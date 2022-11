Kygo a lansat un nou album, care include piese pe care le-am ascultat în premieră la UNTOLD 2022

„De ce nu?” e ceva ce spunem când un prieten ne invită la o bere sau decidem să adăugăm un extra topping la pizza.

Asta e valabil în cazul nostru, în cazul lui Kygo a fost puțin diferit. Norvegianul s-a gândit să răspundă la această întrebare cu lansarea unui album. Albumul a fost lansat weekend-ul trecut fără nicio campanie de promovare.

Încă din vara acestui an se vorbea despre un nou album al artistului norvegian, dar totul a rămas la stadiul de zvonuri.

În live set-ul din mainstage-ul festivalului UNTOLD ediția 2022, unde Kygo a fost headliner, au fost incluse câteva ID track-uri care au generat emoție și entuziasm, dar lansarea unui nou album nu părea a fi o certitudine.

,,Am avut șansa ca pe parcursul acestui an să includ piese sau doar un tease audio cu producțiile din acest album, iar feedback-ul a fost unul incredibil.' – Kygo

Albumul se intitulează ,,Thrill Of The Chase' și apare la doi distanță de ,,Golden Hour'.

Kygo a declarat că sunt câteva piese pe acest LP care sunt diferite de tot ceea ce a creat până în acest moment.

,,All For Love” e o astfel de piesă, e un cinematic banger cu elemente dark. Același lucru e valabil și în cazul ,,Gone Are The Days” o baladă emoționantă, la care a colaborat cu britanicul James Gillespie.

Semnătura tropical house marca Kygo se regăsește în single-ul ,,Love Me Now” (feat. Zoe Wees), dar norvegianul a decis să intre și pe teritoriul synthpop cu o producție uplifting ,,Lonely Together,” la care a colaborat cu un artist norvegian Dagny.

,,Freeze e probabil piesa mea favorită dintre toate cele lansate până în acest moment, e diferită de oricare altă piesă la care am lucrat' a declarat Kygo. Ne-am convins de asta pe 6 august 2022 pe Cluj-Arena la festivalul UNTOLD.

Freeze înseamnă 8 minute de un sond chill, un pian (instrumentul preferat) combinat cu elemente din genul progressive.

După lansarea incognito a noului albumul, Kygo a plecat spre Sao Paolo pentru primul său eveniment în America de Sud. Norvegianul a ajuns și la Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei.

În ultimii ani marile curse de F1 au inclus apariții ale unor DJ cunoscuți în întreaga lume, Martin Garrix, Tiesto sau Armin van Buuren, artiști pe care i-am văzut și noi la cele mai mari festivaluri din România, UNTOLD și Neversea.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro