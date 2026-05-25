Fashion Notes – Iunie 2026

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului.

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  . Actualizat 10.06.2026, 12:02,  de  ELLE
Fashion Notes – Iunie 2026

Foto credit: www.adidas.ro

adidas Optime — Strong looks good on you

Când găsești perechea perfectă de leggings, antrenamentele capătă alt ritm. Colecția adidas Optime combină susținerea tehnică cu un fit care evidențiază silueta, prin capri-uri contour, leggings full-length și bustiere twist create pentru mișcare și confort. Rezultatul este un echilibru între performanță, încredere și energie, pentru fiecare antrenament în care vrei să te simți mai puternică și mai sigură pe tine. Descoperă colecția în magazinele din țară și online, pe www.adidas.ro.

Foto credit: www.heydude.ro

HEYDUDE Heycation — Vara începe când te deconectezi

Sezonul acesta, HEYDUDE propune o schimbare de ritm prin conceptul Heycation, inspirat de acele momente simple în care confortul și libertatea devin prioritare. Vedeta colecției este modelul Stretch Sox, extrem de lejer, ușor de încălțat și gândit pentru confortul cotidian. Ideal pentru zile lungi de vară, planuri spontane și escapade urbane, el aduce o combinație firească de relaxare, funcționalitate și versatilitate. Descoperă colecția pe www.heydude.ro.

Foto credit: zalando.ro

ZALANDO – vara începe cu primul festival

„Ce să port? nu mai este doar o întrebare practică, mai ales în sezonul festivalurilor, unde styling-ul devine parte din experiență și din atmosfera fiecărui loc. Fie că alegi un vibe rock, electronic sau pop, cheia este echilibrul dintre piese statement, confort, layering inteligent și accesorii care completează natural întregul look. Un outfit reușit nu atrage doar priviri, ci transmite firesc energia și personalitatea celui care îl poartă.

Foto credit: www.oltre.com

Boho Summer

Vara aceasta, lejeritatea și feminitatea definesc colecția Oltre, unde influențele boho-chic și imprimeurile foulard se întâlnesc cu broderii florale delicate și siluete fluide. Romantice și rafinate, piesele îmbină firesc eleganța cu naturalețea, surprinzând perfect farmecul sezonului cald. Descoperă colecția în magazinele Oltre din țară și online, pe www.oltre.com

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