Ediția a V-a a Bienalei Art Encounters își anunță titlul, structura și programul de evenimente pentru 2023

Fundația Art Encounters, prin Ovidiu Șandor și Diana Marincu, președintele, respectiv directoarea artistică a Fundației Art Encounters, alături de curatorul Bienalei AE 2023, Adrian Notz prezintă primele informații dedicate ediției de anul viitor a Bienalei de artă contemporană. Este anunțat în premieră, după o deliberare atentă a colectivului curatorial, titlul Bienalei—My Rhino is not a Myth. Art-Science-Fictions, programul artistic al evenimentului, precum și programul mai larg al fundației în anul Capitalei Culturale Europene.

„Bienala a devenit un element marcant al orașului Timișoara, iar faptul că de la an la an tot mai multe inițiative ni se alătură, este un semnal al importanței acesteia. Arta contemporană este deschisă tuturor cetățenilor, iar implicarea publicului face parte din misiunea noastră de bază' – Ovidiu Șandor, preșendintele Fundației Art Encounters.

Spre deosebire de edițiile anterioare, Bienala Art Encounters de anul viitor va fi o ediție specială de vară derulată pe parcursul a opt săptămâni, în perioada 19 mai–16 iulie 2023, care va prezenta expoziții în mai multe spații din Timișoara, alături de evenimente conexe în parteneriat cu alte instituții locale.

Ediția de anul viitor propune 40 de lucrări existente și 10 lucrări nou-comisionate, un amplu program de mediere, un accent mai puternic pe spațiul public și o platformă complementară dedicată spațiilor de tip artist-run din Timișoara—o celebrare a artiștilor locali care au inițiative și aleg să se organizeze prin ei înșiși:

„Este cu atât mai important ca anul viitor, când toate reflectoarele se vor îndrepta spre Timișoara, să accentuăm rolul esențial al spațiilor artist-run din oraș, care au contribuit la dinamica extraordinară a artei în acest oraș și care continuă să creeze structurile de sprijin de care avem atât de multă nevoie', a declarat Diana Marincu, directoarea artistică a fundației.

Ediția a V-a a Bienalei Art Encounters se va apleca din punct de vedere conceptual asupra relației istorice dintre artă și știință. Așa cum declară Adrian Notz, curatorul desemnat al Bienalei, „My Rhino is not a Myth propune «arta-știința-ficțiunile» care utilizează puterea diferitelor discipline pentru a răspunde schimbărilor ce se petrec în realitatea cotidiană, marcată de transformări climatice și sociale'.

Având în vedere fundalul global și regional, contemporan și istoric deopotrivă, a V-a ediție a Bienalei Art Encounters își propune să lumineze complexul context al artei și științei, precum și să ofere o perspectivă originală asupra evoluțiilor contemporane.

Bienala Art Encounters 2023 face parte din dosarul de candidatură care a câștigat orașului titlul de Capitală Europeană a Culturii 2023, existând un capitol dedicat în Bidbook, numit Traseul Encounters. Activitatea Fundației Art Encounters reprezintă un pilon important al acestui program cultural, unul care va coagula în mod adecvat eforturile depuse în ultimii ani și se va constitui ca punct culminant al unui an cu totul special pentru Timișoara. Metodologia utilizată în pregătirea evenimentului se bazează pe cercetare, context și rețele, Adrian Notz invitând să facă parte din colectivul curatorial o serie de tineri curatori și critici de artă: Cristina Bută, Monica Dănilă, Edith Lazar, Ann Mbuti, Cristina Stoenescu și Georgia Țidorescu.

De asemenea, Fundația Art Encounters a anunțat un program dens de evenimente pentru 2023, care mai conține, pe lângă expozițiile incluse în programul permanent al fundației, expoziția „Victor Brauner: Invenții și magie' (17.02.2023–28.05.2023) și retrospectiva „Constantin Brâncuși: Surse românești & perspective universale' (30.09.2023–28.01.2024).

De-a lungul edițiilor din 2015, 2017, 2019 și 2021, Bienala Art Encounters s-a conturat ca fiind unul din cele mai relevante evenimente de artă contemporană din România, având o vizibilitate internațională tot mai mare, confirmată de sutele de apariții în mass-media, și fiind considerat un reper internațional în rândul evenimentelor de artă contemporană pe axa culturală Viena—Istanbul.

Bienala Art Encounters a reușit să se afirme și să reprezinte o vitrină a artei contemporane românești pentru instituții importante din lume. Considerăm, de asemenea, că articularea unor rețele instituționale este una dintre cele mai importante activități la care Bienala contribuie.

*Adrian Notz (n. 1977, Zürich) a fost director artistic al Cabaret Voltaire din Zürich în perioada 2012–2019. A lucrat acolo, mai întâi, ca asistent curatorial, apoi din postura de co-director. Între 2010–2015, a fost șeful Departamentului de Arte Plastice la Școala de Design din St. Gallen. Notz a organizat și curatoriat numeroase expoziții, evenimente, conferințe, acțiuni și intervenții cu artiști internaționali, activiști și gânditori, atât la Cabaret Voltaire, cât și la nivel internațional.

––

Evenimentul face parte din proiectul Bienala Art Encounters. Cercetare, context, comunitate. Proiectul face parte din Programul Cultural „Timișoara 2023—Capitala Europeană a Culturii' și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro