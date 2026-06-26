LIDL celebrează creativitatea!

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Tânăra designeră Alexandra Șipa a creat astfel o colecție-capsulă cu piese inedite, inspirată fiind de valorile și culorile brandului, dar și de produse iconice din universul lidl care au intrat în pop-culture-ul românesc. „De 15 ani, știi că merită!” este expresia care definește această campanie, dar și piesele autentice imaginate de Șipa.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Realizatoare: Domnica Mărgescu

Model: Miriam Cosma / One Models.

Machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.

Coafură: Georgiana Vasilache / Endorphin Lab.

Asistentă styling: Andra Avramescu.

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