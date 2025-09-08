Maison Couture – Toamna, reinterpretată

Maison Couture propune pentru acest început de sezon o selecție de piese care surprind exact această tranziție – între lejeritatea ultimelor zile de vară și profunzimea toamnei.

Un sezon de contraste, texturi și expresii couture

Finalul verii aduce cu el o promisiune: aceea a unei transformări subtile. Lumina se schimbă, aerul capătă densitate, iar moda devine un spațiu de expresie mai bogat, mai complex. Maison Couture propune pentru acest început de sezon o selecție de piese care surprind exact această tranziție – între lejeritatea ultimelor zile de vară și profunzimea toamnei care urmează să se instaleze. Este o invitație de a trăi eleganța într-o formă mai liberă, mai personală.

Colecția de sezon este o declarație în sine: hanoracul cropped din fleece de la Miu Miu reinterpretează casual-ul într-o manieră couture – relaxat, dar cu acel twist recognoscibil care îl transformă din piesă de bază în statement. Alături de el, geaca din piele cu glugă semnată Miu Miu aduce o doză de atitudine urbană sofisticată, îmbinând utilul cu luxul, funcționalitatea cu un aer irezistibil cool.

Pentru zilele în care rafinamentul se împletește cu nonșalanța, tricoul Palm Angels cu logo-ul grafic devine piesa care echilibrează întreaga ținută, transformând simplitatea într-un statement.

Maison Couture celebrează și arta layering-ului: cardiganul Marc Jacobs, cu imprimeu argyle și inserții de margarete, e un exemplu perfect de playful sophistication, în timp ce fusta mini din lână cu check-ul vintage Burberry rămâne un reper al stilului britanic – atemporală, dar mereu fresh în combinații noi. Întregul tablou este completat de accentele neașteptate: saboții Burberry, cu platformă și detalii îndrăznețe, introduc un twist urban într-o garderobă altfel clasică.

Iar pentru că nicio poveste de stil nu e întreagă fără accesoriile potrivite, Maison Couture aduce în prim-plan câteva dintre cele mai dorite piese ale sezonului. Crossbody-ul Alexander McQueen, cu lanț metalic și emblematicul detaliu skull, e despre forță și rafinament în același timp. Geanta Freya de la Burberry vine cu acel aer sofisticat, dar versatil, ce funcționează perfect de dimineața până seara. Iar geanta Dolce & Gabbana în varianta compactă, cu linii curate și alură clasică, e expresia unui lux care nu are nevoie de explicații.

Sezonul acesta, Maison Couture propune mai mult decât haine – propune un limbaj vizual, o stare de spirit, o eleganță reinterpretată prin detalii, contraste și libertatea de a combina ceea ce simți. Este moda care nu se cere înțeleasă, ci purtată.

Descoperă colecția în magazinul Maison Couture din Băneasa Shopping City și lasă-ți stilul să scrie povestea toamnei tale.

Foto: Băneasa Shopping City

