All-on-6 la Dental Chic Cluj-Napoca: cum se reface un zâmbet fix pe șase implanturi

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Există momente în care zâmbetul încetează să mai fie un gest spontan și devine un calcul: cum să râzi fără să se vadă, cum să vorbești acoperind discret gura, ce să comanzi la restaurant ca să nu fie greu de mestecat. Pentru persoanele care au pierdut majoritatea dinților de pe o arcadă sau care poartă o proteză mobilă instabilă, aceste mici strategii zilnice devin epuizante. Ele afectează nu doar mesele, ci și conversațiile, fotografiile și, în timp, încrederea în sine.

Reabilitarea de tip All-on-6 a apărut tocmai ca răspuns la această realitate. Conceptul presupune fixarea unei lucrări protetice complete pe șase implanturi dentare, astfel încât pacientul să primească din nou dinți care nu se mișcă, nu se scot seara și nu impun restricții permanente. În Cluj-Napoca, astfel de reabilitări fac parte din activitatea curentă a clinicii Dental Chic, o clinică multidisciplinară cu focus pe implantologie, unde dinții ficși pe implanturi se numără printre serviciile centrale.

Înainte de a ajunge însă la rezultat, merită înțeles ce presupune cu adevărat acest tratament: cui i se potrivește, cum decurge și ce așteptări sunt realiste.

Ce înseamnă, de fapt, o reabilitare All-on-6

Denumirea descrie exact principiul: „toți dinții pe șase implanturi”. În locul protezei mobile sau al dinților compromiși, medicul inserează șase implanturi în osul maxilarului, distribuite strategic pe arcadă. Pe aceste implanturi se fixează apoi o lucrare protetică ce reface întreaga dantură a arcadei respective, de la un capăt la altul.

Diferența esențială față de protezele clasice stă în cuvântul „fix”. Lucrarea nu se sprijină pe gingie și nu se desprinde la masă sau în timpul vorbirii. Ea se comportă, în viața de zi cu zi, asemenea dinților naturali: pacientul mestecă, vorbește și zâmbește fără să se gândească la ea. Nu există pahar cu apă pe noptieră, nici adezivi, nici teama discretă că lucrarea s-ar putea mișca într-un moment nepotrivit.

Important de știut: All-on-6 nu înseamnă câte un implant pentru fiecare dinte. Cele șase implanturi funcționează ca piloni ai unei construcții unitare, ceea ce face tratamentul mai accesibil decât și-ar imagina mulți pacienți care aud prima dată despre el.

De ce șase implanturi: logica din spatele conceptului

Numărul nu este ales la întâmplare. Șase implanturi distribuie forțele de masticație pe o suprafață mai mare de os, ceea ce oferă lucrării stabilitate și un sprijin echilibrat, inclusiv în zonele laterale, acolo unde se mestecă cel mai intens. Practic, fiecare mușcătură este preluată de mai mulți „stâlpi” în loc să apese pe gingie, cum se întâmplă la protezele mobile.

Există și varianta cu patru implanturi, cunoscută drept All-on-4, recomandată în anumite situații clinice. Alegerea între cele două nu este o chestiune de preferință, ci de anatomie: volumul și densitatea osului, forma arcadei și forțele de masticație ale pacientului înclină balanța într-o direcție sau alta. Decizia se ia la consultație, pe baza investigațiilor imagistice, nu înainte de ele.

Candidatul ideal pentru All-on-6

Acest tip de reabilitare se adresează în primul rând persoanelor care au pierdut majoritatea dinților de pe o arcadă sau urmează să îi piardă din cauza unor afecțiuni avansate. Candidatul ideal se regăsește adesea în una dintre situațiile următoare:

poartă de ani de zile o proteză mobilă care se mișcă, jenează sau limitează alimentația;

are dinți compromiși de parodontoză ori de carii extinse, care nu mai pot fi salvați;

a amânat tratamentele stomatologice și caută acum o soluție completă, nu reparații punctuale;

își dorește dinți ficși, dar are nevoie de o variantă care nu presupune câte un implant pentru fiecare dinte lipsă.

Vârsta, în sine, nu este un criteriu de excludere: starea generală de sănătate și calitatea osului contează mai mult decât anul nașterii. Afecțiuni precum diabetul neechilibrat sau fumatul intens nu interzic automat tratamentul, dar cer o evaluare atentă și o discuție sinceră cu medicul despre riscuri și despre îngrijirea ulterioară.

Cum decurge tratamentul, de la evaluare la lucrarea fixă

Primul pas este consultația de evaluare, însoțită de investigații imagistice detaliate, care arată volumul osos disponibil și poziția structurilor anatomice importante. Pe baza lor, medicul stabilește planul: poziția celor șase implanturi, tipul lucrării protetice și calendarul etapelor. Cine caută un implant dentar în Cluj-Napoca pentru o reabilitare completă trece, de regulă, prin această etapă de planificare înainte de orice intervenție.

Urmează intervenția propriu-zisă, realizată sub anestezie, în care implanturile sunt inserate în os. Dacă mai există dinți compromiși, ei pot fi extrași în aceeași ședință operatorie, pentru a scuti pacientul de intervenții repetate. În funcție de stabilitatea implanturilor, pacientul poate primi o lucrare provizorie în perioada imediat următoare intervenției sau după un interval de vindecare, decizie care aparține medicului și ține strict de situația clinică.

Etapa finală vine după ce implanturile s-au integrat în os, proces care durează în general câteva luni. Atunci se realizează și se fixează lucrarea definitivă, ajustată ca formă, nuanță și mușcătură, astfel încât rezultatul să fie confortabil și natural.

Vindecarea și adaptarea: ce se întâmplă în primele luni

După intervenție, organismul are nevoie de timp pentru osteointegrare, procesul biologic prin care osul „îmbrățișează” implanturile și le transformă în rădăcini stabile. În literatura de specialitate, acest interval este estimat în general la câteva luni, iar durata exactă variază de la pacient la pacient, în funcție de calitatea osului și de starea generală de sănătate.

Primele zile pot aduce un disconfort moderat, umflături sau mici echimoze, gestionabile cu recomandările primite de la medic. Alimentația trece printr-o perioadă de tranziție: texturi moi la început, apoi reintroducerea treptată a alimentelor obișnuite, pe măsură ce vindecarea avansează. Respectarea acestor indicații nu este un detaliu birocratic, ci o condiție reală pentru integrarea liniștită a implanturilor.

Partea mai puțin discutată, dar la fel de reală, este adaptarea emoțională. Mulți pacienți povestesc că primele săptămâni cu dinți ficși vin cu un sentiment aproape ciudat de normalitate: redescoperă gesturi simple, de la a mușca dintr-un măr până la a zâmbi larg într-o fotografie de familie.

Viața cu dinți ficși: ce se schimbă concret

O reabilitare reușită se măsoară în detalii cotidiene. Mesele își recapătă diversitatea, dicția se limpezește, iar grija constantă pentru proteza care s-ar putea mișca dispare. Pentru mulți pacienți, schimbarea cea mai profundă este una discretă: nu se mai gândesc la dinți, iar asta este, paradoxal, semnul că tratamentul și-a atins scopul.

Lucrarea fixă cere, în schimb, aceeași seriozitate ca dinții naturali. Igiena zilnică riguroasă, periuțele interdentare sau dușul bucal și controalele periodice fac parte din contractul nescris al pacientului cu noul său zâmbet. Echipa care a realizat tratamentul stabilește un program de verificări, iar respectarea lui prelungește considerabil viața lucrării. La Dental Chic, pacienții primesc la final și instrucțiuni personalizate de întreținere, adaptate tipului de lucrare ales.

Întrebări frecvente despre All-on-6

Este dureroasă intervenția? Inserarea implanturilor se face sub anestezie, deci pacientul nu simte durere în timpul procedurii. Disconfortul din zilele următoare este în general moderat și se gestionează cu medicația recomandată.

Cât durează întregul tratament? De la evaluare până la lucrarea definitivă trec, de regulă, câteva luni, în funcție de vindecarea fiecărui pacient și de eventualele etape pregătitoare. Calendarul exact se stabilește la consultație, după analiza investigațiilor, și poate fi ajustat pe parcurs dacă situația clinică o cere.

Ce se întâmplă dacă nu am suficient os? Există soluții: de la proceduri de augmentare osoasă până la poziționarea înclinată a implanturilor, care valorifică osul existent. Doar evaluarea imagistică poate arăta varianta potrivită.

Cum aleg clinica potrivită? Contează experiența echipei în implantologie, claritatea planului de tratament și felul în care sunt explicate etapele și costurile. O clinică de stomatologie din Cluj-Napoca care pune accent pe evaluare și pe dialog este un punct de plecare solid.

Un nou capitol începe cu o consultație

Reabilitarea All-on-6 nu este despre dinți, ci despre tot ce vine odată cu ei: mese fără calcule, conversații fără rețineri, fotografii fără zâmbete ascunse. Drumul către acest rezultat începe simplu, cu o programare la o consultație de evaluare. Cine ia în calcul o astfel de schimbare poate face acest prim pas la Dental Chic, în Cluj-Napoca, unde planul de tratament se construiește în jurul situației clinice și al așteptărilor fiecărui pacient. Restul este o chestiune de etape parcurse împreună, pas cu pas.

Sursă foto: https://dentalchic.ro/

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