Iarna care se trăiește: Top 25 activități din județul Harghita

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Iarna care se trăiește: Top 25 activități din județul Harghita

Foto: visitharghita.com

Iarna în județul Harghita nu este doar un anotimp, ci o experiență completă, care îmbină natura spectaculoasă, aventura, tradițiile locale și ospitalitatea autentică. Munții acoperiți de zăpadă, pădurile liniștite și aerul curat creează cadrul ideal pentru relaxare și distracție, iar diversitatea activităților transformă regiunea într-una dintre cele mai atractive destinații de iarnă din România. Vă prezentăm o lista cu Top 25 activităti de iarna din judetul Harghita care reunește experiențe populare ale sezonului rece și oferă inspirație pentru toate gusturile.

Printre cele mai spectaculoase experiențe de iarnă se numără zborul cu balonul cu aer cald, o activitate care oferă o perspectivă cu totul specială asupra peisajului hibernal. De la înălțime, munții, satele și pădurile îmbrăcate în alb dezvăluie o imagine de poveste, transformând fiecare zbor într-o amintire memorabilă, ideală pentru cupluri sau pentru cei care caută experiențe inedite.

Pentru iubitorii sporturilor de iarnă, Harghita este o alegere naturală. Regiunea este cunoscută pentru domeniile sale schiabile, reunite sub conceptul SkiHarghita, care oferă pârtii variate, potrivite atât pentru începători, cât și pentru schiori avansați. Infrastructura modernă, cadrul natural deosebit și atmosfera prietenoasă fac din Harghita o destinație apreciată pentru vacanțele active de iarnă.

Adrenalina continuă și în afara pârtiilor: județul Harghita se mândrește cu cele mai multe pârtii de bob din România. Pârtiile sunt ideale pentru familii, grupuri de prieteni sau oricine își dorește distracție și viteză într-un cadru sigur. Coborârile sunt intense și garantat pline de voie bună, indiferent de vârstă.

O experiență cu adevărat specială este plimbarea cu sania trasă de câini husky, o activitate care combină spiritul de aventură cu interacțiunea directă cu animalele. Energia câinilor, ritmul alert și peisajele de iarnă creează o experiență autentică, apreciată atât de cei aflați la prima încercare, cât și de iubitorii de activități outdoor.

Pentru cei care preferă liniștea muntelui, drumețiile cu rachete de zăpadă și schiul de tură sunt opțiuni excelente. Traseele din Parcul Național Cheile Bicazului–Hășmaș sau din zona Harghita Mădăraș oferă panorame spectaculoase și posibilitatea de a explora natura într-un ritm propriu. Aceste activități sunt ideale pentru cei care caută mișcare, aer curat și o conexiune autentică cu peisajul montan.

Iarna în Harghita înseamnă și tradiție. Plimbările cu sania trasă de cai aduc un farmec aparte vacanței, evocând atmosfera vremurilor de altădată. Sunetul clopoțeilor și peisajele rurale creează momente de poveste, în timp ce, la polul opus, snowmobilele, turele offroad sau military tours oferă aventură pură și senzații tari pentru cei dornici de experiențe intense.

Experiențele de iarnă sunt completate perfect de oferta gastronomică bogată și diversă a regiunii. Județul Harghita va purta în 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei, o recunoaștere care confirmă valoarea unei culturi culinare vii, active pe tot parcursul anului. Vizitatorii pot descoperi restaurante, puncte gastronomice locale, dar și festivaluri gastronomice și evenimente tematice organizate de-a lungul anului. Pe lângă acestea, oferta include o varietate de experiențe interactive și vizite de tip atelier, precum ateliere de brânzeturi, ciocolaterii artizanale, distilerii de pălincă sau activități precum prepararea kürtőskalács-ului. Toate acestea completează perfect experiențele de iarnă și creează o legătură autentică între vizitatori, gusturi locale, tradiții și comunitățile din județul Harghita.

Prin varietatea activităților, frumusețea naturală și oferta gastronomică de excepție, județul Harghita se conturează ca o destinație de iarnă completă, potrivită pentru toate tipurile de călători. Pentru idei de program, informații actualizate și planificarea vacanței, descoperă aplicația și site-ul oficial Visit Harghita.

Contact: [email protected]

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
„JE T”AIME” - incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase 
Advertorial
„JE T”AIME” - incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase 
MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni
Advertorial
MODIVOclub: o nouă experiență de loialitate pentru clienții moderni
Greșeli comune când folosești adeziv pentru gene și cum să le eviți
Advertorial
Greșeli comune când folosești adeziv pentru gene și cum să le eviți
Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
Advertorial
Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026
Advertorial
STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026
De ce să alegi un apartament de închiriat într-o zonă premium din București: 4 avantaje importante
Advertorial
De ce să alegi un apartament de închiriat într-o zonă premium din București: 4 avantaje importante
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
catine.ro
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sydney Sweeney a recreat o ținută veche de 74 de ani. O rochie similară a fost purtată și de Marilyn Monroe
Sydney Sweeney a recreat o ținută veche de 74 de ani. O rochie similară a fost purtată și de Marilyn Monroe
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Mai multe din advertorial
Valentine’s Day la The Marmorosch: un weekend de experiențe gastronomice și evenimente tematice în centrul Bucureștiului
Valentine’s Day la The Marmorosch: un weekend de experiențe gastronomice și evenimente tematice în centrul Bucureștiului
Advertorial

+ Mai multe
Bad Bunny a purtat un model nelansat adidas Originals Para Bad Bunny BadBo 1.0 în timpul show-ului de la pauza Super Bowl LX
Bad Bunny a purtat un model nelansat adidas Originals Para Bad Bunny BadBo 1.0 în timpul show-ului de la pauza Super Bowl LX
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi între o dobândă fixă și una variabilă
Cum alegi între o dobândă fixă și una variabilă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC