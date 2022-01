Iașul va da Re:start României prin cel mai important festival dedicat industriilor creative autohtone

Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, vine cu o serie de surprize pregătite de organizatori pentru cea de-a doua ediție, programată la Iași în perioada 20 – 30 mai.

Re:start este tema evenimentului din acest an. Un Re:start pe care Iașul îl va da întregii Românii și, mai cu seamă, industriilor creative autohtone. Pe lângă deja celebrele festivaluri dedicate modei, muzicii, artelor vizuale, filmului, arhitecturii, artelor interpretative, designului, domeniilor new media și publicitate, RCW 2022 va aduce ca noutate transformarea evenimentului într-un spațiu al dialogului.

Re:Start, explică organizatorii, înseamnă să privim spațiul nu doar ca pe un conversation starter, ci și ca pe un conversation space. Re:Start înseamnă, de fapt, un spațiu dedicat dezbaterilor, unde artiști, experți, profesioniști care activează în industriile creative vor căuta, împreună, răspunsurile la unele dintre cele mai importante întrebări legate de viitorul industriilor creative.

„Echipa noastră este în toiul pregătirilor. Ediția din acest an a Romanian Creative Week vine cu multe surprize și cu o dublare, față de anul trecut, a perioadei de desfășurare a evenimentelor de la Iași. Suntem bucuroși că putem fi gazdele artiștilor români din țară și din diaspora și că putem descoperi împreună potențialul pe care tinerii din acest domeniu îl au. Privim acest eveniment ca pe o oportunitate prin care acești tineri să-și poată îndeplini visele acasă, în România. Așadar, Re:start România pleacă anul acesta de la Iași', a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative, organizator principal al RCW.

Romanian Creative Week 2022 anunță, în premieră, și un Re:start în ceea ce privește identitatea vizuală a evenimentului, care va surprinde publicul printr-o grafică inovativă, dinamică și interactivă. „Noile haine' ale festivalului, realizate de studioul de graphic design Daniel & Andrew, sunt conturate cu ajutorul a șase piloni importanți care acoperă plaja amplă și foarte diversificată a evenimentului.

Cele șase noutăți privind conceptul vizual și de prezentare a festivalului de anul acesta, care pot fi descoperite, treptat, de public pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro, sunt: Arts & Crafts, Content creation, Creative Entrepreneurship, Design, Innovation & Digital, New Media.

Sub umbrela Arts & Crafts, RCW 2022 va bucura publicul cu evenimente unice dedicate arhitecturii, expozițiilor de artă, dar nu numai. Content creation va aduna, într-un singur festival, artiștii și pasionații de film, de muzică, de gaming și va reuni cei mai importanți creatori de conținut din mediul digital. Innovation & Digital este festivalul, din cadrul RCW 2022, dedicat creativității în domeniul tehnologiei de ultimă generație, precum cea de tip NFT sau blockchain.

Creative Entrepreneurship este zona rezervată tinerilor antreprenori și dezvoltării unor businessuri sănătoase în domeniul industriilor creative. Cel de-al cincilea pilon al RCW 2022, Design, va încânta publicul cu deja celebrul festival Romanian Fashion Week, precum și cu expoziții inedite din lumea modei. New Media, unul dintre cele mai de atractive evenimente ale ediției de anul trecut, ne va surprinde cu noutăți ale lumii virtuale.

„Ne-am propus să aducem un plus de coerență, definind un limbaj grafic puternic, plin de atitudine, ce se va regăsi în toată comunicarea evenimentului. Fiecare dintre cei șase piloni pe care se bazează noua identitate vizuală a RCW 2022 este ghidat de un joc al unei forme care, în funcție de suprafață și de conținut, își modifică substanțial structura. În acest fel, vom lărgi orizontul de înțelegere în privința spațiului amplu și divers în care se manifestă industriile creative. Acest spațiu îl vom regăsi nu doar ca reper al identității vizuale, ci și în diferitele locuri din Iași care vor găzdui RCW 2022. Practic, evenimentul va vibra în tot orașul, subliniind importanța unor locuri de întâlnire cât mai diverse', a explicat Daniel Mihalcea, unul dintre experții care și-au pus amprenta pe noua identitate vizuală a RCW.

Pe lângă expoziții indoor și outdoor, concursuri și intervenții arhitecturale, evenimente new media surprinzătoare, provocări de realitate augmentată și imersiuni în realități virtuale, workshop-uri, show-uri de modă, proiecții de film, muzică live și extravaganțe culinare, între momentele speciale pregătite pentru ediția din acest an a Romanian Creative Week se numără și concursuri de proiecte care vor provoca concurenții să fie cât mai creativi. După un call for projects lansat, la finele anului trecut, pentru designerii din lumea modei, organizatorii festivalului anunță că, odată cu jumătatea lunii ianuarie, vor fi lansate astfel de concursuri pentru toate domeniile creative din cadrul RCW 2022.

VIDEO privind noua identitate vizuală a RCW 2022 poate fi urmărit aici:

Amănunte despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro și pe paginile noastre de Facebook, Instagram

și pe canalul de YouTube.

Echipa Romanian Creative Week

W: www.romaniancreativeweek.ro

E: [email protected]

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro