Levi’s celebrează 150 de ani de 501 prin lansarea unor fit-uri noi

Blugii 501 nu sunt doar o piesă de îmbrăcăminte. Acest model este unul dintre cele mai durabile articole de modă pe care le-a cunoscut lumea. Un pantalon de lucru, care s-a transformat de-a lungul anilor și a devenit nu doar un element de bază al stilului, ci și o unealtă a expresiei de sine. Timp de 150 de ani a fost apreciat și transformat de fiecare generație în parte. Pentru a sărbători această istorie bogată, Levis lansează modelele 1954 501 pentru bărbați și 1981 501 pentru femei, precum și clasicii 501 Original și 50193 cu finisaje complet noi.

În acest sezon, bărbații se pot bucura de modelul 501 ‘54. Inspirația provine de arhivele anului 1954 și design-ul păstrează croiala autentică 501. În schimb, noul 54 are o talie mai înaltă și o formă conică mai accentuată pe picior decât 501 93. Sunt blugii perfecți pentru a fi asortați cu cizme sau sneakerși, fiind o alternativă ideală a clasicului 501.

În cazul modelului destinat doamnelor și domnișoarelor, acesta este inspirat de prima pereche de 501 pentru femei apărută în anul 1981. Cu o croială tip mom jean, 501 81 are parte de o talie mult mai înaltă și aspect ușor conic pe picior. Este perfect pentru fit-urile edgy, inspirate de anii ‘80.

Alături de noile modele 54 și 81, gama 501 inovează printr-o serie de finisaje și fit-uri inspirate de arhivele Levis. Inspirația provine de la 3 modele de blugi și anume, „Calico' 501 din 1890, „Ricky' 501 din 1978 și 501 din 1983. Există, de asemenea, o combinație de finisaje artizanale și patchwork, disponibile pentru blugii 501 54, 501 93 și 501 Original. Fiecare articol vestimentar este inspirat de aerul vintage 501 și modul în care oamenii preferau să-și modifice sau să-și repare blugii – totul pentru a le oferi un aer autentic. Mai mult de atât, pantalonii 501 Short revin atât pentru bărbați, cât și pentru femei, fiind disponibili în variante spălăcite sau lucrate artizanal.

Pentru a marca cea de-a 150-a aniversare a modelului 501, gama de articole inspirate de arhiva Levi’s va veni însoțită de o serie de obiecte create special pentru această sărbătoare – un backpatch aniversar, un tab roșu special creat cu numărul 150, o etichetă interioară aniversară și altele.

„Levis 501 este într-adevăr un produs emblematic în materie de blugi. Ceea ce a început drept o inovație a pantalonilor de lucru, a continuat să scrie istorie în viețile oamenilor timp de 150 de ani. La fel ca prima pereche de 501 pentru femei din 1981 și apoi 501 Taper din 2015, pe care i-am creat după ce am observat cum oamenii își personalizau blugii 501 în cadrul croitoriilor Levis. Astăzi ne bucurăm de o gamă variată de declinări precum 501 ’93 și 501 ’54, însă căutăm să păstrăm elementele definitorii ale modelului 501 Original.' – Karyn Hillman, Chief Product Officer la Levi Strauss & Co.

Despre brandul Levis

Brandul Levis simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levis au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levis continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levis, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.:

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levis, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2021 au fost de 5,8 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro