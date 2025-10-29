Istoria fascinantă a artei: o descoperire la fiecare pas în Kunsthistorisches Museum din Viena

Nu cred că ai nevoie, dacă plănuiești deja o escapadă la Viena, să-ți spunem că e musai să nu ratezi muzeele de top care-ți vor hrăni imaginația cu artă de cea mai bună calitate. Dacă, însă, nu ești convinsă că ai nevoie de această excursie, ghidul nostru printre comorile culturale pe care le poți vedea într-un singur muzeu cu siguranță servește drept argument puternic.

Asta pentru că Viena găzduiește fabuloase instituții de cultură, iar între ele strălucește Kunsthistorisches Museum (KHM), unul dintre cele mai importante muzee ale lumii atât în termeni de lucrări pe care le adăpostește, cât și în privința modului în care le expune, astfel încât să facă și cele mai vechi, complexe și complicate lucrări sau artefacte să-și arate relevanța pentru lumea de astăzi. Vei fi impresionată de arhitectura imperială a clădirii, dar odată ce-ți vei îndrepta atenția asupra colecțiilor vei fi de-a dreptul fascinată. În plus, expozițiile care alcătuiesc programul muzeului până la sfârșitul anului viitor, explorând atât istoria, cât și arta și stilul de viață, merită, fiecare pe cont propriu, o călătorie până în capitala Austriei. Îți arătăm imediat de ce. 

Un loc în istorie pentru Michaelina Wautier

Până pe 22 februarie, ai șansa să faci cunoștință cu una dintre cele mai relevante artiste baroce ale vremurilor ei, artista de origine belgiană Michaelina Wautier. Și spunem 'să faci cunoștință' pentru că Michaelina a început să-și recupereze abia recent binemeritatul loc în istorie, vreme îndelungată crezându-se că picturile sale ambițioase ar fi, de fapt, realizate de fratele său, Charles. Cum aceasta este o poveste comună mai multor artiste ale secolelor trecute, nu ai să te miri aflând că un portret realizat de ea a fost atribuit Artemisiei Gentileschi, o altă vizionară cu o soartă similară. Dar iată, a venit momentul să-i explorezi cum se cuvine munca, până pe 22 februarie, într-o expoziție majoră ce aduce în fața lumii întregi geniul și stilul fascinant al uneia dintre cele mai importante artiste ale barocului flamand, și să vezi cu ochii larg deschiși câtă originalitate, câtă îndrăzneală creativă, dar și cât umor a combinat în pânzele sale, la fel de valoroase din punct de vedere artistic ca cele ale unor mult mai celebri Rubens sau Van Dyck. Iar highlight-ul expoziției este, cu siguranță, seria The Five Senses, care va fi prezentată integral pentru prima dată în Europa. 

Adevărul despre Klimt

Istoria artei a păstrat un loc aparte pentru Klimt, dar renumele și stilul artistului au depășit de multă vreme această sferă, transferându-se în nenumărate alte domenii, pentru că pictorul austriac a devenit acum atât de celebru încât îi găsești lucrările inclusiv pe haine sau ca inspirații pentru designeri, dar și imprimate pe o selecție atât de vastă de suvenire încât e aproape omniprezent în orice magazin de profil. Însă nici o reproducere nu se compară cu experiența contactului vizual direct cu opera lui Klimt, iar asta îți oferă expoziția găzduită din noiembrie 2026 de Palais Lobkowitz, clădirea barocă ce adăpostește muzeul teatrului, parte din KHM. Expoziția se concentrează pe lucrarea Nuda Veritas, un manifest artistic ce avea să definească secesionismul vienez (și să stârnească nenumărate dezbateri, așa cum s-a întâmplat în general cu munca artistului acuzat în multe rânduri de pornografie). Filme și alte lucrări sunt prezentate drept dovadă că libertatea artistică a fost un drept câștigat cu greu și că lupta pentru ea trebuie purtată necontenit. 

Cleopatra & Roma

Ce loc mai potrivit să găzduiască o expoziție dedicată probabil celei mai faimoase regine a lumii decât Neue Hofburg, aripa Hofburg, parte din Kaiserforum-ul lui Franz Joseph, care este astăzi acasă pentru mai multe secții KHM, dar și pentru biblioteca națională? Iar dacă Cleopatra este celebră pentru flerul ei de conducătoare, pentru faptul că Egiptul antic permitea femeilor să fie lideri, dar și pentru idilele ei cu consecințe pentru populații întregi, povestea pe care o spune această expoziție e mai puțin cunoscută publicului larg, și aruncă o umbră pe reputația reginei. Asta pentru că aceasta și-a convins partenerul, pe Marc Antoniu, să-i omoare sora, pe Arsinoe, pe treptele templului lui Artemis unde aceasta își găsise refugiu, cu ajutorul lui Iulius Cezar. Arsinoe, care se opusese conducerii Cleopatrei, ar fi fost înmormântată în Octagonul din Efes, un monument extraordinar. Acum, descoperiri arheologice recente conectează verigile lipsă ale acestei crime care a rămas o enigmă vreme de milenii – și le poți vedea în expoziția care se deschide în octombrie 2026. 

Bernini – Painting & Marble

Omul renascentist nu e un mit, iar Gian Lorenzo Bernini este dovada perfectă în acest sens. Dincolo de abilitatea lui extraordinară de a face marmura să vorbească, să exprime emoție, să arate pulsul și mișcarea; el a fost un extraordinar urbanist, dar și un scenograf, dramaturg, regizor și chiar actor de excepție. Și, desigur, putea să picteze remarcabil. Iar o descoperire spectaculoasă, cea a unui portret din colecția KHM atribuit acum artistului, constituie punctul de plecare al acestei expoziții care se va deschide în decembrie 2026 și va putea fi văzută (și, fără îndoială, apreciată) până în aprilie 2027 la Palais Lobkowitz. Vino, deci, să afli mai mult despre Bernini decât ți-au arătat deja alte lucrări mult mai celebre, precum sculptura înfățișându-i pe Daphne și Apollo din Roma, o minune a barocului. Display-ul, care va include 10 împrumuturi internaționale, îți va demonstra de ce influența lui Bernini asupra artei occidentale e departe de a se fi încheiat. 

Canaletto & Bellotto

Din martie până în septembrie 2026, KHM îți propune să asiști la un dialog artistic incredibil, între doi celebri pictori de peisaje, unchi și nepot, mentor și ucenic, care sunt prezentați pentru prima dată alături, la Viena. Bellotto, nepotul lui Canaletto, a moștenit nu doar stilul, ci și predilecția unchiului său pentru a suprinde impecabil umbrele și luminile peisajelor urbane, iar perspectivele lor asupra unor orașe precum Veneția, Londra și Viena te vor încânta, la secole după ce au fost pictate. Amândoi faimoși pentru vedute – peisaje -, reprezentând vizual arhitectura sau natura, aceștia au subtile, dar marcante diferențe de stil care se remarcă mai ales în felul în care au ales să picteze lumina și și să dispună culorile. Așa încât juxtapunerea lucrărilor lor într-o expoziție de asemenea amploare se va dovedi un masterclass în pictură… dar și în arta de a privi lumea în general, până la urmă. 

Istoria HabsburgilorTurul de la Neue Hofburg care te poartă printre anii de glorie ai dinastiei Habsburgilor este de neratat la orice călătorie în Viena, pentru că îți pune la dispoziție 650 de ani de istorie și punctează cu evenimente care au schimbat, uneori, soarta unei întregi părți de lume. Astfel, reușitele și declinul unei dinastii de importanță majoră, personajele centrale, precum Sisi, tragediile care au marcat familia, toate îți vor oferi o lecție despre trecut pe care nu o poți înțelege altfel.

