Enorush îți explică: de ce apare menoragia (menstruația abundentă), cum o recunoști și cât de frecventă este

Enorush îți explică: de ce apare menoragia (menstruația abundentă), cum o recunoști și cât de frecventă este

Menoragia, cunoscută și sub denumirea de menstruație abundentă, presupune sângerări care pot dura peste 7 zile și afectează semnificativ viața de zi cu zi, împiedicând desfășurarea activităților normale. Persoanele afectate simt adesea nevoia să schimbe frecvent absorbantul sau tamponul, uneori chiar din oră în oră, iar oboseala și amețeala sunt manifestări frecvente. Această tulburare nu se definește doar prin cantitatea de sânge pierdută, ci și prin impactul asupra calității vieții, fiind esențială informarea și monitorizarea atentă a simptomelor.

Cât de frecventă este menoragia

Menoragia este o tulburare comună, afectând aproximativ o treime dintre persoanele aflate la vârsta reproductivă, iar în rândul adolescentelor prevalența poate ajunge până la 37%. Această frecvență ridicată subliniază necesitatea conștientizării semnelor și a monitorizării regulate a fluxului menstrual, precum și importanța consultului medical pentru prevenirea complicațiilor, cum ar fi anemia feriprivă sau scăderea energiei pe parcursul zilei.

Simptomele menoragiei și îngrijirea intimă

În zilele cu flux abundent, protecția și confortul sunt esențiale. Folosirea unui gel intim Enroush ajută la menținerea echilibrului natural al zonei intime, reducerea iritațiilor și senzația de uscăciune, oferind prospețime și confort. Această practică poate face diferența între disconfort și o experiență mai ușor de gestionat, mai ales atunci când fluxul menstrual este foarte intens și necesită o atenție sporită la igienă.

Gestionarea fluxului cu produse adecvate

Fluxul menstrual foarte abundent poate determina nevoia de a folosi tampoanele zilnice și alte produse de protecție pentru a preveni scurgerile și petele, asigurând confortul zilnic. Alegerea unor produse hipoalergenice, realizate din materiale naturale, permite pielii să respire și previne iritațiile, în timp ce protecția rămâne optimă pe durata întregii zile, inclusiv pe parcursul nopții.

Semne suplimentare care pot indica tulburări

Uneori, menstruația poate fi însoțită de secretie maronie, ceea ce poate indica sânge vechi sau modificări hormonale care necesită atenție. Observarea acestei secreții împreună cu alte simptome, precum cheaguri mari sau durata prelungită a sângerărilor, poate ajuta medicul să identifice cauza și să stabilească un plan de tratament adecvat, astfel încât fluxul abundent să fie gestionat corect și confortabil.

Importanța consultului medical și a monitorizării

Consultul ginecologic rămâne esențial pentru a stabili cauzele menoragiei și pentru a preveni complicațiile precum anemia sau oboseala accentuată. Medicul poate recomanda analize de sânge, evaluarea hormonilor, ecografie sau teste pentru tulburări de coagulare. Diagnosticarea precisă permite stabilirea unui plan de tratament personalizat și identificarea celor mai eficiente metode de gestionare a menstruației abundente, fără a compromite rutina zilnică. Produsele Enroush, delicate și naturale, sprijină acest proces oferind protecție și confort suplimentar în zilele cu flux mare.

ANCA CIOTA & PHELIPE: Când moda devine poveste de dragoste
ANCA CIOTA & PHELIPE: Când moda devine poveste de dragoste
Advertorial

În noua campanie Answear, Anca Ciota și Phelipe, partenerul ei, arată că moda nu înseamnă doar ținute impecabile, ci și emoție pură. Împreună, transformă dansul, chimia și moda într-o declarație de iubire autentică. ELLE România a surprins totul într-o ședință foto spectaculoasă și elegantă dar, mai mult de atât, plină de pasiune.

