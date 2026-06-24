Digestie dificilă în perioade aglomerate? Ce obiceiuri pot susține echilibrul intestinal

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  de  ELLE
Digestie dificilă în perioade aglomerate? Ce obiceiuri pot susține echilibrul intestinal

Într-un ritm de viață tot mai alert, corpul ne transmite uneori semnale discrete, dar suficient de deranjante încât să ne afecteze întreaga zi. Presiunea abdominală de după masă, senzația că mâncarea „a rămas blocată' sau impresia că ești complet balonat pot părea manifestări întâmplătoare, însă ele sunt modul prin care organismul îți spune că a obosit. Este o stare pe care tot mai multe persoane o normalizează în perioadele aglomerate, considerând disconfortul o consecință firească a stresului de zi cu zi.

De cele mai multe ori, soluția nu constă într-o schimbare radicală a meniului, ci în atenția acordată unor obiceiuri mărunte. Când agenda se aglomerează, tractul digestiv este adesea primul care își pierde ritmul, chiar și în cazul celor care nu au avut niciodată o sensibilitate gastrică sau intestinală.

  1. Cum se modifică digestia în zilele solicitante: semnale pe care le ignorăm

La început, episoadele de digestie dificilă apar rar, ca o senzație de greutate după un prânz luat în grabă sau o ușoară stare de disconfort seara. În timp însă, aceste manifestări ajung să fie asociate cu momente clare din zi: abdomenul care devine tensionat imediat după prânz, hainele care încep să strângă în zona taliei sau un tranzit neregulat care îți dă peste cap întreaga rutină de dimineață.

Toate aceste stări sunt influențate direct de stilul de viață modern. În săptămânile cu deadline-uri presante, bunele obiceiuri sunt primele neglijate. Sărim peste micul dejun, mâncăm rapid în timp ce răspundem la e-mailuri, compensăm lipsa de energie cu gustări dulci și luăm o cină mult prea copioasă la ore târzii.

Intestinul nostru are nevoie de predictibilitate, adică de un ritm clar al meselor și de un mediu relaxat. Atunci când mâncăm stresați sau pe fugă, corpul prioritizează reacția la stres în detrimentul proceselor digestive, lăsând organismul să se lupte cu o senzație persistentă de prea plin și epuizare.

  1. Ce poți face acasă pentru a-ți recăpăta confortul abdominal

Chiar dacă perioadele aglomerate nu pot fi evitate întotdeauna, sistemul digestiv răspunde pozitiv atunci când primește lucruri simple, dar constante. Pentru a susține un echilibru intestinal optim, poți introduce câteva ajustări blânde în rutina ta:

  • Mestecă lent mâncarea. De asemenea, încearcă să nu mănânci la volan sau în fața ecranelor. Câteva minute de deconectare totală în timpul mesei pot preveni înghițirea aerului și apariția gazelor în exces.
  • Introdu treptat fibrele. Carbohidrații complecși (fulgii de ovăz, orezul brun, pâinea integrală) și legumele gătite la abur sunt aliați de preț pentru tranzit. Totuși, trecerea la o dietă bogată în fibre trebuie făcută lent, pentru a nu accentua temporar balonarea.
  • Oferă-i corpului timp de repaus. Păstrează un interval de minimum două sau trei ore între ultima masă și momentul în care te pui în pat, oferind stomacului șansa de a se odihni pe parcursul nopții.

Pe lângă alimentație, hidratarea constantă este foarte important, deoarece fibrele au nevoie de apă pentru a acționa eficient. De asemenea, o plimbare liniștită de 10-15 minute după prânz funcționează ca un stimul mecanic excelent pentru tubul digestiv, reducând vizibil senzația de greutate fizică.

Ce este important de reținut este faptul că un episod izolat de balonare după o masă festivă nu este un motiv de îngrijorare. Totuși, dacă disconfortul devine o constantă de la o săptămână la alta, este însoțit de dureri acute, febră, modificări severe de tranzit sau scădere nejustificată în greutate, atunci ar fi indicat să iei în considerare programarea la un consult medical de specialitate.

  1. Ce e de făcut când programul nu îți permite să încetinești ritmul?

Pe lângă toate obiceiurile de mai sus, în momentele extrem de solicitante, poți completa rutina și cu opțiuni care susțin nutriția și microbiomul.

Un astfel de exemplu este suplimentul alimentar ProbioSuport Complex de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena, care reunește trei componente cu rol specific în organism:

  • Inulina (fibre extrase din rădăcina de cicoare). Acest compus ajunge în colon, unde servește drept substrat pentru bacteriile care populează flora intestinală.
  • Culturile lactice vii. Acestea sunt microorganisme care se găsesc în mod natural în tractul digestiv și sunt utilizate pentru a aduce un plus de tulpini bacteriene atunci când programul sau alimentația se schimbă.
  • Vitamina D3, un nutrient implicat în funcționarea normală a sistemului imunitar, recomandat frecvent în perioadele cu activitate intensă.
  1. Rolul îndrumării de specialitate în alegerile de zi cu zi

Deși resursele de informare din mediul online sunt la doar un click distanță, selectarea unui suport pentru digestie necesită prudență. Reacțiile sistemului digestiv sunt individuale, ceea ce înseamnă că o soluție eficientă pentru cineva din jur poate să nu fie cea mai bună alegere pentru structura ta. Din acest motiv, o discuție cu un profesionist în domeniu aduce claritate și siguranță.

În cadrul farmaciilor Catena, interacțiunea directă cu echipa are la bază o consiliere atentă și personalizată. Rolul farmacistului depășește simpla eliberare a unui produs, el evaluează contextul tău, oferă clarificări cu privire la modul corect de administrare și te ajută să eviți asocierile nepotrivite, transformând o simplă achiziție într-o decizie conștientă pentru sănătate.

  1. Dincolo de simpla vizită la farmacie

Conceptul de farmacie s-a transformat semnificativ în ultimii ani, devenind un centru de orientare și prevenție, unde accentul cade pe educație medicală și sprijin constant. Branduri cu o prezență solidă, precum Catena, investesc permanent în accesibilitate și în diversificarea gamelor disponibile, oferind în același timp un spațiu de dialog deschis. Abordarea modernă transformă farmacia într-un punct de sprijin real în comunitate, un loc unde pacienții găsesc nu doar produse destinate confortului abdominal, ci și specialiști gata să le ofere îndrumare adaptată stilului lor de viață.

  1. Cum menținem echilibrul digestiv pe termen lung

Ritmul accelerat în care ne desfășurăm activitatea se reflectă rapid în modul în care funcționează organismul nostru. Episoadele de disconfort abdominal apărute în perioadele tensionate nu sunt altceva decât un semnal de alarmă prin care corpul ne cere să ne oprim și să reglăm anumite obiceiuri. Ele subliniază importanța odihnei, a deconectării și a gestionării stresului, elemente care influențează direct echilibrul prin intermediul axei intestin-creier.

Așadar, o digestie optimă nu se menține prin măsuri radicale luate în momente de criză, ci prin atenția constantă acordată detaliilor zilnice. 

Surse:

https://spmediforthospital.com/everyday-habits-that-affect-your-digestive-health

https://giassoc.org/digestive-health-10-habits-for-a-stronger-gut

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/digestive-health/five-lifestyle-tips-for-a-healthy-tummy

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