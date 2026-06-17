L’Oréal lansează cea de-a treia și cea mai ambițioasă ediție a campaniei #JoinTheRefillMovement

L'Oréal lansează cea de-a treia și cea mai ambițioasă ediție a #JoinTheRefillMovement: cea mai mare campanie corporativă de sustenabilitate din istoria grupului.

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  . Actualizat 17.06.2026, 12:06,  de  ELLE
L'Oréal lansează cea de-a treia și cea mai ambițioasă ediție a campaniei #JoinTheRefillMovement

L’Oréal Groupe, liderul mondial în industria frumuseții, lansează cea de-a treia și cea mai ambițioasă ediție a campaniei globale #JoinTheRefillMovement, care reunește, în România, 4 divizii, 12 mărci și 20 de produse de frumusețe. Aceasta este cea mai cuprinzătoare campanie corporativă de sustenabilitate din istoria Grupului, confirmând că produsele reîncărcarbile nu mai sunt o alegere de nișă, ci alegerea evidentă în industria de beauty.

Sincronizată cu World Refill Day pe 16 iunie, campania din 2026 valorifică elanul edițiilor anterioare, mergând însă mai departe: mai multe branduri se activează pe rețelele de socializare și colaborează mai strâns ca niciodată cu partenerii de retail pentru ca opțiunile de reîncărcare să fie vizibile și ușor accesibile atât în magazine, cât și online.

Cererea consumatorilor pentru soluții de frumusețe sustenabile n-a fost niciodată mai clară. Conform unui sondaj internațional recent realizat de KANTAR, 84% dintre consumatori își doresc să facă alegeri mai responsabile față de mediu. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere a soluțiilor de reîncărcare și decalajul dintre intenție și acțiune rămân provocări pe care această campanie le abordează direct: prin creșterea vizibilității, prin răspunsuri la întrebările practice și legate de performanță, dar și prin clarificarea avantajului de preț.

Campania din 2026 reflectă convingerea L’Oréal că produsele refill trebuie să devină standard în industria de beauty, disponibile la orice nivel de preț, în orice raion de frumusețe și în toate cele patru Divizii ale Grupului.

Fiecare produs din campanie vine cu propriul beneficiu specific, oferind consumatorilor o măsurare exactă a impactului alegerii lor încă de la prima reîncărcare.

De exemplu, alegând un parfum Lancôme La vie est Belle Refill în locul sticlei standard, consumatorul contribuie la reducerea cu 100% a metalului, cu 64% a sticlei, cu 63% a plasticului și cu 61% a cartonului. Sunt reduceri imediate și măsurabile, nu simple proiecții sau angajamente de viitor.

„Unul dintre beneficiile L’Oréal este capacitatea de a scala inițiative. Când 12 branduri și peste 20 de produse își unesc forțele și promovează același mesaj în România, devine evident că produsele reîncărcabile sunt o opțiune universală, relevantă pentru orice consumator de beauty, indiferent de nevoile sau obiceiurile sale de consum. Prin campania #JoinTheRefillMovement îi ajutăm pe consumatori să facă o singură schimbare simplă: să aleagă produsele reîncărcabile pentru un impact scăzut asupra planetei și un avantaj financiar personal.”, a declarat Simona Fîrtat, Corporate Affairs & Engagement Director L’Oréal România.

„La L’Oréal ne-am asumat ca, până în 2030, să reducem la jumătate utilizarea plasticlui virgin în ambalaje, iar ambiția noastră este să transformăm soluțiile circulare în realitate pentru întreaga industrie de beauty. A face din refill noua normalitate presupune schimbări sistemice de-a lungul întregului nostru lanț valoric, de la design de produs, până la parteneriate cu retailerii și implicarea consumatorilor.”, a declarat Cristian Timoianu, Director de Operațiuni și Coordonator al programului de sustenabilitate L’Oréal România.

Campania este susținută și de investițiile L’Oréal în producția de reîncărcări, inclusiv prin capacități dedicate la Gauchy și Aulnay pentru parfumuri, Burgos pentru îngrijirea părului și Vichy pentru îngrijirea pielii. Ca urmare, numărul opțiunilor cu reîncărcare oferite de Grup a crescut de 3,7 ori între 2019 și 2025.

Acestea sunt completate de programul L’AcceleratOR al Grupului, care sprijină startup-uri și inovatori ce explorează soluții de ambalare de nouă generație, inclusiv ambalaje pe bază de alge marine, bioplastice derivate din trestie de zahăr și sticle de hârtie reciclabilă.

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