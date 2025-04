Interviu Christina One: Cum fotografia și tehnologia își dau întâlnire în viața unui creator de conținut

Într-un program aglomerat, între sesiuni foto și editări, ea reușește să îmbine munca cu viața personală, iar tehnologia, în special Samsung Galaxy S25 Ultra, joacă un rol esențial în gestionarea provocărilor zilnice. În acest interviu, Christina ne povestește cum tehnologia o ajută să fie mai creativă, dar și mai eficientă.

1. Spune-ne câteva lucruri despre tine. Ce te-a atras la fotografie și crearea de conținut și cum arată o zi obișnuită pentru tine?

După ce am studiat pictura – mai întâi la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, apoi la Universitatea de Arte din Bucureşti – fotografia a venit ca o continuare firească. E modul meu preferat de a-mi exprima ideile şi de a da viață lumii din mintea mea. Mi-a plăcut mereu să spun poveşti vizuale, iar fotografia mi se pare cel mai la îndemână și sincer mod de a face asta. De aici a pornit şi dorința de a transforma pasiunea într-o carieră.

Zilele mele sunt departe de a fi previzibile. Sunt perioade în care lucrez și 14 ore pe zi, uneori zile în șir, fără pauze sau noțiunea de weekend. Între planificări, sesiuni foto, întâlniri și ore interminabile de editare, munca asta e solicitantă, dar tocmai ritmul ăsta intens și faptul că fiecare zi arată altfel mă țin conectată și motivată.

2. Care sunt cele mai mari provocări în profesia de fotograf?

Cred că una dintre cele mai mari provocări e timpul. Sau mai bine zis, lipsa lui. Multă lume vede doar produsul final, fără să-și imagineze efortul, planificarea și orele de muncă din spate. În plus, mereu apar provocări tehnice exact când te aștepți mai puțin: o baterie care se descarcă, un card care se umple, lumina care nu cooperează deloc. Dar poate cea mai grea parte rămâne să găsești un echilibru între viața profesională și cea personală. E greu când pasiunea ta devine și job și, uneori, ocupă tot spațiul.

3. De ce trucuri te folosești pentru a depăși aceste provocări?

În timp, am învățat să-mi organizez mai bine timpul, dar uneori, chiar și cu cel mai bun planning, tot nu e suficient. Așa că orice îmi salvează timp, e binevenit. Samsung Galaxy S25 Ultra e genul de gadget care atinge și aspectul ăsta. Spre exemplu, funcția Auto Trim mă scapă de editările rapide pentru lucrurile on the spot pentru social media, iar Galaxy Log mă ajută să filmez raw, ca mai apoi, la post procesare să obțin maximul din calitatea acelui video și să-l pot coloriza după bunul plac.

4. Pe partea profesională, reușești mereu să captezi cele mai frumoase momente. Cum faci să captezi și momentele importante cu cei dragi?

Adevărul e că în puținele momente cu cei dragi nu prea am camera profesională cu mine, dar bineînțeles că telefonu-i nelipsit, mai exact Galaxy S25 Ultra, care își face treaba excelent. Are o cameră super smart, cu tot felul de funcții AI, care își reglează automat setările pentru orice condiții. Primesc des întrebarea, legat de fotografiile realizate cu telefonul, despre ce setări speciale am folosit și de cele mai multe ori, trag pe automat, preocupându-mă doar de partea artistică, ajutându-mă de funcții precum Portrait Mode sau Galaxy Log, pentru video.

5. Dacă ar fi să recomanzi unui creator de conținut sau unui fotograf o funcție AI care să îi ofere a 25-a oră din zi, care ar fi aceea?

Aş recomanda mai multe, dar hai să mă rezum la două – aş merge pe Auto Trim și Audio Eraser. Auto Trim e super util când ai de montat ceva rapid – îi setezi nişte parametri şi face el treaba pentru tine, economisind timp prețios la editare. lar Audio Eraser e salvator când ai sunete de fundal deranjante: cu un singur tap le elimină şi gata. Sunt genul de funcții care chiar îți salvează pielea când ești pe fugă şi ai multe de livrat.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro