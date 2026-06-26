Siluetele inspirate de începutul anilor 2000 și energia unei generații care refuză să privească înapoi se întâlnesc cu noul telefon OPPO și căștile wireless cu o estetică contemporană & minimalistă.
CONȚINUT VIDEO ELLE
Fotografii: Sebastian Galin
Realizator: Maurice Munteanu
Modele: Yassine Sayari / Attitude Models; Cezara Tomenco.
Asistentă styling: Andra Avramescu.
Machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.
Coafură: Georgiana Vasilache / Endorphin Lab.
Manichiură: Elena Vasilache / Illusion Beauty Salon.