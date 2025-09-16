Începe AccessABILITY Expo 2025: joburi, sport, gaming şi filme incluzive

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Începe AccessABILITY Expo 2025: joburi, sport, gaming şi filme incluzive

Joia aceasta, la Biblioteca Națională a României, se dă startul celei de-a doua ediții AccessABILITY Expo, cel mai important eveniment din Europa de Est dedicat incluziunii persoanelor cu dizabilități. Pe 18, 19 şi 20 septembrie, între orele 09:00-18.00, vizitatorii vor putea participa gratuit la un program complex ce aduce împreună zona expozițională interactivă, conferinţa RAAD (Romanian Accessibility Awareness Day), târgul de joburi incluzive şi zona de sport, cultură și gaming, toate într-un spațiu complet accesibil.

Evenimentul organizat de Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) transformă Biblioteca Naţională a României, pentru trei zile, într-un hub al diversității și al inovației, conectând companii, instituții publice, ONG-uri și comunitatea persoanelor cu dizabilități. Viitorul unei economii sănătoase și prospere nu poate fi separat de incluziune. Iar companiile private au puterea de a accelera această transformare.', punctează Costin Tudor, CEO,  Undelucram.ro, partener al evenimentului.

Ce îi așteaptă pe vizitatori? 

  1. Hubul de joburi incluzive

AccessABILITY Expo găzduiește și în acest an singurul târg de joburi incluzive din România, organizat în parteneriat cu Undelucram.ro. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor avea ocazia să întâlnească angajatori deschiși către diversitate, să participe la interviuri pe loc, să primească feedback personalizat pentru CV-urile lor în cadrul CV Clinic powered by Kaufland România, să își facă fotografii profesionale și să ia parte la workshop-uri dedicate carierei.

Kaufland este și unul dintre angajatorii prezenți în cadrul evenimentului. Principalul nostru obiectiv este să facem cunoscute oportunitățile de angajare din cadrul companiei în rândul persoanelor cu dizabilități. Un loc de muncă înseamnă mult mai mult decât un venit: oferă independență, încredere și participare socială. Ne dorim să atragem cât mai multe persoane care își doresc să facă parte din echipele noastre.', declară Estera Anghelescu, director de recrutare & employer branding la Kaufland România și președinta RDCC.

  1. Conferința RAAD (Romanian Accessibility Awareness Day)

Pe 19 septembrie, 12 experți vor dezbate la cea de-a patra ediție RAAD soluții concrete pentru accesibilitatea la locul de muncă. Conferința va include studii de caz, sesiuni interactive și exemple de bune practici care pot inspira schimbări reale în organizații. Mai multe detalii despre agenda conferinței și înregistrare, aici.

  1. Zona expozițională – peste 50 de standuri interactive

De la tehnologii asistive, soluții pentru sănătate și well-being și servicii educaționale, expoziția aduce împreună companii inovatoare și ONG-uri care propun soluții reale pentru viața de zi cu zi. O zonă specială este dedicată Unităților Protejate Autorizate (UPA), care își vor prezenta produsele și misiunea socială.

  1. Sport și gaming incluziv

La AccessABILITY Expo 2025, vizitatorii vor descoperi cum sportul și tehnologia pot depăși barierele și crea experiențe comune pentru toată lumea. Tirul cu arcul pentru nevăzători oferă o demonstrație spectaculoasă despre puterea adaptării, iar activitățile de biliard și sporturile organizate de ASMIO sunt deschise tuturor celor care vor să încerce ceva nou. În plus, zona de gaming accesibil, realizată împreună cu Ubisoft și LSAC, arată cum tehnologia poate conecta, inspira și oferi șanse egale de joacă și interacțiune. 

  1. Cinema fără limite. Cultură pentru toți Festival

Primul festival de anvergură din România dedicat accesibilității și incluziunii culturale, organizat cu sprijinul Cinema fără limite. Cultură pentru toți', al Ambasadei Franței și al Institutului Francez se va desfăşura cu proiecţii accesibile. Printre proiecții se numără producții premiate la nivel internațional precum Metronom (regia de Alexandru Belc), Flow (regizat de Gints Zilbalodis), Mai Departe (regia Tedy Necula) sau pelicula care marchează şi încheierea celor trei zile de eveniment – Anul Nou care n-a fost, în regia lui Bogdan Mureşanu.

  1. Scena Tandem Coffee

AccessABILITY Expo 2025 găzduiește Tandem Coffee, un spațiu inspirațional de networking incluziv, organizat de The Betterist cu sprijinul Comitetului Paralimpic Român. Aici, perechi de vorbitori – prieteni, colegi sau parteneri de viață – împărtășesc experiențe autentice despre colaborare, incluziune și reziliență. Printre invitați se numără Cristina Ursu, coach de carieră și psihoterapeut, și Alexandra Coravu, care vor povesti cum prietenia și colaborarea le-au modelat dezvoltarea profesională, dar și atletul paralimpic Octavian Tucaliuc alături de antrenoarea sa Mirela Țermure (CSA Steaua București), într-un dialog inspirațional despre reziliență, spirit de echipă și legătura unică dintre sportiv și antrenor.

  1. Ateliere interactive

Vizitatorii pot participa gratuit la o serie de workshopuri interactive dedicate dezvoltării profesionale și incluziunii. De la employer branding și recrutare, la negocierea salarială și inteligența emoțională, atelierele susținute de specialiști oferă instrumente practice și inspirație pentru carieră și viața personală. Locurile sunt limitate (40 participanți/atelier), iar înscrierea este obligatorie.

AccessABILITY Expo 2025 este realizat cu sprijinul partenerilor principali Kaufland România și Undelucram.ro. Sponsori: Banca Transilvania, Betfair Romania Development, Dentons, Raiffeisen Bank, UiPath. Parteneri strategici:  5 To Go, Aqua Carpatica, British Romanian Chamber of Commerce, Fru Fru, LifeBox, Netherlands Romanian Chamber of Commerce, UtilDeco şi WeMaster.

Accesul publicului la toate activitățile este gratuit, pe baza înregistrării online. Agenda actualizată și detaliile complete sunt disponibile AICI.

Foto: AccessABILITY Expo

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) 59.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
De la amintiri la emoții: Cadouri personalizate pentru aniversare și inspirație de pe Mudix.ro
Advertorial
De la amintiri la emoții: Cadouri personalizate pentru aniversare și inspirație de pe Mudix.ro
Michelle Obama, invitat special la Impact București – cea mai importantă platformă de leadership și transformare digitală din regiune
Advertorial
Michelle Obama, invitat special la Impact București – cea mai importantă platformă de leadership și transformare digitală din regiune
Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”
De ce produsele preloved sunt tot mai populare?
Advertorial
De ce produsele preloved sunt tot mai populare?
Noua colecție Reebok este acum disponibilă la CCC! Descoperă un stil plin de energie
Advertorial
Noua colecție Reebok este acum disponibilă la CCC! Descoperă un stil plin de energie
Balansoarul suspendat: cât de sigur și rezistent este?
Advertorial
Balansoarul suspendat: cât de sigur și rezistent este?
Libertatea
Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Au apărut primele imagini cu Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, la locul accidentului rutier din București, de la care a fugit. Ce au surprins camerele de filmat / Foto
Au apărut primele imagini cu Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, la locul accidentului rutier din București, de la care a fugit. Ce au surprins camerele de filmat / Foto
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
catine.ro
Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit după o relație intensă de 6 luni. Motivul din spatele deciziei
Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit după o relație intensă de 6 luni. Motivul din spatele deciziei
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Mai multe din advertorial
50:50 – Noua emisiune-concurs pentru toată familia, prezentată de Cove la Prima TV
50:50 – Noua emisiune-concurs pentru toată familia, prezentată de Cove la Prima TV
Advertorial

+ Mai multe
Must-have pentru noul sezon: Loafers
Must-have pentru noul sezon: Loafers
Advertorial

+ Mai multe
Maurice Ravel și George Enescu - aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu
Maurice Ravel și George Enescu - aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC