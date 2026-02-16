Între Valentine’s și Dragobete, Rockstadt Extreme Fest pune preț pe iubire: 10 zile, 10 minute, prețuri explozive

De la Valentines Day până la Dragobete, Rockstadt Extreme Fest lansează „Quick & Loud', o campanie de ticketing care transformă luna iubirii într-un ritual zilnic de intensitate și reacție rapidă.

Conceptul este simplu și memorabil: 10 zile consecutive în care, în fiecare zi, există o fereastră de doar 10 minute pentru achiziționarea abonamentului Full Pass acces general la un preț special. Fără prelungiri. Fără excepții.

Campania se desfășoară în perioada 14–23 februarie, iar mecanismul este identic în fiecare zi: la ora 19:00 fix se deschide „discount window', iar la 19:10 oferta dispare. În fiecare zi, prețul este diferit.

„Quick & Loud' nu este doar o campanie de reduceri, ci o execuție construită pe un insight relevant pentru perioada dintre Valentines și Dragobete. Conform unor statistici recente, durata medie a unei partide de sex este între 6 și 12 minute. Pornind de la această observație, Rockstadt transformă ideea de intensitate într-un mecanism de vânzare: nu contează cât durează, ci cât de intens este momentul.

Într-o piață dominată de promoții prelungite și mesaje repetitive de tip „ultimele zile', Rockstadt Extreme Fest introduce un FOMO autentic. Fereastra limitată la 10 minute creează presiune reală de timp și determină publicul să fie prezent, activ și atent, zi de zi, la aceeași oră.

Discounturile sunt aplicabile exclusiv abonamentelor de tip acces general, iar valoarea acestora variază între 45 și 360 de lei, în funcție de ziua campaniei. Abonamentele pot fi achiziționate exclusiv online, pe platforma oficială:
https://bilete.rockstadtextremefest.ro/

Rockstadt Extreme Fest 2026 va avea loc în perioada 27–31 iulie, la Ghimbav, Brașov.

Line-up-ul anunțat include nume importante din scena rock și metal internațională, precum Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy, The Prodigy și mulți alți artiști.

Prin „Quick & Loud', Rockstadt demonstrează că ticketingul poate deveni un exercițiu de creativitate autentică, nu doar un instrument de vânzare. Între Valentines și Dragobete, intensitatea nu se măsoară în ore, ci în 10 minute.

Ne vedem la REF 2026.
27–31 iulie, Ghimbav, Brașov.

Foto: Rockstadt Extreme Fest 2026

