Mirosuri neplăcute care pot apărea într-un apartament și ce poți face pentru a scăpa de ele + a le preveni

Indiferent cât de ordonat sau curat este un apartament, uneori aerul pare încărcat, greu sau pur și simplu neplăcut. Mirosurile nedorite pot apărea din cele mai banale motive: gătit, haine umede, gunoi, animale de companie sau chiar din instalațiile sanitare.

Problema este că, în loc să dispară, aceste mirosuri se impregnează în mobilier, textile și pereți, devenind parte din atmosfera locuinței. Din fericire, le poți elimina complet – și, mai important, le poți preveni.

În continuare, vei descoperi cele mai frecvente surse de mirosuri dintr-un apartament, soluțiile pentru a le neutraliza și obiceiurile simple care te ajută să menții aerul mereu curat și plăcut.

Mirosul de mâncare – inevitabil, dar controlabil

Oricât de apetisantă ar fi o friptură sau o ciorbă proaspăt gătită, nimeni nu își dorește ca mirosul să rămână în întreaga casă ore întregi. În apartamentele cu bucătării open-space, aburul și vaporii se extind rapid în toate camerele și se impregnează în perdele, canapele și haine.

Pentru a evita acest lucru, aerisește imediat după ce termini de gătit, chiar și iarna. Cinci minute de aer rece sunt suficiente pentru a elimina cea mai mare parte a mirosurilor. O altă soluție simplă este fierberea unei cratițe cu apă, oțet și felii de lămâie – aburul acționează ca un neutralizator natural.

Curățarea regulată a cuptorului, aragazului și hotei este, de asemenea, esențială. Grăsimea arsă sau resturile uitate sunt surse sigure de mirosuri persistente. Un filtru de hotă curățat lunar poate face o diferență uriașă în calitatea aerului din bucătărie.

Mirosurile din frigider

Frigiderul este un magnet pentru mirosuri, mai ales atunci când alimentele nu sunt depozitate corespunzător. Un iaurt uitat pe raftul din spate sau o cutie de mâncare deschisă pot schimba mirosul întregului aparat în câteva ore.

Pentru a scăpa de miros, goleşte frigiderul complet și curăță-l cu o soluție din apă caldă și oțet sau bicarbonat. Poți pune în interior un bol mic cu boabe de cafea, bicarbonat sau felii de lămâie, care absorb mirosurile naturale.

Pentru prevenție, păstrează toate alimentele în recipiente închise și nu lăsa resturile mai mult de două-trei zile. Un frigider curat, aerisit și bine organizat rămâne mereu fără mirosuri neplăcute.

Mirosurile din baie sau din canalizare

Un miros neplăcut care vine din baie poate fi extrem de deranjant și, de multe ori, indică o problemă mai profundă la instalațiile sanitare. Cele mai frecvente cauze sunt sifonul uscat, depunerile de grăsime și păr în țevi, garniturile deteriorate sau lipsa ventilației.

Toarnă o dată pe săptămână apă fierbinte amestecată cu bicarbonat și oțet în scurgeri. Această combinație naturală curăță și dezinfectează în profunzime. Verifică și ventilatorul – dacă nu funcționează corect, aerul stătut și umed va amplifica mirosul.

Pentru a preveni reapariția lor, curăță constant rigolele și lasă apa să curgă câteva secunde în toate scurgerile, mai ales dacă nu folosești baia zilnic. Astfel, sifonul rămâne plin și blochează gazele neplăcute din țevi.

Mirosul de umezeală și mucegai

Mirosul de umezeală este unul dintre cele mai persistente și greu de eliminat. Apare în special în spațiile prost ventilate, cum ar fi băile fără fereastră, bucătăriile cu aburi frecvenți sau dormitoarele umede.

În primul rând, trebuie identificată sursa problemei. Poate fi vorba de pereți umezi, scurgeri ascunse sau condens acumulat în spatele mobilierului. Aerisește zilnic și, dacă este posibil, folosește un dezumidificator. Excesul de umiditate este principalul vinovat pentru mirosul de mucegai.

Curăță zonele afectate cu o soluție naturală din oțet alb și apă, iar dacă petele sunt extinse, folosește produse speciale anti-mucegai. Înlocuiește textilele care au prins miros de umezeală și nu se mai curăță complet.

Pentru prevenție, menține umiditatea sub 60%, nu lipi mobilierul direct de perete și evită uscarea hainelor în interior, mai ales iarna.

Mirosurile din mașina de spălat

Chiar dacă pare surprinzător, mașina de spălat este una dintre cele mai frecvente surse de mirosuri neplăcute din apartamente. Resturile de detergent și balsam, combinate cu umezeala constantă, creează un mediu perfect pentru mucegai și bacterii.

Pentru curățare, rulează un ciclu de spălare la 90°C fără haine, adăugând în cuvă o cană de oțet alb sau bicarbonat. Curăță bine sertarul pentru detergent și garnitura de cauciuc de la ușă – acolo se adună cel mai mult reziduu. După fiecare spălare, lasă ușa întredeschisă pentru a permite uscarea completă a interiorului.

Mirosurile de fum

Fumul de țigară este unul dintre cele mai persistente mirosuri dintr-un apartament. Se impregnează ușor în pereți, textile și mobilier, iar simpla aerisire nu este întotdeauna suficientă.

Pentru eliminare, pulverizează o soluție din apă și oțet pe perdele și canapele. Poți curăța pereții cu o cârpă umedă, pentru a îndepărta depunerile fine de nicotină. Dacă fumul s-a impregnat adânc, o revopsire ușoară cu vopsea lavabilă specială pentru interior poate fi o soluție rapidă.

Un purificator de aer cu filtru HEPA este, de asemenea, extrem de eficient, mai ales dacă locuiești într-un apartament mic. Pe altex.ro găsești numeroase modele dintre care poți alege pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din locuință.

Mirosurile provenite de la animale de companie

Animalele aduc bucurie și energie în casă, dar și un miros specific, mai ales în spațiile mici. Chiar dacă patrupedul tău este curat, părul, salivă și culcușul pot deveni surse de mirosuri persistente.

Aspiră zilnic zonele în care stă animalul și spală-i pătura sau perna săptămânal. Curăță podelele cu o soluție de apă și oțet, care neutralizează mirosurile fără să fie periculoasă.

Pentru litieră, folosește nisip cu cărbune activ și schimbă-l regulat. Aerisirea zilnică este esențială, mai ales în camerele unde animalul petrece cel mai mult timp.

În concluzie, mirosurile neplăcute dintr-un apartament nu sunt inevitabile. Cu puțină atenție, curățenie regulată și aerisire constantă, poți menține un aer proaspăt și curat în fiecare zi.

Eliminarea lor nu ține doar de produse de curățenie, ci și de obiceiuri sănătoase: ventilație, ordine și prevenție. Un apartament care miroase bine este un spațiu primitor, în care te simți relaxat și confortabil!

