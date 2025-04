Dyson Demo Zone la Belgrad: hairstyle-uri spectaculoase, tehnologie de ultimă generație și tips & tricks direct de la experți

Săptămâna trecută am avut ocazia să iau parte la unul dintre cele mai cool evenimente de beauty și tech din regiune: lansarea oficială a primului Dyson Demo Zone din Serbia, mai exact în Galerija Shopping Center din Belgrad. Iar pentru a sărbători momentul, Dyson a organizat un eveniment exclusivist în Galeria Štab – un spațiu urban, artsy, care s-a transformat pentru o seară într-un veritabil fashion backstage.

Atmosfera a fost ultra-stylish, cu invitați din toată regiunea – de la influenceri și jurnaliști până la celebrități sârbe ca Sara Jo, Vladimir Aleksić sau Danijela Dimitrovska – care s-au strâns pentru a descoperi cele mai recente inovații Dyson în materie de hair care, dar și noua linie de căști Dyson OnTrac™.

Momentul de maximă inspirație al serii a fost, fără îndoială, sesiunea live de hairstyling susținută de celebrul Larry King – hairstylist londonez și ambasador global Dyson. L-am urmărit cum a creat un look super fresh pentru modelul și influencer-ul Mina Nedović, folosind noul Dyson Airwrap™ i.d. – un dispozitiv care combină mai multe tehnologii Dyson pentru a oferi o experiență de coafare personalizată și intuitive direct din aplicația mobilă. Iar trucurile pe care le-a împărtășit pentru a obține acel „effortless glam” au fost de-a dreptul surprinzătoare și ușor de pus în practică.

Danijela Dimitrovska, fost model și actual prezentator TV, a fost și ea coafată de King și a spus ceva ce mi-a rămas în minte: „Din cauza jobului meu, am nevoie mereu de soluții rapide și eficiente. Tocmai de asta iubesc tehnologiile Dyson – îmi oferă rezultate perfecte fără să pierd timp.” Și are mare dreptate – dacă ești mereu pe fugă, dar vrei să arăți fabulos cu minimul de efort, Dyson chiar e un game-changer.

Ce mi-a plăcut și mai mult la eveniment a fost faptul că am putut testa personal cele mai noi produse din portofoliul Dyson, în zone special amenajate pentru Beauty și Audio. Am descoperit în premieră Dyson Supersonic™ Nural și Supersonic™ r, două uscătoare de păr futuriste care nu doar că protejează scalpul, dar scot la iveală strălucirea naturală a părului, sănătatea acestora fiind o prioritate. Pe lângă ele, bineînțeles, nu au lipsit Dyson Airstrait™ și Airwrap™ i.d., două dintre vedetele Dyson, perfecte pentru un styling versatil și rapid și care m-au cucerit de la prima utilizare.

Și pentru că evenimentul a fost gândit ca o adevărată incursiune în backstage-ul unui fashion show, hairstyling-ul a fost completat de Maja Stanišić – hairstylist renumit și ambasador Dyson, care a creat coafuri pentru invitați inspirate din tendințele actuale, toate fără căldură excesivă sau timp pierdut.

În zona de tech, căștile Dyson OnTrac™ au atras imediat atenția tuturor. Pe lângă funcția lor impresionantă de anulare a zgomotului și autonomia de până la 55 de ore, ce m-a cucerit complet a fost posibilitatea de a le personaliza cu accesorii în diferite culori și materiale diferite. Hello, matching tech & outfit!

Dincolo de produsele inovatoare, evenimentul a fost un reminder despre cât de mult investește Dyson în cercetare și dezvoltare. Fiecare device e rezultatul unor ani de inginerie și testare, și se vede. În spatele fiecărui uscător sau căști cool stă o întreagă echipă de ingineri și oameni de știință – peste 6.000 la nivel global, ca să fim exacți. Iar faptul că Serbia a primit un Demo Zone propriu arată clar cât de important devine acest market pentru Dyson.

Am avut plăcerea de a sta de vorbă la eveniment cu Katherine Magowan, Beauty Category Development Engineer la Dyson, despre tehnologia din spatele ultimelor produse lansate, care sunt preferatele ei și modul strategic în care sunt alese culorile dispozitivelor.

„Ei bine, cred că am lansat aplicația noastră în 2018, iar de atunci am învățat enorm de multe lucruri despre știința părului. Ce am realizat, în special, este că, în funcție de tipul de păr, de lungimea lui și de gradul de deteriorare, fiecare persoană are nevoie de o combinație ușor diferită de căldură și flux de aer pentru a obține bucla perfectă. Așadar, ceea ce face aplicația este să țină cont de toți acești factori și apoi să programeze secvența corectă pentru a obține buclele optime, adaptate părului tău. În ceea ce privește aparatul, provocarea principală a fost să integrăm cipul Bluetooth în spatele filtrului, dar am reușit să facem asta fără să creștem dimensiunea dispozitivului. De asemenea, am actualizat și accesoriile — de exemplu, există un nou ondulator conic, o perie rotundă mai mare și un difuzor modificat.”