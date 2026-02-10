MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni

Pentru clienții pasionați de fashion, pentru cei care cumpără frecvent sau pentru oricine apreciază avantajele inteligente la cumpărături, MODIVOclub propune o nouă generație de program de loialitate — construit în jurul unui orientat spre beneficii reale.
MODIVOclub este o platformă complexă de beneficii și loialitate care reunește sub același program unele dintre cele mai populare branduri din universul fashion și lifestyle — printre care MODIVO, epantofi, CCC, HalfPrice, worldbox și altele. Membrii au acces la oferte exclusive, intrare prioritară în promoții și reduceri personalizate, transformând fiecare sesiune de shopping într-o experiență mai avantajoasă și mai bine adaptată preferințelor lor.
Cum funcționează programul
Înscrierea în MODIVOclub este simplă și rapidă: clienții se pot înregistra online sau direct în magazine, folosind contul deja existent la oricare dintre brandurile participante. Beneficiile devin active imediat — de la acces anticipat la campanii promoționale până la oferte speciale dedicate exclusiv membrilor.
Pe lângă nivelul standard, gratuit, programul include și o versiune premium — MODIVOclub GOLD. Aceasta presupune o taxă anuală fixă și oferă un pachet extins de avantaje, conceput pentru clienții care doresc să își maximizeze beneficiile la fiecare achiziție.
Beneficii cheie pentru membri
Pentru toți membrii MODIVOclub:
Beneficii suplimentare MODIVOclub GOLD: