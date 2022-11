Maadlen, Made with joy in Transilvania 

Credem cu tărie că putem schimba lumea rostind cuvintele potrivite la momentul potrivit! Putem schimba starea unui om printr-o privire, printr-un zâmbet, printr-un gest, dar mai ales prin câteva cuvinte și de ce nu, printr-o îmbrățișare. Mergem mai departe cu această convingere și pictăm cu pasiune și cu mare drag motive și/sau modele tradiționale, ilustrații unice, idei, cuvinte speciale.

Povestea Made with Joy in Transylvania s-a născut într-o zi de vară, la o limonadă, într-o grădină din Transilvania, mai exact din Țara Făgărașului. Împreună cu mama mea, am început să creionăm câteva modele simple de articole vestimentare, pe care le-am croit și ulterior le-am pictat. Fiecare piesă vestimentară este unică. Suntem foarte atente la cerințele clienților și ne dorim să alegem pentru ei materiale naturale, pe care ilustrațiile făcute de noi să reziste timp îndelungat și mai ales să exprime personalitatea persoanei care ne poartă.

Acesta este începutul poveștii brandului ‘Made with Joy in Transylvania. Am implementat încă de la început conceptul de ‘exprimă-te prin artă și poart-o, prin încorporarea unor cuvinte într-o ilustrație, într-un desen, care să exprime ceea ce decide să poarte fiecare dintre noi și să definească imaginea personală a fiecăruia. Hainele noastre prind viață prin detaliile și caracteristicile viitorului proprietar, astfel încât rezultatul este întotdeauna autentic și special.

Într-o lume în care se poate găsi orice, oriunde, sunt puține detalii care fac diferența atunci când dorești să porți ceva care să te definească cu totul, ori atunci când dorești să oferi un cadou autentic, perfect pentru cei dragi. Ascultăm dorințele tale și avem grijă de tine, suntem aici să creăm și să realizăm manual cadouri unicat pentru tine.

Haideți să continuăm povestea împreună!

