Ela Crăciun – Despre viața trăită cu sens, tehnologia care eliberează timp și bucuria de a fi mamă prezentă

Care este secretul din spatele echilibrului ei? Ela ni-l dezvăluie într-un interviu sincer despre viața trăită cu sens, soluțiile Samsung care eliberează timp și bucuria de a fi o mamă prezentă.

1. Ela, tu jonglezi constant între familie, carieră, proiecte de content și prezență în social media. Cum arată o zi tipică pentru tine și cum reușești să păstrezi echilibrul?

Adevărul e că nu știu dacă pot spune că am o zi tipică. Nicio zi nu seamănă cu alta. Azi am filmări, mâine poate o ședință foto, poimâine o întâlnire cu echipa sau filmări pentru emisiune. Totul e într-un ritm alert. Singurul lucru constant e că ne trezim devreme și ne culcăm târziu.

Dar indiferent cât de plină e agenda, familia e centrul meu de greutate. Eu îl duc pe Nicholas la grădiniță, eu îl iau. Alesia are nevoie de mine, Alex mă caută pentru sfaturi, chiar și acum, la 19 ani. Iar seara, oricât de obosită aș fi, încerc să pregătesc eu cina pentru copii, e felul meu de a le arăta că sunt acolo.

Pentru mine, echilibrul nu înseamnă să bifez tot, ci să-mi permit o pauză, să nu fac lucrurile pe fug, să simt că am fost prezentă. Și, ca să ajung acolo, am învățat să mă organizez mai bine, să prioritizez și să las tehnologia să-mi fie aliat.

2. Vorbești adesea despre cât de important este timpul petrecut cu familia. Cum vezi tu rolul tehnologiei inteligente în a ne ajuta să câștigăm mai mult timp pentru ce contează cu adevărat?

Când Alex, băiatul meu cel mare, a împlinit 18 ani, am avut un moment din acela în care totul parcă s-a oprit. L-am strâns în brațe și am început să plâng. Parcă ieri țineam în brațe un bebeluș, parcă ieri a învățat să meargă sau să vorbească. Timpul zboară atât de repede și știu sigur că momentele pierdute nu se mai pot recupera. În momentul acela aș fi dat orice să-l mai simt câteva clipe la pieptul meu, bebeluș.

Așa că în ultimul timp, am început să pun mult mai mult accent pe timpul de calitate. Nu trebuie să fie ore în șir, pot fi 5, 10 sau 15 minute, dar dacă sunt acolo cu adevărat, conectată, fără telefon, fără gânduri în altă parte, acele minute devin neprețuite.

Și aici intervine tehnologia. Trăim în 2025 și avem acces la soluții care ne pot da înapoi ceea ce adesea simțim că pierdem: timpul. Eu folosesc deja de ceva vreme electrocasnice inteligente, iar recent am participat la un eveniment Samsung, unde s-a discutat exact despre asta, cât de mult timp putem economisi cu astfel de instrumente. Știați că petrecem mult mai mult timp făcând curățenie decât petrecându-l cu cei dragi? Eu am rămas surprinsă să aflu asta și, de aceea, la mine acasă o mare parte din treburile casnice sunt făcute cu ajutorul tehnologiei.

Mi se pare păcat să nu profităm de aceste soluții. Ne dorim mai mult timp pentru noi, dar uneori uităm că exact tehnologia ne poate oferi această șansă. Eu am învățat să o folosesc nu pentru a fugi de responsabilități, ci ca să fiu mai prezentă, mai calmă și mai bine cu mine.

3. Ai menționat despre treburile casnice și cum încerci să găsești soluții pentru a le eficientiza. Care sunt activitățile care îți consumă cel mai mult timp și cum te ajută electrocasnicele Samsung să câștigi acel timp?

Într-o casă cu trei copii și un cățel, un program mereu în mișcare și o mamă obsedată de curățenie, gătitul, spălatul aproape industrial al rufelor și curățenia sunt printre cele mai solicitante. Chiar dacă am ajutor, îmi place să gătesc, dar sunt zile în care nu mai știu unde să le bag pe toate.

Așa că am început să mă întreb: cum pot face toate astea mai ușor? Mi-am organizat mai bine programul, i-am implicat și pe copii în lucruri mici, dar mai ales, am început să folosesc tehnologia cu cap, și astfel am ajuns la produsele celor de la Samsung.

Mașina de spălat cu AI care recunoaște tipul de rufe și alege programul potrivit, cuptorul care gătește două feluri în același timp, robotul aspirator care curăță singur casa (și se curăță și pe el) în timp ce eu sunt la podcast, toate astea mă ajută. Nu sunt doar mofturi, sunt soluții reale.

4. Se vede că ești o persoană deschisă la inovație. Ne-ai putea spune ce electrocasnice ai testat din portofoliul Samsung SmartThings și ce funcție ți se pare cea mai utilă în viața de zi cu zi?

Ne-am mutat într-o casă nouă, construită cu multă răbdare și emoție. E casa noastră de un an și jumătate și îmi place să spun că este un minilaborator Samsung. Am gândit totul astfel încât să ne facă viața mai simplă, mai frumoasă, mai liniștită.

Toată tehnologia din casă e Samsung și nu doar pentru că e frumoasă, ci pentru că funcționează impecabil. De la frigider, la cuptor, mașina de spălat, până la aspirator, toate sunt conectate prin SmartThings și îmi oferă controlul dintr-o singură aplicație.

Preferatul meu e fără discuție robotul aspirator (n.r. BESPOKE Jet Bot Combo™ AI Steam). Curăță podelele cu abur, singur, când sunt plecată, iar eu mă întorc într-o casă curată, fără să fi făcut nimic. ȘI nici măcar nu trebuie să îl curăț eu pe el, pentru ca se spală singur.

5. Dacă ai câștiga câteva zile în plus pe an, datorită unui stil de viață mai eficient cu ajutorul inteligenței artificiale, cum ți-ar plăcea să le folosești? Ce ai face mai mult pentru tine?

Aș face tot ceva pentru ai mei. Vacanțele noastre împreună sunt cele care ne țin aproape. Ne reconectăm, ne jucăm, râdem, vorbim. Nu e despre destinație, ci despre timp împreună.

Dar aș păstra ceva și pentru mine. De fapt, chiar simt că în ultima vreme fac mai multe pentru mine, și o spun cu bucurie, nu cu vină. Pentru că am reușit să-mi eliberez timp real: fac sport, merg la masaj, îmi fac o baie lungă. Am weekenduri în care închid telefonul și nu postez nimic. Doar trăiesc simplu și încerc să mă regăsesc, să nu mai fiu pe fugă, să pot să mă mișc doar mai puțin mai încet. Nu e ceva spectaculos, dar e… pentru mine.

Și mai e ceva ce simt nevoia să spun.

Am crescut într-o vreme în care mamele noastre, cel puțin mama mea, trebuiau să le facă pe toate. Săraca, nu știu când mai trăia pentru ea. Gătea, călca, spăla, făcea curat, mergea la muncă, făcea lecții cu noi. Îmi aduc aminte de ea prinsă în toate, mereu în mișcare. Și azi, când mă uit înapoi, simt că și-a trăit viața pentru ceilalți, nu pentru ea.

Astăzi avem opțiuni: avem roboți care aspiră singuri, cuptoare care gătesc două lucruri în același timp, frigidere care știu ce ai înăuntru și îți dau sugestii, mașini de spălat care îți aleg singure programul.

Și-atunci mă întreb: nu e păcat să nu folosim toate astea ca să câștigăm puțin timp pentru noi? Nu vreau să duc mai departe modelul sacrificiului absolut. Vreau să fiu o mamă prezentă, dar și o femeie liberă. Vreau echilibru și vreau să trăiesc cu adevărat.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro