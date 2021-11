Cum să faci masca facială perfectă… cu doar puțină imaginație

Ai un ten acneic, iritat, sensibil, gras, uscat, ridat, îmbătrânit sau lipsit de strălucire? Sau doar îți dorești să-ți răsfeți pielea? Știm foarte bine cât de benefice pot fi produsele cosmetice de calitate, însă există ceva care le egalează. Vorbim, bineînțeles, despre măștile de față homemade, cele pe care le realizezi cu ingrediente pe care le ai de obicei acasă, iar FOREO, brand-ul inovator in materie de skincare gadgets a scos pe piată, prima bază de mască facială IMAGINATION.

Pe lângă aspectul relaxant pe care ni-l conferă momentul în care ne răsfățăm pielea, știm cu exactitate ce vom aplica pe tenul nostru, de aceea măștile de față homemade sunt foarte indicate și apreciate de noi toate.

Avem, însă, și o veste extraordinară! Știai că există un produs pe care-l poți combina cu orice fel de mască de față homemade pentru ca aceasta să își dubleze eficacitatea, iar rezultatele să apară în cel mai scurt timp? Noi am testat acest produs, îți dăm toate detaliile și suntem convinse că te vom determina și pe tine să-l încerci.

Cu siguranță ai auzit deja despre FOREO, celebrul brand suedez de beauty-tech care a cucerit o lume întreagă cu inovațiile sale în materie de skincare precum dispozitivele de masaj, cele pentru curățare facială sau tratament facial, celebrele LUNA, UFO sau BEAR, pe care noi le folosim de atâta timp și le adorăm deja.

Poate din acest motiv am fost plăcut surprinse atunci când am aflat de cea mai recentă lansare FOREO. Nu este vorba despre un nou gadget beauty tech, ci de un produs extrem de interesant și eficient, care îmbină tehnologia revoluționară FOREO cu.. imaginația noastră.

Este vorba despre noua bază de mască FOREO Imagination, care ajută la personalizarea măștilor de față homemade, un produs care îmbină cele mai rafinate ingrediente ale naturii, alături de un strop de magie marca FOREO.

Această formula de bază hidratantă a fost concepută pentru a se amesteca perfect cu ingredientele proaspete din bucătăria ta, oferindu-ți astfel în fiecare zi un ritual proaspăt de îngrijire a pielii, făcut în casă, oferindu-ți astfel libertatea completă pentru a controla ingredientele pe care le folosești pentru îngrijirea pielii tale.

De ce este IMAGINATION un produs pe care trebuie să-l încerci și tu cât mai curând? Formula acestei baze de mască facială, are la bază trei componente puternice: ester de specialitate, umectant și acid gras, care penetrează în profunzimea pielii pentru ca masca realizată de tine să aibă un efect maxim.

Esterul crește hidratarea pielii, în timp ce umectantul o păstrează și acționează ca un solvent care ajută la transferul acestor ingrediente hrănitoare în piele. Acidul gras, ce face parte din binecunoscuții acizi grași omega-6, este, în primul rând, un puternic agent activ, ce optimizează nivelul de hidratare, menținând în principal nivelul de elasticitate sănătos și îmbunătățind funcția de protecție a pielii împotriva factorilor de stres din mediul înconjurător

Cele trei combinate garantează oferirea unei bombe nutritive cu antioxidanți și vitamine, provenită din ingrediente organice și proaspete, care ajunge în cele mai adânci straturi ale pielii, unde poate obține cele mai vizibile rezultate, astfel ajungând să arăți și să te simți mai tânără!

Cum se folosește Foreo Imagination? Extrem de simplu! Trebuie să amesteci fără efort ingredientele tale preferate, naturale și neprocesate, cu o linguriță de IMAGINATION și apoi să aplici masca uniform pe piele. Mai trebuie precizat că formula FOREO este vegană și cruelty-free și a fost sintetizată pentru a fi complet sigură.

Pentru a-ți veni în ajutor, îți dezvăluim și una dintre rețetele noastre preferate de măști faciale homemade, pe care am încercat-o adăugând și baza de mască FOREO Imagination.

Mască pentru prevenirea acneei, cu mușețel și mentă

Am amestecat o linguriță de flori de mușețel uscate cu o lingură de mentă proaspăt mărunțită, o lingură de miere și un ou, apoi le-am pus pe toate într-un castron, adaugând și o linguriță de Imagination. Am aplicat conținutul pe față, gât și decolteu și am lăsat-o să acționeze timp de 10-15 minute, apoi am clătit pielea cu apă rece. Este o minunată modalitate prin care poți reîmprospăta aspectul tenului și prin care petele lăsate de acnee și alte inflamații pot fi atenuate.

Te provocăm să încerci și tu diverse măști homemade, să îți imaginezi ce minuni ar putea face natura pentru pielea ta, folosind bineînțeles un pic de Imagination și inovatorul complex de infuzie triplă marca FOREO. Descoperă noul Imagination pe www.notino.ro