Happy Cinema este primul cinematograf care se alătură evenimentului Noaptea Muzeelor

Ediția din 2022 a proiectului muzeal se desfășoară și în spații mai puțin convenționale – palate, cetăți, biblioteci și, de ce nu, chiar și la cinematograf. Happy Cinema din Liberty Mall se alătură ediției din acest an și propune iubitorilor de cultură și frumos Noaptea documentarelor de artă'.

Importanța de a fi arhitect, Salvador Dalí. Anii de început, Peggy Guggenheim: Dependentă de artă, Tutankhamun. Ultima Expoziție, Fellini of the Spirits, Impresioniștii Secreți, Pompeii – Sin City, și Maverick Modigliani sunt titlurile care vor rula la Happy Cinema București pe 14 mai, incepând cu ora 18.00. Toate filmele au subtitrare în limba română, iar prețul biletelor este redus față de proiecțiile standard.

Importanța de a fi arhitect. Un film documentar conceput ca un dialog virtual şi o călătorie muzicală în 4 acte ce investighează responsabilitatea arhitecţilor în construirea unei societăţi a viitorului. Alternând dialogurile cu numeroase personalităţi din lumea modei, a artei şi a designului şi prezentând lucrările studioului de arhitectură ACPV din Milano, acest documentar prezintă o viziune a lumii post-Covid, în mijlocul crizei climatice şi a reorganizării urbane. Preț bilet: 26 lei

La 100 de ani de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon, documentarul Tutankhamon – Ultima expoziție oferă o oportunitate unică de a-l descoperi pe faraon şi de a vedea imagini inedite ce prezintă cum anume au fost mutate 150 dintre comorile lui pentru a fi prezentate în cadrul celei mai mari expoziţii dedicate vreodată acestuia. Tutankhamun e un nume ce a devenit parte din imaginarul colectiv. Documentarul ne prezintă încăpâțanarea arheologului britanic ce a descoperit mormântul, atunci când mijloacele de comunicare în masă abia începeau să ne schimbe radical vieţile şi oferă acces exclusiv în unele dintre locurile care au marcat pentru totdeauna istoria și civilizația. Preț bilet: 26 lei

Salvador Dalí. Anii de început acoperă perioada de la nașterea lui Dalí până în 1929, acel an crucial în care s-a implicat în mișcarea suprarealistă. Documentarul prezintă aspecte-cheie ale vieții timpurii a lui Dalí dintr-o nouă perspectivă. Preț bilet: 12 lei

Un personaj plin de culoare, Peggy Guggenheim a fost o figură centrală în lumea artei moderne. Pe măsură ce a trăit răsturnările culturale din secolul al XX-lea, aceasta a colecționat nu numai artă, ci și artiști. Peggy Guggenheim: Dependentă de artă ne spune povestea celei care a pus bazele uneia dintre cele mai importante colecții de artă modernă. Preț bilet: 12 lei

Maverick Modigliani urmăreşte viata şi opera lui Amedeo Modigliani (1884-1920), unul dintre cei mai apreciaţi şi imitaţi pictori din întreaga lume. Născut în Livorno, Toscana, Dedo sau Modì, aşa cum era numit, a trăit o viaţă scurtă, zbuciumată, narată aici dintr-o perspectivă originală, cea a tinerei lui soţii, Jeanne Hébuterne, care s-a sinucis la doar două zile după mortea acestuia. Preț bilet: 12 lei

50 de capodopere prezentate publicului pentru prima oară: Manet, Caillebotte, Renoir, Monet, Cézanne, Signac, Sisley și Berthe Morisot. Ele se pot vedea în documentarul Impresioniștii Secreți. Această experiență cinematografică urmărește revoluția artistică provocată de mișcarea impresionistă prin analiza a tablourilor care sunt acum expuse în Palatul Bonaparte din Roma. Preț bilet: 12 lei

Regizorul Pappi Corsicato semnează Pompei – Sin City, acest documentar fascinant despre unul dintre cele mai cunoscute şi misterioase situri arheologice din lume, iar Isabella Rossellini este ghidul nostru printre secretele, capodoperele şi poveştile despre Mit, Eros şi portrete de viaţă. Preț bilet: 12 lei

Pentru a sărbători centenarul nașterii maestrului Federico Fellini pe 20 ianuarie 1920, Fellini of the Spirits explorează, pentru prima dată, „lumea ascunsă' a regizorului. Documentarul se bazează pe o mulțime de materiale nevăzute din arhivele Rai și ale „Istituto Luce”, pe lângă clipuri de film, pentru a reconstrui și descrie raportul lui Fellini cu spiritualul și supranaturalul. Preț bilet: 12 lei

Despre Noaptea Muzeelor. Inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfășurat la nivel internațional și aflat anul acesta la a 18-a ediție. Anul acesta, evenimentul este sărbătorit in toată Europa, în data de 14 mai. In România, evenimentul este organizat de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România, membru al celei mai mari rețele pan-europene a muzeelor – Network of European Museum Organisations (NEMO).

