FUSION ARTS – ARTS BRINGS US TOGETHER

Ediția cu numărul 6 a festivalului Fusion Arts, organizat de Fusion Arts Agency by Noblesse Group, își deschide porțile în perioada 23 – 25 septembrie, la Palatul Noblesse.

Sub sloganul 'Arts brings us together', Fusion Arts aduce sub umbrela sa peste 50 de artiști contemporani, români și internaționali, din domenii variate precum pictură, sculptură, grafică, artă decorativă, design de obiecte și multe altele.

Pe parcursul celor trei zile, transformăm Palatul Noblesse și grădina acestuia într-un hot spot al artelor, care va oferi iubitorilor de artă și frumos experiențe semnificative și cuprinzătoare. Am pus la cale momente artistice, mini concerte de muzică, ateliere de artă, interacțiune cu artiștii și surprize plăcute pentru toți participanți.

Program eveniment

23.09.2022

– 18:30 – 20:00 – spectacol-concert YIDDISH TROTTER – susținut de actorii Teatrului Evreiesc de Stat.

24.09.2022

– 12:00 – 14:00 – înâlnire cu artiștii;

– 14:00 – 22:00 – expoziția deschisă publicului;

– 16:00 – 17:00 – Workshop 'Privire înspre tehnica clasică' – Bogdan Andrei Ceoceanu;

25.09.2022

– 12:00 – 20:00 – expoziție deschisă publicului;

– 16:00 – 17:00 – spectacol muzical susținut de elevii scolii de muzică Artist Class, condusă de compozitorul Cristian Faur.

Despre Fusion Arts

Fusion Arts este Agenția de Artă creată de Noblesse Group pentru a reuni artiștii a căror activitate se exprimă prin opere din vaste domenii, în stiluri și forme diverse. Toate aceste activități se regăsesc în cadrul agenției și sunt integrate cu profesionalism și pasiune de către echipa Noblesse, în diverse proiecte, de la design interior, arhitectură, la spectacole, târguri de artă, expoziții, evenimente speciale.

Agenția Fusion Arts by Noblesse Group organizeză evenimente dedicate artei și promovează opere autentice, pentru publicul interesat de frumos, de unicitatea si ineditul pieselor create de artiști români. Fie că vorbim despre integrarea în proiecte de design interior pentru case, apartamente, birouri sau proiecte de arhitectură, operele de artă oferă publicului autenticitate estetică și reprezintă investiții de valoare.

Echipa de designeri şi arhitecţi Noblesse Group răspunde cu profesionalism provocării de a oferi consultanţă şi de a-şi lăsa amprenta în cadrul proiectelor unde designul interior, arhitectura şi arta împart acelaşi teren. Astfel, arta poate schimba perspectiva unei amenajari interioare, sau poate oferi noi orizonturi iubitorilor de frumos. De aceea, echipa Noblesse Group integrează diferite forme de artă în proiectele pe care le concepe cu pasiune.

Despre Noblesse Group

Din 2007, brandul Noblesse Group aduce plus valoare în viața clienților, prin design interior, conceput cu pasiune si profesionalism. Echipa de arhitecți si designeri oferă servicii la cele mai înalte standarde, recunoscute atât pe piața autohtonă, cât și pe cea internațională.

Proiectele de design interior ale echipei Noblesse Group au primit, de-a lungul anilor, numeroase premii, precum Boutique Award, în cadrul „The Most Office', pentru proiectul birouri Noblesse Group. În 2019, Noblesse Group a fost desemnat Best Interior Design Studio in Romania' în cadrul Architecture Awards, competiție organizată de Build Magazine, iar pentru rezultatele excepționale obținute în inovație prin design interior, Noblesse Group a primit Premiul pentru excelență în inovație în design interior', în cadrul Designer Awards, organizat de publicația LUXlife MAGAZINE din Marea Britanie.

Membru al Asociației Internaționale de Design Interior din Marea Britanie, Noblesse Group are o experiență vastă și un portofoliu generos cu proiecte diverse, în care se regăsesc restaurări ale clădirilor de patrimoniu, amenajări interioare pentru hoteluri, restaurante, spații publice, apartamante, vile, sedii de companie si office-uri.

Sediul Noblesse Group este Palatul Noblesse, o adevarată bijuterie arhitecturală și culturală a Bucureștiului, datând din 1881 și construită de arhitectul Alexandru Săvulescu. După un proces complex de consolidare și restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioară si exterioară, cladirea devine, începând cu 2015, ceea ce este astăzi unul dintre cele mai importante centre de design și artă, evenimente și cultură din Europa.

Parteneri:

Teatrul Evreiesc de Stat, Atelierele Ilbah, More Networking, SCEB, Cărti, Dulciuri și Flori, București Vechi și Noi, Bucharest City News, Business Days, Define PR, Robescu 14, Food Truck Bistro del Porto, Hai la o cafea.

