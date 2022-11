Estetica dentară dincolo de limite. Dental Experts: Noi începem acolo unde ceilalți se opresc

Estetica dentară reprezintă una dintre cele mai apreciate arii ale stomatologiei. Însă, doar un adevărat expert poate să ofere pacienților rezultate impecabile și vise îndeplinite. Clinica Dental Experts din Timișoara are o tradiție ce se întinde pe durata a trei generații și povestea performanței continuă.

Viziunea Dental Experts este de a oferi fiecărui pacient DOAR cel mai bun tratament stomatologic, fără compromisuri și fără jumătăți de măsură. Conceptul complet ce include tehnologie digitală, o echipă completă și constantă de nu mai puțin de 15 ani, cele mai bune materiale și experți 100% implicați garantează reușita. Mii și mii de pacienți au beneficiat deja de aceste avantaje pentru a putea zâmbi și a se bucura de o sănătate dentară deplină.

Fie că este vorba de fațete ceramice, coroane dentare, metalo-ceramice sau din zirconiu, specialiștii noștri te asistă pentru a lua cea mai bună decizie. Se poate discuta direct cu tehnicianul care va realiza lucrarea finală, pentru a se înțelege mai bine toate etapele.

'Experiența, dedicarea și implicarea experților Dental Experts se regăsesc în fiecare tratament. Clinica noastră a fost creată în urmă cu trei generații și continuăm să oferim rezultate dincolo de limite. În prezent, estetica dentară permite un nivel de performanță fără precedent datorită evoluției tehnologiei, a calității materialelor și a inovației la nivel de manopere. Pacienții pot avea exigențe extrem de ridicate care pot fi transformate în realitate', explică Prof. Dr. Bratu Emanuel, medic specialist în chirurgie dento-alveolară cu experiență de peste 25 de ani, fondator Dental Experts.

Clinica stomatologică Dental Experts reușește să trateze cele mai complexe cazuri datorită infrastructurii avansate. Echipa de medici este stabilă și permanent în dezvoltare profesională, echipa de tehnicieni este formată din 40 de profesioniști pentru ca fiecare pacient să obțină un vis împlinit. Politica clinicii stomatologice oferă transparență completă pentru pacient și un management organizatoric care să susțină un act medical de o calitate superioară.

Ne ghidăm activitatea după principii clădite în urmă cu mai bine de 50 de ani, când Prof. Dr. Dorin și Elisabeta Bratu au pus experiența ca piatră de temelie O intervenție se desfășoară întotdeauna cu doi medici și minim trei asistente, pentru a garanta pacientului condițiile optime de sterilitate și calitate actului operator.

Clinica stomatologică Dental Experts reușește să trateze cele mai complexe cazuri datorită infrastructurii avansate și datorită experienței. Putem spune că știm să tratăm cele mai complexe cazuri pentru că le-am văzut pe toate și de aceea ne asumăm principiul nostru că ,,Noi începem unde ceilalți se opresc'.

Specialiștii Dental Experts în chirurgie dento-alveolară cu o experiență de peste 50 de ani, garantează tratamentul și recuperarea excelentă a pacienților, asistați de un bloc operator modern, sală de recuperare pentru pacienți, aparatură de anestezie, aparat pentru inhalo-sedare și toate beneficiile unei clinici stomatologice all in one de top.

La Dental Experts puteți obține atât un zâmbet estetic cât și funcțional, datorită faptului că sunteți pe cele mai bune mâini și ceea ce promitem, vom respecta mereu.

Dacă îți dorești DOAR cel mai bun tratament stomatologic te așteptăm și pe tine la o consultație pentru a afla statusul tău dentar și pentru a-ți oferi soluția de care ai nevoie.

