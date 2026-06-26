Brașovul văzut de sus. Povestea unei experiențe care începe deasupra acoperișurilor orașului

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Unele hoteluri impresionează prin dimensiuni, altele prin design. Cele memorabile sunt însă cele care reușesc să spună o poveste despre locul în care se află.

La poalele Tâmpei, în centrul istoric al Brașovului, Radisson Blu Aurum Brașov nu încearcă să eclipseze orașul, ci să îl completeze. Iar experiența începe într-un loc care schimbă complet perspectiva asupra lui: Etheris Sky Bar & Pool, rooftop-ul hotelului.

Un Brașov pe care îl descoperi de sus

Fiecare oraș are acel loc din care îl înțelegi cu adevărat. La Paris este malul Senei, la Lisabona sunt miradouro-urile, iar la Brașov unul dintre cele mai spectaculoase puncte de observație se află chiar pe acoperișul hotelului.

De aici, privirea alunecă peste acoperișurile centrului istoric, urmărește silueta Bisericii Negre și urcă spre versanții împăduriți ai Tâmpei. În lumina după-amiezii, orașul pare pictat, iar la apus capătă o atmosferă aproape cinematografică.

Etheris Sky Bar & Pool este mai mult decât un rooftop. Este locul în care o zi petrecută în Brașov se încheie firesc, cu un cocktail, o cină în aer liber sau câteva ore petrecute la piscina exterioară. Atmosfera relaxată și panorama transformă fiecare seară într-o experiență care amintește de marile destinații urbane europene.

O experiență construită în jurul orașului

Farmecul hotelului nu stă doar în facilitățile sale, ci și în modul în care valorifică istoria locului.

Numele Aurum face trimitere la breasla aurarilor, una dintre cele mai importante comunități de meșteșugari din Brașovul medieval. În subsolul hotelului, un spațiu muzeal dedicat acestei moșteniri oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi o parte mai puțin cunoscută din istoria orașului și explică legătura autentică dintre hotel și patrimoniul local.

Este un detaliu discret, dar care oferă personalitate întregii experiențe și demonstrează că luxul poate însemna și respect pentru identitatea locului.

Gastronomie și relaxare, fără grabă

Experiența continuă la Artis Restaurant, unde gastronomia este construită în jurul ingredientelor de calitate, al echilibrului și al rafinamentului. Meniul îmbină influențe contemporane cu preparate atent executate, într-un spațiu elegant care invită la mese lungi și conversații fără ceas.

În perioada următoare, oferta hotelului va fi completată de un nou spa, programat să fie inaugurat în septembrie 2026. Conceput ca un refugiu urban dedicat stării de bine, acesta va adăuga o nouă dimensiune experienței oferite de Radisson Blu Aurum Brașov, completând firesc conceptul unui sejur în care relaxarea și confortul sunt în prim-plan.

Mai mult decât un loc în care te cazezi

Poate tocmai de aceea Radisson Blu Aurum Brașov ocupă un loc aparte în peisajul ospitalității din România. Nu îți propune să te rupă de oraș, ci să te apropie de el. Să îl descoperi la pas, să îl privești de sus, să îi afli poveștile și să îi simți ritmul.

Pentru că, uneori, cea mai frumoasă parte a unei călătorii nu este lista obiectivelor vizitate, ci felul în care un loc reușește să te facă să încetinești și să te bucuri de fiecare moment.

Mai multe informații despre hotel, facilități și opțiunile de cazare sunt disponibile pe https://www.radissonhotels.com/ro-ro/hoteluri/radisson-blu-aurum-brasov

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