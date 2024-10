ELLE Extra – Noiembrie 2024

Cele mai cool colecții fashion din acest sezon, despre care am aflat la închiderea ediției, îți demonstrează că ai la îndemână o mulțime de opțiuni pentru a aduce un update garderobei tale.

Cadouri la puterea BE LOVE

Pandora ne încurajează să îmbrățișăm spiritul dragostei cu campania BE LOVE, care transformă finalul de an într-o sărbătoare luminoasă. Ambasadorii globali Pandora, Pamela Anderson, Chloe și Halle Bailey, alături de supermodelul Agyness Deyn și modelul Jocelyn Corona transmit acest mesaj, încurajându-ne să ieșim din tiparul cadourilor obișnuite și să alegem bijuterii inspirate de lumină și iubire și realizate din materiale precum argint 925, aur de 14k, sticlă Murano suflată manual și diamante crescute în laborator.

Noua colecție Furla 2024

Noua campanie Furla aduce în centrul atenției nu doar gențile brand-ului cu o tradiție de aproape

un secol, ci mai cu seamăfemeile care le poartă zilnic, pentru care acestea sunt parte dintr-un stil de viață. Modelele Furla Sfera, Furla Sfera Soft și Furla Nuvola, menite să însoțească fiecare moment, cu liniile lor curbe mixate cu cele drepte, cu detalii atent gândite și materiale de calitate, dar și în noi culori, au fost fotografiate de Alessandro Furchino Capria. Le găsești pe furla.com și în magazinul Furla– Băneasa Shopping City.

Diesel x Damiano David

În timpul Săptămânii Modei de la Paris, cu ocazia Galei Business Of Fashion 500 (BOF 500), Damiano David, vocalul și liderul trupei Måneskin și totodată primul ambasador global al brand-ului Diesel, a purtat un costum complet din colecţia-capsulă Diesel X Damiano David, care va fi lansată online pe 14 noiembrie pe Diesel.com şi în magazine selectate. Costumul elegant, format dintr-un sacou gri din lână, la un singur rând de nasturi, şi asortat cu pantaloni, ambele piese având aplicat pe partea din faţă un tratament lucios, a format un look cât se poate de cool alături de o pereche de cizme din piele din colecţia toamnă-

iarnă 2024. Un preview sugestiv a ceea ce urmează să vezi (și, cel mai probabil, să vrei) din această colaborare.

Z.N.E. – uniforma de fiecare zi pentru un stil de viață activ

Colecția de îmbrăcăminte sport Z.N.E. de la adidas constă într-o mulțime de hanorace, pantaloni de trening, șorturi și tricouri, care au în comun un detaliu extrem de recognoscibil – liniile inspirate de marcajele pentru terenuri de sport, care dau și sloganul colecției: The Lines That Connect Us. Campania vorbește despre conexiune, confort, mișcare și energie pozitivă, de la terenul profesionist până la curtea blocului. Țesătura de tricot premium vine într-o gamă de culori inconfundabile. Împreună cu emblematica bandă de îmbrăcăminte sport, ADIDAS Z.N.E. este imposibil de ratat. Construcția unică a materialelor 3D redefinește stilul atletic. Alege-ți noua ținută preferată din magazine!

