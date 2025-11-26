Eleganța românească care a întors privirile Londrei: The Winter Banquet, balul de Crăciun cu invitați din elita europeană

Londra se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale iernii, iar în centrul scenei se află o româncă. Baroneasa Nicoleta Scarlat și Honorary Lord of Brattleby, Razvan Vasile, sunt gazdele balului de Crăciun The Winter Banquet 2025, un eveniment white-tie care a atras atenția atât a aristocrației, cât și a personalităților din cultură, business și modă.

Gala are loc pe 6 decembrie, la One Whitehall Place – cunoscut ca National Liberal Club, într-un cadru plin de rafinament: lumini calde, orchestră live, accente aurii și un decor inspirat de marile baluri europene.

Figuri marcante ale aristocrației și culturii europene

Principesa Katarina a Iugoslaviei se numără printre invitații de onoare ai serii. Alături de Principesă, designerul britanic Karen Millen, actorul Nicholas Pinnock și producătorul Mark Foligno, nume asociat cu filmul premiat The Kings Speech, completează componenta artistică a evenimentului.

Antreprenorii români Cristian Onețiu și Simon Maurer adaugă o notă cosmopolită unei seri deja încărcate de personalități puternice.

Este o combinație rară pentru un bal de Crăciun: regalitate, cinema, modă și lideri europeni așezați la aceeași masă.

O prezență românească remarcabilă

Baroneasa Nicoleta Scarlat este una dintre figurile centrale ale evenimentului. Stilul ei discret, atitudinea echilibrată și eleganța naturală au atras deja atenția presei londoneze înaintea galei.

Într-o declarație simplă, Excelența Sa spune:

„Eleganța capătă valoare doar atunci când are un rost. Pentru mine, frumosul înseamnă mai mult decât aparență – înseamnă sens.'

Logodna Baroneasei Nicoleta Scarlat cu Honorary Lord of Brattleby, Razvan Vasile

Cuplul s-a logodit recent, marcând un moment important pentru Baroneasa Nicoleta Scarlat și Razvan Vasile. Odată cu acest pas, Razvan Vasile a primit titlul onorific de curtoazie Honorary Lord de Brattleby, acordat în cadrul familiei. Anunțul a atras interesul publicului, având în vedere rolurile pe care cei doi le ocupă în zona socială și instituțională.

Potrivit informațiilor comunicate, nunta va avea loc pe 23 mai 2026, în România, urmând ca ulterior să fie organizată și o ceremonie în Anglia, destinată mediilor apropiate și protocolului tradițional. Ambele evenimente sunt pregătite cu atenție și vor reflecta atât noblețea și rafinamentul asociate Baroneasei Nicoleta Scarlat, cât și stilul caracteristic The Noble House of Brattleby — un stil care pune accent pe eleganță, claritate și continuitate.

Logodna reprezintă astfel nu doar un pas personal, ci și consolidarea unui parcurs comun deja bine definit. Baroneasa Nicoleta Scarlat și Honorary Lord of Brattleby Razvan Vasile își reafirmă prin acest moment direcția asumată împreună și angajamentele care le susțin proiectele actuale și viitoare.

O seară cu semnătură clară

Honorary Lord of Brattleby, Răzvan Vasile, adaugă evenimentului structură și sobrietate, într-o manieră caracteristică:

„The Winter Banquet nu caută să impresioneze, caută să rămână.'

Cuvintele sale conturează clar stilul serii: rafinament, calm, consecvență și un tip de eleganță care nu depinde de spectacol, ci de prezență.

Un bal cu un mesaj clar

Evenimentul sprijină, într-un mod discret, fundația Healing the Wounded Child, integrând componenta umanitară în atmosfera serii fără să o transforme în spectacol.

The Winter Banquet 2025 se conturează drept unul dintre momentele notabile ale peisajului monden londonez: o seară în care oameni din zone diferite — cultură, modă, film, business și aristocrație — se întâlnesc într-un cadru elegant, cu o atmosferă atent gândită și cu o prezență românească distinctă.

Pentru mai multe detalii despre eveniment: https://thewinterbanquet.co.uk

Sursa foto: thewinterbanquet.co.uk

