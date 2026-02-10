„JE T”AIME” – incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase 

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
„JE T”AIME” - incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase 

Înainte de Ziua Îndrăgostiţilor, pe 13 februarie, tenorul Ştefan von Korch vă invită în inima Bucureştiului, pe Calea Victoriei – la Teatrul Tănase, să ascultaţi acorduri din inima Parisului, în concertul „Je Taime.' Armoniile seducătoare ale operelor clasice şi acordurile nostalgice ale şansonetelor se vor îmbina  într-un program muzical la fel de vibrant ca o zi în pe malurile Senei. Spectatorii vor călători prin „oraşul iubirii,' prin glasul eclatant al tenorului Ştefan von Korch– gazdă şi coordonator al stagiunii Musical Extravaganza, şi prin vocea cristalină a sopranei invitate Oana Maria Şerban

Tenorul Ştefan von Korch, solist gazdă şi coordonator artistic Musical Extravaganza detaliază: «Muzica este sufletul Parisului, dar şi esenţa iubirii. De la acordurile vibrante ale unui violonist pe Pont des Arts până la marile săli de concert, unde sunetele delicate ale muzicii clasice se împletesc cu ecourile operelor nemuritoare, fiecare colț parizian rezonează cu artă, dragoste și emoție. Iar aceasta este starea de graţie pe care o vom recrea muzical în concertul „Je TAime

Cei doi solişti vor arăta că oraşul iubirii nu este doar un loc pe hartă, ci o emoție, o promisiune a sentimentelor eterne, care cucereşte, farmecă, inspiră și rămâne pentru totdeauna în sufletul celor care l-au descoperit. 

De la acorduri clasice seducătoare, ca o plimbare sub clar de lună pe cheiurile Senei, la arzătoare şansonete ce întregesc atmosfera boemă din cafenele pariziene, sau duete celebre ce s-au cântat pe grandioasa scenă a Operei din Paris, evenimentul va creea o stare sufletească inspirată de repertoriul liric francez rafinat şi pasional, dar şi de orizontul romantic şi colorat al şansonetelor. 

Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlatetru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro

Programul deja publicat al stagiunea Musical Extravaganza 2026 include

Revedere' – 31 ianuarie – Filarmonica Braşov

Je TAime' – 13 februarie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Caruso' – 4 martie – Sala Dalles

Armonii sacre' – 1 aprilie Sala Dalles

Olé, Torero!' – 24 aprilie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Dunărea Albastră' – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Arrivereci, Roma!' – 3 iunie – Sala Dalles

Carmina Burana' –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Duelul Tenorilor' – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

Nessun Dorma' – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

Christmas Extravaganza' – 16 decembrie – Sala Dalles

Despre  ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch va fi prezent în luna februarie pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

 Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Foto credit: Musical Extravaganza

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Iarna care se trăiește: Top 25 activități din județul Harghita
Advertorial
Iarna care se trăiește: Top 25 activități din județul Harghita
MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni
Advertorial
MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni
Greșeli comune când folosești adeziv pentru gene și cum să le eviți
Advertorial
Greșeli comune când folosești adeziv pentru gene și cum să le eviți
Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
Advertorial
Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026
Advertorial
STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026
De ce să alegi un apartament de închiriat într-o zonă premium din București: 4 avantaje importante
Advertorial
De ce să alegi un apartament de închiriat într-o zonă premium din București: 4 avantaje importante
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
catine.ro
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sydney Sweeney a recreat o ținută veche de 74 de ani. O rochie similară a fost purtată și de Marilyn Monroe
Sydney Sweeney a recreat o ținută veche de 74 de ani. O rochie similară a fost purtată și de Marilyn Monroe
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Mai multe din advertorial
Valentine’s Day la The Marmorosch: un weekend de experiențe gastronomice și evenimente tematice în centrul Bucureștiului
Valentine’s Day la The Marmorosch: un weekend de experiențe gastronomice și evenimente tematice în centrul Bucureștiului
Advertorial

+ Mai multe
Bad Bunny a purtat un model nelansat adidas Originals Para Bad Bunny BadBo 1.0 în timpul show-ului de la pauza Super Bowl LX
Bad Bunny a purtat un model nelansat adidas Originals Para Bad Bunny BadBo 1.0 în timpul show-ului de la pauza Super Bowl LX
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi între o dobândă fixă și una variabilă
Cum alegi între o dobândă fixă și una variabilă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC