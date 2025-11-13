Meciul decisiv Bosnia&Herțegovina – România, în exclusivitate și în direct la Prima TV

Meciul decisiv Bosnia&Herțegovina - România, în exclusivitate și în direct la Prima TV

Naţionala nu renunţă! Urmează meciul decisiv, meciul unei naţiuni.

După victoria dramatică împotriva Austriei (1-0), cu golul lui Virgil Ghiţă în minutul 90+5, România se pregăteşte pentru partida care poate decide totul: meciul decisiv, Bosnia &  Herţegovina – România. O confruntare care ține respirația unei țări întregi și care se vede în exclusivitate și în direct la Prima TV, sambata, 15 noiembrie, de la ora 21:45.

Înaintea fluierului de start, Prima TV pregătește o seară-eveniment dedicată pasiunii pentru fotbal. De la ora 19.30, telespectatorii sunt invitați la o ediție specială a emisiunii-concurs 50-50, în care internaționalii Daniel Pancu si Aurel Țicleanu își pun la bătaie cultura generală și spiritul de competiție. De la 20.00 începe Studio UEFA, iar Alex Rădulescu, alături de invitații lui, va prezenta echipa de start trimisă de Mircea Lucescu în teren și va prezenta declarații exclusive și reacții în direct de la Zenica.

România se află în fața unui moment istoric iar Naționala nu renunță.  După lupta eroică cu Austria, tricolorii merg în Bosnia cu o singură misiune: victoria care ne poate aduce mai aproape de Mondial, un pas uriaş spre visul american. Toată România este alături de echipa națională. Vedetele sportului românesc, foști mari campioni și fani pasionați au transmis același refren plin de emoție și speranță: „Hai România, fii Prima! Vrem la Mondial!'

Pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, Prima TV transmite în exclusivitate și în direct partida Bosnia & Herțegovina – România. Un meci decisiv, de totul sau nimic, o seară în care Zidul Galben va face galerie în fața micului ecran pentru Naționala de fotbal a României.

Sursa foto: Prima TV

