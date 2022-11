Lecturi obligatorii pentru cei care-și schimbă cariera

Simți că a venit momentul pentru o schimbare de carieră? Mai jos găsești o listă ce cuprinde 3 cărți din domeniu care te vor ghida pe acest drum anevoios, îți vor oferi sfaturi prețioase, te vor încuraja și-ți vor oferi puterea de a face mutarea.

Text: Mihaela Pascari

Poveștile altora sunt surse de inspirație pentru tine

Dacă ești în căutarea inspirației despre cum să-ți transformi viața și să-ți construiești o carieră pe care o iubești, volumul Take the Leap: Change Your Career, Change Your Life scris de Sara Bliss reprezintă o lectură obligatorie. Cartea conține povești fascinante despre oameni care au riscat și au câștigat, făcând schimbări radicale. Indiferent de ceea ce încerci să realizezi, această carte îți va da puterea să acționezi!

Cum faci față cu brio schimbării

Ești blocat la un job nesatisfăcător? Într-o profesie greșită? Într-o industrie care pur și simplu nu ți se potrivește? Obține o nouă carieră – una de care ești cu adevărat pasionat. Volumul Switchers te ajută să-ți materializezi acest vis. Scrisă de renumitul coach și psiholog Dr. Dawn Graham, cartea oferă strategii dovedite care te vor duce acolo unde vrei să ajungi. Primul pas este să recunoști că regulile obișnuite și instrumentele de căutare ale unui loc de muncă nu vor funcționa pentru tine. Când îți schimbi cariera, trebuie să treci dincolo de elementele de bază ale aplicărilor, folosind tactici personalizate pentru a te asigura că a ta candidatură iese în evidență. Această carte este clar redactată, iar sfaturile din interiorul ei sunt ușor de pus în practică pentru cei care caută un loc de muncă. De asemenea, volumul vine cu anecdote interesante și modalități de a implementa concret sfaturile practice. În general, dacă vrei să te simți inspirat să faci o schimbare în viața ta profesională, Switchers este o alegere excelentă!

Găsește drumul care ți se potrivește!

Când iei în calcul o schimbare profesională, este ușor să ajungi la o răscruce de drumuri, întrebându-te: „Ar trebui să rămân la jobul actual sau ar trebui să plec?'. În momente de cumpănă ca acestea, o simplă listă de argumente pro și contra nu va ajuta la nimic. Acesta este momentul în care este imperativ să sapi mai adânc și să începi să te gândești dacă obiectivele pe care le ai în prezent sunt corect stabilite. Și cine ar putea fi mai de ajutor în acest caz decât Oprah Winfrey? Această vedetă îndrăgită de milioane de oameni și-a condensat ideile și le-a mixat împreună cu cele ale altor oameni de seamă în The Path Made Clear. Cartea scrisă de Oprah Winfrey și-a câștigat binemeritat locul printre cele mai bune volume pentru schimbarea carierei. Și ce e cel mai important la ea? Te va ajuta să descoperi scopul vieții tale, deoarece este greu să găsești un job cu adevărat satisfăcător dacă nu știi în primul rând asta.

Nu te limita doar la a parcurge lecturile potrivite cu obiectivul tău numărul 1: schimbarea de carieră. Urmează și un curs de specializare pentru ca schimbarea să decurgă puțin mai lin. Poți apela la Proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul Cursuri IT by eJobs are mai multe etape (cursurile propriu-zise, coaching, consiliere). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să-i ceri feedback pentru a ști la ce nivel te afli și ce ar trebui să mai îmbunătățești. De asemenea, poți cere feedback colegilor și să faci schimb de experiență cu ei, pentru a deprinde noi abilități. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a – – permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro