„LACUL LEBEDELOR,” simbol al baletului romantic, pe 2 februarie 2026 la Sala Palatului cu Ukrainian Classical Ballet

O feerie coregrafică, simbol al baletului romantic, va prinde viață în Bucureşti în această iarnă: Pe 2 februarie Lacul Lebedelor – cel mai emoţionant balet al tuturor timpurilor aduce tehnica şi virtuozitatea soliştilor din Ukrainian Classical Ballet şi muzica nemuritoare a lui Ceaikovski într-o montare fabuloasă, pe scena Sălii Palatului.
Spectacolul simbol al baletului romantic, va prinde viață prin talentul remarcabil al soliștilor şi corpului de balet de la Ukrainian Classical Ballet – companie renumită pentru interpretările sale de înaltă ținută artistică. Publicul va fi transportat într-o lume magică, unde grația dansului se împletește cu puterea muzicii lui Ceaikovski, într-un spectacol care va rămâne în sufletul spectatorilor pentru mult timp.
Ukrainian Classical Ballet vă invită să pășiți în lumea magică a baletului clasic și să trăiți, alături de artiștii săi, emoția unui spectacol de neuitat. „Lacul lebedelor' – o seară de vis, o poveste eternă spusă prin dans.
„Lacul lebedelor' este o poveste despre iubire, destin și sacrificiu, în care prințul Siegfried se îndrăgostește de frumoasa Odette, o prințesă transformată în lebădă de către un vrăjitor malefic. Povestea lor tragică este spusă prin mișcare, lumină și armonie, într-un regal vizual și sonor cu costume somptuoase și decoruri spectaculoase.
Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro, la casa de bilete a Sălii Palatului şi la Sala Dalles.
Sursa foto: Ukrainian Classical Ballet
