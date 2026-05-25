ELLE – Extra Iunie 2026

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Foto credit: https://www.electrolux.ro/

Swedish Home by Electrolux la Milan Design Week

În săptămâna în care, în mod tradițional, Milano e copleșit de creativitate, tehnologie și design, de la cel de obiect până la cel de modă, nenumărate sunt conceptele care concurează pentru atenția publicului. Unul dintre cele câștigătoare a fost, însă, cel propus de Electrolux: casa privită ca o oază de liniște, un refugiu în care tehnologiei îi revine rolul de a servi discret nevoilor celor care trăiesc acolo, fără să interfereze major cu viețile lor. Conceptul, realizat în colaborare cu Veneta Cucine, a utilizat materiale naturale, texturi tactile, lumină caldă și electrocasnice perfect integrate în decor. Designul minimalist al produselor, în acord cu regulile esteticii scandinave, vorbește despre ideea funcționalității și despre principiul conform căruia designul susține viața, nu o domină. La asta contribuie tehnologia de ultimă generație, intuitivă și axată pe sustenabilitate.

Foto credit: https://www.maxi-mag.ro/

MAXIMAG® Bisglicinat, energie și sprijin

Când oboseala devine aproape permanentă, organismul are nevoie de susținere reală, nu doar de cafea și promisiuni. Formula MAXIMAG® Bisglicinat conține 1000 mg de magneziu bisglicinat, o formă chelată cu biodisponibilitate ridicată, adică este absorbit eficient și utilizat rapid de corp. Bine tolerat digestiv, poate fi administrat zilnic, fără disconfort. Acționează în sistemul muscular și nervos, contribuind la reducerea oboselii, oferind o stare de confort care se vede în energie, concentrare și somn mai odihnitor. Nu doar un supliment, MAXIMAG® Bisglicinat e un gest simplu de grijă față de organism, pentru zile mai echilibrate și seri în care corpul reușește să se relaxeze.

Foto credit: www.crocs.ro

Un statement la fiecare pas

Vara aceasta, fiecare pas devine o declarație. Colecțiile Crocs Sandals, de la Miami și Soho Y Strap, la Getaway, Brooklyn și Saturday, aduc împreună siluete moderne, confort iconic și o atitudine effortless. De la linii minimaliste și forme elevate, la barete flexibile și tălpi ultra-soft, fiecare model este creat pentru libertate de mișcare și stil fără efort. Ușoare, versatile și simplu de personalizat, sandalele Crocs transformă orice zi într-un moment de stil, fie că ești în oraș, în vacanță sau pe drum. Descoperă colecția în magazinele din țară și pe www.crocs.ro.

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