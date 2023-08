Managerul trupei Imagine Dragons după show-ul de la UNTOLD: „Felicitări pentru pregătirea unui festival excepțional”

Aflată în turneul european Mercury World Tour', una dintre cele mai mari trupe din lume, Imagine Dragos, a ajuns pentru prima dată în România la cea de-a 8-a ediție a festivalului UNTOLD.

Membrii trupei au pregătiti un show live incredibil, care a lăsat publicul să viseze cu ochii deschiși și a fost un vis pe care nu o să-l uite curând! Fanii veniți din peste 100 de țări ale lumii au transformat Cluj-Arena într-un spectacol de emoție, lumină, focuri de artificii. A fost magie!

Membrii trupei Imagine Dragons au dat totul, iar vocea lui Dan Reynolds a adus emoție pe fiecare piesă: „Radioactive”, „Demons”, Enemy',”Thunder”, Bad Liar', „Believer”, Whatever It Takes', Bones', Natural', Follow You' sau Walking The Wire'. Zeci de mii de voci s-au alăturat trupei, iar momentul a fost cu adevărat unic.

A fost emoție în public, dar și pe scenă. Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, a fost copleșit de energia fanilor UNTOLD, în fața cărora s-a înclinat: Vă iubim! Vă mulțumim pentru acest moment și pentru faptul că suntem împreună. Singurul lucru care contează e dragostea, iar voi ne-ați oferit-o!'

După un spectacol de proporții, membrii trupei – Dan Reynolds, Daniel Platzman, Wayne Sermon și Ben Mckee – au făcut o plecăciune în fața fanilor.

A fost o explozie de emoții, și chiar managerul trupei a simțit asta.

El a trimis organizatorilor un e-mail în care și-a manifestat mulțumirea și aprecierea pentru modul în care creatorii UNTOLD au reușit să organizeze acest festival.

Îmi pare rău că am întărziat cu acest răspuns. Băieții au fost super entuziasmați după show-ul din România. Felicitări vouă și echipei pentru organizarea unui asemenea festival excepțional.'

Dan Reynolds este cel care a reușit să descopere artiștii potriviți pentru acest proiect de succes: chitara fermecată a lui Wayne Sermon, basul incredibil al lui Daniel Platzman și ritmul nebun al lui Ben Mckee – toate acestea au contribuit la povestea uluitoare a trupei. Ei ne-au învățat că succesul vine din pasiune și prietenie, și că o trupă formată în timpul facultății poate ajunge să cucerească lumea cu milioane de single-uri și albume vândute în întreaga lume. Cum spunea Dan Reynolds, secretul constă în a găsi acei oameni speciali și în a investi timp și pasiune în ceea ce faci. Acei oameni speciali au fost: Wayne Sermon, un tip care face magie cu riff-urile de chitară, basist-ul Daniel Platzman, și Ben Mckee, toboșarul trupei. Evoluția Imagine Dragons e o lecție de perseverență, de prietenie între patru oameni care au reușit să crească împreună, să creadă că e posibil ca o trupă formată în anii facultății să ajungă la 35 de milioane de single-uri vândute doar în Statele Unite și 20 milioane de albume vândute în toată lumea.

Reynolds spunea că important este să-ți găsești oamenii, să faci ca lucrurile să se întâmple, chiar dacă asta înseamnă timp și efort.

