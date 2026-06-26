LIDL celebrează creativitatea!

LIDL celebrează 15 ani de existență în România, transformând aniversarea într-o platformă de conversații autentice care reconectează brandul cu oamenii prin limbajul universal al artei.
Tânăra designeră Alexandra Șipa a creat astfel o colecție-capsulă cu piese inedite, inspirată fiind de valorile și culorile brandului, dar și de produse iconice din universul lidl care au intrat în pop-culture-ul românesc. „De 15 ani, știi că merită!” este expresia care definește această campanie, dar și piesele autentice imaginate de Șipa.
CONȚINUT VIDEO ELLE
Realizatoare: Domnica Mărgescu
Model: Miriam Cosma / One Models.
Machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.
Coafură: Georgiana Vasilache / Endorphin Lab.
Asistentă styling: Andra Avramescu.