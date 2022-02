Elle a incercat Dyson Airwrap

Ca un copil care și-a primit jucăria mult visată în dimineața de Crăciun. Așa am fost când, în sfârșit, am avut în mâini aparatul de coafat Dyson Airwrap. Și, dacă stau bine să mă gândesc, cred că de la păpușa Barbie cu picioare flexibile pe care am primit-o la șase ani și până acum nu a mai existat un obiect care să-mi aducă atât de multă bucurie. Sau care să mă obsedeze la fel de tare. Literalmente, în ultimii aproape patru ani de când a fost lansat, am citit sute de recenzii despre el, am văzut zeci de tutoriale pe YouTube (ți le recomand pe cele ale Adriennei Finch și ale lui Jen Atkin) și am visat de trei ori că-l folosesc. Ușor exagerat, ar zice unii, dar fiecare cu plăcerile lui vinovate. Și, sinceră să fiu, nici măcar nu mă simt vinovată. Oricât de superficial ar suna, a good hair day chiar îmi poate schimba starea de spirit. Și dacă am și playlist-ul potrivit, puțin soare și o adiere de vânt, fii sigură că voi merge pe stradă imaginându-mi că sunt Beyoncé în videoclipul Crazy in Love.

Un alt motiv pentru care nu mă simt vinovată e că, de când mă știu, între mine și părul meu s-a dus o luptă. Și mă cam săturasem să o tot pierd. Pentru mine, când vine vorba de păr, există două categorii de femei: cele care au nevoie de o simplă spălare și uscare și arată ca proaspăt ieșite de la salon, și cele ca mine, care dacă fac asta arată ca Monica din Friends în vacanța din Barbados. Practic, ca părul meu să arate decent, trebuia să-i aloc cel puțin două ore și să folosesc două instrumente de styling – un uscător și o placă – care, după ani și ani de utilizare, au făcut ca podoaba mea capilară să arate ca un Komondor (căței foarte simpatici, de altfel, dar aș prefera să am unul, nu să fiu unul). Deci, acum îmi poți înțelege entuziasmul când am aflat că există un aparat care poate să înlocuiască întregul kit de instrumente de styling (uscător, placă, ondulator), care nu îți deteriorează părul și care-l face să arate ca și când mâinile magice ale lui Ted Gibson s-ar fi ocupat de el.

Dar să le luăm pe rând. Oricât de mult ne-am minți singure, instrumentele tradiționale de coafat ne deteriorează părul. Chiar dacă folosești o cremă cu protecție termică, chiar dacă încerci să le setezi la o temperatură mai joasă, căldura pe care o emană va duce în cele din urmă la degradarea părului. Iar aici intervine diferența majoră dintre Dyson Airwrap și celelalte aparate clasice. Spre deosebire de acestea, Dyson Airwrap nu se bazează pe temperaturi extreme, ci pe o presiune foarte mare a aerului, cunoscută sub numele de efectul Coandă. Aparatul măsoară temperatura fluxului de aer de peste 40 de ori pe secundă și reglează căldura, pentru a asigura menținerea temperaturii sub 150°C. Ce înseamnă asta? Că nu îți va deteriora și distruge părul! Și nu doar atât, dar chiar îl va face să pară mai puternic, mai sănătos și mai strălucitor.

Apoi, Dyson Airwrap e un soi de aparat-minune, un 3 în 1, dacă vrei. Ai în același timp un uscător de păr, o placă și un ondulator. Și chiar mai mult decât atât, aparatul îți poate usca părul în timp ce îl coafează. Dyson Airwrap vine la pachet cu șase accesorii diferite, fiecare dintre acestea oferindu-ți un alt tip de coafură.

Dacă ești adepta unor bucle largi, naturale și pline de volum, atunci îți recomand să folosești cele două bare de ondulare de 40mm Airwrap. Deși am încercat toate accesoriile, acestea au fost cele mai potrivite pentru tipul meu de păr (destul de des, cu o lungime medie și ușor ondulat în mod natural). Dar suficient cu partea teoretică, să trecem la cea practică. Probabil te întrebi dacă aparatul de coafat Dyson Airwrap e ușor de folosit și poate fi manevrat de oricine. Răspunsul este: CATEGORIC DA! Te-ai putea gândi că sunt subiectivă, fiindcă tocmai ce am mărturisit că am văzut zeci de tutoriale înainte. Dar, ca să am și o părere total imparțială, l-am împrumutat prietenelor mele, care nu aveau nici cea mai vagă idee despre modul în care funcționează. Iar răspunsul a fost același: este intuitiv, rapid, ușor de folosit și nu îți încurcă părul.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci înainte de a începe coafarea este să îți usuci părul. Nu complet, ci în proporție de 80%. Din nou, nu ai nevoie de un alt aparat, fiindcă Dyson Airwrap este echipat cu un accesoriu special pentru asta (uscător pre-coafare). Trasează apoi o cărare pe mijloc și secționează părul în jumătate. Prinde partea de sus (calota) și începe să coafezi cele două secțiuni de păr rămase libere. Cele două bare de ondulare sunt special concepute pentru fiecare parte a părului, fiind inscripționate cu săgeți, așa că-ți vei da seama rapid care dintre ele este cea potrivită. Iar acum lucrurile devin cu adevărat interesante. Tot ce trebuie să faci este să iei o șuviță de păr și să o apropii de bara de ondulare. Prin efectul Coandă, șuvița de păr se va înfășura în jurul ondulatorului și se va coafa prin uscare în doar 10 secunde. După, apasă pe butonul de răcire al aparatului și desfă ușor șuvița de pe bara de ondulare. Repetă același procedeu pentru fiecare șuviță, însă nu uita să schimbi accesoriile când treci la cealaltă secțiune de păr.

Dacă vrei să obții niște bucle mai definite sau dacă ai părul mai scurt ori mai rar, atunci folosește barele de ondulare de 30mm Airwrap. Funcționează la fel ca cele pe care ți le-am prezentat mai sus, singura diferență dintre cele două fiind de mărime.

Dar, cum ți-am spus, Dyson Airwrap nu e un simplu aparat de coafat, e mai degrabă un hairstylist pe care îl poți avea la dispoziție 24/24. Așa că, pe lângă buclele perfecte, poți realiza o sumedenie de alte coafuri. Peria pentru netezire, cel de-al patrulea accesoriu al aparatului, îndreaptă și netezește chiar și cele mai rebele fire de păr. În plus, datorită perilor de care dispune, reușește să elimine aspectul frizzy al părului, lăsându-l neted, drept, strălucitor și mătăsos.

Dacă vrei să obții un look natural, similar cu cel obținut prin folosirea simultană a unei perii și a uscătorului de păr, atunci alege peria moale a aparatului. Acest accesoriu usucă, oferă volum părului și protejează scalpul în timpul coafării.

Iar dacă ai un păr subțire și lipsit de volum, îți recomand să folosești peria rotundă. Ca și celelalte, usucă și coafează părul în același timp, însă cu ajutorul ei vei obține mult mai mult volum, iar părul tău va părea mai bogat și mai sănătos. Eu am folosit-o inclusiv pentru coafarea bretonului, când voiam să obțin un look șaptezecist, à la Farrah Fawcett.

Dar, indiferent de accesoriul pe care l-am ales, coafura a rezistat chiar și până la patru zile (și, dacă foloseam un șampon uscat, cu siguranță aș mai fi putut adăuga încă o zi sau două).

Și ca să vorbim și despre elefantul din încăpere, prețul unui aparat Dyson Airwrap nu este tocmai mic. Dar trebuie să privești lucrurile în perspectivă. În primul rând, e ca și când ai avea șase instrumente diferite într-unul singur. Dacă am aduna suma lor, cu siguranță ar depăși-o cu mult pe cea a lui Dyson Airwrap. Apoi, nu vei mai avea nevoie să mergi la salon. Vei economisi nu doar bani, ci și timp. Iar pentru mine, de departe cel mai mare câștig îl reprezintă sănătatea părului. În sfârșit îl pot coafa zilnic, fără a-mi mai fi teamă că îl voi distruge și că voi arăta din nou ca un pui de Komondor.

