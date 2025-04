eMotion in Motion: Cu Seria Xiaomi 15 am surprins imagini autentice și pline de emoție, chiar și în întuneric

Înainte de a-ți povesti cum a fost la evenimentul Xiaomi România, pentru care fotograful Adi Bulboacă a realizat expoziția eMotion in Motion folosind exclusiv noua serie de telefoane Xiaomi 15, trebuie să îți fac o mărturisire. Nu sunt o persoană extrem de pasionată de tehnologie, totuși principalele gadgeturi care chiar îmi stârnesc entuziasmul și curiozitatea sunt cele de beauty 😇 Mai mult, cea mai bună perioadă din viața mea a fost atunci când am decis să îmi închid toate rețelele sociale. Pentru mulți sună exagerat! Pentru mine, o persoană care lucrează de ani buni într-o industrie în care totul trebuie să fie impecabil și fără cusur, a nu mai simți presiunea de a surprinde imagini perfecte în fiecare moment al zilei a fost cu adevărat un sentiment eliberator.

Am avut uneori senzația că fotografia îmi era ca o ușoară presiune. Cred că mulți dintre noi am dezvoltat acest instinct de a surprinde poza „perfectă', care să atragă atenția, să primească like-uri și comentarii. Iar în toată goana asta, uităm să trăim cu adevărat. De fapt, adesea ne concentrăm atât de mult pe a capta imaginea „ideală', încât ajungem să pierdem esența momentului și să nu ne mai bucurăm de ceea ce se întâmplă cu adevărat în jurul nostru.

Acestea erau gândurile mele când am participat miercuri seara la evenimentul Xiaomi, realizat în cadrul Art Safari, unde era prezentată expoziția de fotografii eMotion in Motion, semnată de Adi Bulboacă. Încă de la începutul serii, mi-a fost înmânat telefonul Xiaomi 15 Ultra pentru a experimenta întreaga seară alături de el și a descoperi de ce este considerat un produs de vârf în domeniul fotografiei. Mi-am pus telefonul personal în buzunar și am început să butonez, curioasă să văd ce poate face acest dispozitiv, despre care toți ceilalți invitați vorbeau cu atât de mare entuziasm. Am reușit foarte rapid să mă familiarizez cu Xiaomi 15 Ultra! În câteva minute, telefonul a început să se simtă ca fiind al meu, dintotdeauna. Nu am avut nevoie de instrucțiuni și nici nu m-am simțit copleșită de setări și opțiuni. Este extrem de intuitiv și ușor de manevrat.

Prima fotografie pe care am captat-o a fost atunci când Georgiana Axinia, PR Manager Xiaomi România, a dat startul evenimentului, împărtășindu-ne câteva informații despre firul roșu al serii. Deși nu mă aflam chiar în primul rând, iar lumina din sala mare a Palatului Dacia era difuză, am reușit să surprind momentul clar, fără efort.

Asta a fost prima surpriză. De obicei, în astfel de condiții, fie trebuia să mă mișc rapid, pentru a găsi un unghi mai bun, fie trebuia să accept că fotografia va fi fie neclară. Dar Xiaomi 15 Ultra vedea' mult mai bine decât mine. Camera principală, cu senzorul său mare și obiectivul Leica Summilux, a captat totul în detaliu, fără să mă complic cu setări în amănunt. Iar lentila telescopică a reușit să surprindă cadre spectaculoase în mișcare, cu o claritate și profunzime remarcabile. Wow.

Puțin mai târziu, în timp ce exploram expoziția de fotografie eMotion in Motion semnată de fotograful Adi Bulboacă, mi-am dat seama cât de bine reușise să pună în valoare toate aceste caracteristici ale telefonului. Fotografiile lui spuneau povești − de la provocările unui ultramaraton în Arctic, unde a reușit să imortalizeze emoțiile participanților la temperaturi de -40 de grade, până la atmosfera vibrantă a nopții din București, unde a surprins dansatori în mișcare, siluete expresive și jocuri de lumină care dădeau orașului acel farmec aparte. Într-un fel, expoziția lui Bulboacă a fost introducerea perfectă pentru ceea ce urma să descopăr pas cu pas, întreaga seară: că acest telefon nu surprinde doar simple imagini, ci și emoții, fără ca tu să fii nevoit să te gândești prea mult la partea tehnică.

Hei, dar adevărata magie a început mai târziu, când a urcat pe scenă artista Corina Sîrghi. Vocea ei nostalgică, acompaniată de un jazz band, a transformat întreaga sală într-un cadru de film vechi și rafinat, plin de emoție și trăiri intense. Am ridicat telefonul și am început să imortalizez momentul; iar în acest punct am descoperit o altă superputere a camerei. Distanța focală variabilă (de la 14 mm la 200 mm la nivel optic) mi-a permis să o surprind de aproape, fără să mă stresez că trebuie să mă strecor printre invitați pentru un cadru mai bun. Iar lumina scăzută? Nicio problemă. Xiaomi 15 Ultra a păstrat atmosfera intimă și caldă a scenei, fără să piardă din claritate.

Următorii protagoniști speciali ai serii cu Xiaomi: cei doi dansatori profesioniști, care au transformat fiecare mișcare în următoarea filă a poveștii. Luminile reduse și mișcările zvâcnite ale coregrafiei ar fi fost o provocare pentru orice cameră foto, dar nu și pentru Xiaomi 15 Ultra. Camera periscopică de 200MP a reușit să înghețe' fiecare pas, fiecare gest și cută a corpurilor care se unduiau în baletul contemporan, fără a altera deloc imaginea. Iar asta m-a făcut să mă gândesc la cât de multe momente frumoase am ratat în trecut, poate pentru că nu aveam un telefon capabil sau mă stresam să obțin imaginea „perfectă'.

După infuzia de muzică și dans am pornit să vizităm lucrările de artă expuse în cadrul Art Safari, așadar Xiaomi 15 Ultra a suprins în obiectiv tablouri de Ioan Andreescu și Ion Țuculescu. Mi-am dat seama cât de mult a contat ce telefon țineam în mână! Sălile întunecate, unde lumina era orientată doar spre lucrările de artă, creau un joc de umbre interesant, dar greu de capturat. Cu telefonul meu de zi cu zi sigur aș fi obținut o imagine estompată și o fotografie prea întunecată pentru a fi potrivită de postat în social media. Dar cu Xiaomi 15 Ultra contrastul și culorile au rămas clare și naturale, fără să se piardă acea atmosferă specială. Intrați în galeria foto a articolului pentru a vă convinge!

Așa mi-am dat seama că poate, pentru prima dată, am reușit să mă bucur cu adevărat de un eveniment, fără să simt că fotografia este o presiune căreia e posibil să nu îi fac față. Am strâns în galeria foto (și în sufletul meu, desigur) toate momentele cheie ale evenimentului, exact așa cum le-am trăit, fără să mă gândesc la setări sau filtre. Recomand! ☺️

Dincolo de performanțele camerei, mi-a plăcut extrem de tare și designul telefonului. Disponibil în trei culori – Black, White și Silver Chrome – fiecare variantă are ceva special. Modelul Silver Chrome, de exemplu, combină fibra de sticlă de calitate aerospațială cu pielea PU, ceea ce îi oferă nu doar rezistență, ci și un aer elegant, inspirat de camerele foto clasice. Cusăturile retro și textura fină a materialului adaugă o notă distinctă, făcând din acest telefon nu doar un instrument de fotografie impresionant, ci și un accesoriu de design în sine.

Și dacă tot am ajuns la partea practică, am aflat și că, în perioada aceasta, telefonul vine cu oferte atractive la mai mulți retaileri. Dacă te decizi să achiziționezi Xiaomi 15 Ultra prin Vodafone, Telekom, eMag sau Altex, primești un pachet format din Xiaomi Instant Printer 1S Set, Xiaomi 15 Ultra Photography Kit și un voucher de 500 de lei. La Digi, promoția include un voucher de 1.500 de lei. Pentru varianta standard a Xiaomi 15, Vodafone, Orange, Telekom, eMag și Altex oferă Xiaomi Instant Printer 1S Set plus un voucher de 500 de lei, în timp ce Digi oferă un voucher de 900 de lei.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro