un pachet extins de avantaje, conceput pentru clienții care doresc să își maximizeze beneficiile la fiecare achiziție.

Beneficii cheie pentru membri

Pentru toți membrii MODIVOclub:

  • acces în avans la promoții și campanii de reduceri, înainte de lansarea publică
  • oferte exclusive, personalizate în funcție de preferințe și comportamentul de cumpărare
  • perioadă extinsă de retur, pentru mai multă flexibilitate și siguranță în decizia de achiziție

Beneficii suplimentare MODIVOclub GOLD:

  • 10% cashback la toate cumpărăturile realizate în cadrul brandurilor participante, atât online, cât și în magazine fizice — sumă ce poate fi utilizată la achiziții viitoare
  • reduceri speciale prin parteneri selectați, inclusiv oferte suplimentare în rețeaua worldbox
  • opțiunea Family & Friends — posibilitatea de a extinde avantajele către apropiați, la un cost reduÎntr-un peisaj de retail tot mai competitiv, MODIVOclub se diferențiază prin combinația dintre confort, personalizare și valoare concretă pentru client. De la acces prioritar și oferte exclusive până la un sistem de recompensare care întoarce o parte din valoarea fiecărei achiziții, programul transformă shoppingul într-o experiență mai inteligentă, mai bine calibrată și, desigur, mai avantajoasă.
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Iarna care se trăiește: Top 25 activități din județul Harghita
Advertorial
Iarna care se trăiește: Top 25 activități din județul Harghita
„JE T”AIME” - incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase 
Advertorial
„JE T”AIME” - incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase 
Greșeli comune când folosești adeziv pentru gene și cum să le eviți
Advertorial
Greșeli comune când folosești adeziv pentru gene și cum să le eviți
Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
Advertorial
Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026
Advertorial
STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026
De ce să alegi un apartament de închiriat într-o zonă premium din București: 4 avantaje importante
Advertorial
De ce să alegi un apartament de închiriat într-o zonă premium din București: 4 avantaje importante
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
catine.ro
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sydney Sweeney a recreat o ținută veche de 74 de ani. O rochie similară a fost purtată și de Marilyn Monroe
Sydney Sweeney a recreat o ținută veche de 74 de ani. O rochie similară a fost purtată și de Marilyn Monroe
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Mai multe din advertorial
Valentine’s Day la The Marmorosch: un weekend de experiențe gastronomice și evenimente tematice în centrul Bucureștiului
Valentine’s Day la The Marmorosch: un weekend de experiențe gastronomice și evenimente tematice în centrul Bucureștiului
Advertorial

+ Mai multe
Bad Bunny a purtat un model nelansat adidas Originals Para Bad Bunny BadBo 1.0 în timpul show-ului de la pauza Super Bowl LX
Bad Bunny a purtat un model nelansat adidas Originals Para Bad Bunny BadBo 1.0 în timpul show-ului de la pauza Super Bowl LX
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi între o dobândă fixă și una variabilă
Cum alegi între o dobândă fixă și una variabilă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC