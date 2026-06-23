De la disconfort la problemă medicală serioasă. Cu cât eviți să mergi la ortoped, cu atât cresc riscurile! 

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  . Actualizat 23.06.2026, 14:11,  de  ELLE
De la disconfort la problemă medicală serioasă. Cu cât eviți să mergi la ortoped, cu atât cresc riscurile! 

'Să merg la medic sau să mai aștept puțin?' este o întrebare pe care mulți oameni și-o pun atunci când apare o durere de genunchi după alergare, o rigiditate la nivelul umărului după o zi de muncă la birou sau o durere lombară care apare și dispare fără un motiv evident.

De cele mai multe ori, prima reacție este să ignorăm simptomul. Ne spunem că am dormit într-o poziție incomodă, că am făcut o mișcare greșită sau că este doar oboseală acumulată. Uneori, disconfortul chiar poate trece de la sine, mai ales dacă este vorba despre o suprasolicitare ușoară. Alteori însă, durerea poate fi primul semn al unei afecțiuni musculo-scheletale care are nevoie de evaluare medicală.

Mulți oameni amână o consultatie ortopedie din teamă, din lipsă de timp sau din convingerea că simptomele nu sunt suficient de serioase pentru a justifica o consultație ortopedică. Problema este că, în unele cazuri, amânarea poate permite agravarea unei leziuni care, depistată devreme, ar putea fi tratată mai simplu și cu o recuperare mai rapidă.

De ce evită oamenii consultația ortopedică?

1. Speră că durerea va trece de la sine

Nu orice durere de spate, genunchi sau umăr indică o afecțiune gravă. Unele întinderi musculare ușoare, contracturi sau inflamații apărute după efort se pot ameliora prin repaus, aplicarea locală de gheață sau căldură, exerciții ușoare și evitarea suprasolicitării.

Totuși, atunci când durerea persistă, reapare frecvent sau limitează mișcarea, este important să fie evaluată de un specialist. Unele afecțiuni ortopedice evoluează lent, iar simptomele de început pot fi discrete: un disconfort vag la genunchi, o senzație de blocaj articular, rigiditate dimineața, durere la urcat scările sau durere lombară care iradiază spre picior.

Leziunile de menisc, tendinopatiile, afectarea cartilajului, artroza aflată la debut sau problemele discurilor intervertebrale pot avea inițial manifestări ușoare, dar se pot agrava dacă sunt ignorate.

2. Le este teamă de diagnostic sau de tratament

Un alt motiv frecvent pentru care oamenii evită ortopedul este frica. Unii pacienți se tem că vor primi un diagnostic sever, că vor avea nevoie de intervenție chirurgicală sau că vor trebui să urmeze un tratament de lungă durată.

În realitate, consultul ortopedic nu înseamnă automat operație. Dimpotrivă, multe afecțiuni pot fi tratate conservator, mai ales dacă sunt depistate la timp. Fizioterapia, kinetoterapia, tratamentul antiinflamator recomandat de medic, infiltrațiile, modificarea activităților zilnice sau corectarea posturii pot fi suficiente în multe situații.

3. Se obișnuiesc cu durerea

Corpul uman este foarte adaptabil. Când o articulație doare, începem instinctiv să ne mișcăm diferit: schimbăm postura, punem mai multă greutate pe celălalt picior, evităm anumite mișcări sau reducem activitatea fizică.

Aceste adaptări pot părea utile pe termen scurt, dar în timp pot duce la dezechilibre. De exemplu, o durere de genunchi netratată poate modifica mersul, iar această schimbare poate suprasolicita șoldul, coloana lombară sau celălalt membru inferior. Astfel, o problemă localizată poate ajunge să afecteze mai multe zone ale corpului.

De ce nu ar trebui să ignori simptomele?

Multe probleme ortopedice nu apar brusc, ci se dezvoltă treptat. În cazul articulațiilor, durerea nu vine întotdeauna direct de la cartilaj, deoarece cartilajul articular nu are terminații nervoase. Durerea poate apărea atunci când sunt afectate structuri precum osul de sub cartilaj, membrana sinovială, capsula articulară, ligamentele, tendoanele sau meniscurile.

De aceea, lipsa unei dureri intense nu înseamnă întotdeauna lipsa unei probleme. Uneori, organismul transmite semnale subtile înainte ca afecțiunea să devină dificil de tratat.

Semne că ar trebui să mergi la ortoped

Durerea care persistă sau reapare

Durerea apărută după un efort intens poate fi normală, mai ales dacă se ameliorează în câteva zile. Totuși, durerea care persistă, se agravează, reapare frecvent sau apare fără o cauză clară ar trebui evaluată medical.

Este recomandat să nu amâni consultul dacă durerea îți limitează activitățile zilnice, somnul, mersul, urcatul scărilor sau capacitatea de a face mișcare.

Rigiditatea articulațiilor

Rigiditatea de dimineață sau cea care apare după perioade lungi de repaus poate fi un semn al unei probleme articulare sau inflamatorii. Dacă ai nevoie de câteva minute pentru ca articulația să se „deblocheze' sau dacă mobilitatea scade treptat, este indicat să ceri o evaluare.

Umflătura, instabilitatea sau blocajul articular

O articulație umflată, caldă, roșie, dureroasă sau instabilă trebuie investigată. De asemenea, senzația că genunchiul „cedează', blocajul articular, pocniturile apărute în momentul unei accidentări sau imposibilitatea de a folosi normal articulația pot indica leziuni ligamentare, meniscale sau alte probleme structurale.

Durerea lombară cu simptome asociate

Durerea de spate este frecventă și, de multe ori, se ameliorează cu măsuri simple. Totuși, este important să consulți un medic dacă durerea lombară persistă, se agravează, coboară pe picior, este însoțită de amorțeală, furnicături, slăbiciune musculară sau afectează mersul.

Dacă apar pierderea controlului urinar sau intestinal, amorțeală în zona intimă, slăbiciune importantă la nivelul picioarelor, febră sau durere severă apărută după un traumatism, este necesară evaluare medicală de urgență.

Cât de mult contează diagnosticul timpuriu?

Diagnosticul pus la timp poate schimba semnificativ evoluția unei afecțiuni ortopedice. În stadiile incipiente, multe probleme pot fi tratate prin metode conservatoare: fizioterapie, kinetoterapie, exerciții personalizate, tratament medicamentos recomandat de medic, infiltrații, scădere în greutate, adaptarea activității fizice sau corectarea factorilor care suprasolicită articulațiile.

Când afecțiunea evoluează, tratamentul poate deveni mai complex, recuperarea poate dura mai mult, iar în unele cazuri poate fi necesară intervenția chirurgicală. Tocmai de aceea, evaluarea timpurie nu trebuie privită ca un motiv de teamă, ci ca o modalitate de prevenție.

De exemplu, o tendinopatie tratată la început se poate ameliora în câteva săptămâni, dacă sunt respectate recomandările medicale și programul de recuperare. Dacă durerea este ignorată luni de zile, inflamația și modificările tendonului pot deveni persistente, iar recuperarea poate fi mai dificilă și mai lungă.

Amânarea poate avea și consecințe financiare

O problemă ortopedică netratată nu afectează doar sănătatea, ci și calitatea vieții. Durerea persistentă poate limita activitățile zilnice, sportul, somnul și capacitatea de muncă.

În plus, o afecțiune ajunsă într-un stadiu avansat poate necesita investigații mai complexe, tratamente mai costisitoare, proceduri repetate și perioade mai lungi de recuperare. Zilele de concediu medical, limitarea activității profesionale sau incapacitatea temporară de muncă pot avea, la rândul lor, un impact important asupra stabilității financiare.

Concluzie

Durerea nu trebuie ignorată, mai ales atunci când persistă, se repetă sau îți limitează mișcările. Nu orice disconfort indică o problemă gravă, dar un consult ortopedic la momentul potrivit poate ajuta la depistarea din timp a afecțiunilor musculo-scheletale și la alegerea unui tratament mai simplu, mai eficient și mai puțin invaziv.

Cu cât amâni mai mult evaluarea, cu atât crește riscul ca o problemă ușoară să devină una dificil de tratat. Iar în ortopedie, ca în multe alte domenii medicale, timpul poate face diferența dintre recuperare rapidă și tratament de lungă durată.

Sursa foto: freepik.com

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