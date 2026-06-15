Dreame L40 Ultra CE: atunci când o casă impecabilă nu mai înseamnă un efort constant 

Mult timp, ideea de lux în casă a fost asociată cu spațiul, materialele premium sau obiectele de design. Astăzi, definiția începe să se schimbe. Luxul înseamnă și lucrurile pe care nu trebuie să le mai faci.

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  de  ELLE
Dreame L40 Ultra CE: atunci când o casă impecabilă nu mai înseamnă un efort constant 

Poate că cea mai mare schimbare din ultimii ani nu ține de felul în care ne amenajăm casa, ci de felul în care alegem să trăim în ea. O casă frumoasă nu mai este neapărat cea în care totul este perfect, ci cea care reușește să țină pasul cu ritmul nostru. Cu dimineți grăbite, întâlniri online, animale de companie, cumpărături lăsate pe hol și serile în care ultimul lucru pe care îți dorești să-l faci este să scoți aspiratorul din debara.

O locuință care ține pasul cu ritmul tău

Tot mai multe activități repetitive sunt preluate de tehnologie. Nu pentru că nu am putea să le facem noi, ci pentru că există produse care le fac la fel de bine, uneori chiar mai bine. Curățenia se află printre ele. Iar noua generație de roboți de aspirare nu mai seamănă deloc cu dispozitivele care se loveau de mobilă și se blocau sub canapea acum câțiva ani. Astăzi, acestea analizează spațiul, recunosc obstacole și adaptează traseele de curățare. 

L40 Ultra CE combină funcțiile de aspirare și spălare umedă într-un sistem gândit să răspundă provocărilor unei locuințe reale. Cu o putere de aspirare de până la 13.000 Pa, colectează eficient praful fin, părul de animale și murdăria acumulată zilnic atât pe pardoseli dure, cât și pe covoare.

În același timp, tehnologia Smart Pathfinder cu LDS îi permite să cartografieze cu precizie locuința și să își adapteze traseul în funcție de spațiul pe care îl are de aspirat. Astfel, poate identifica și evita obstacolele întâlnite pe traseu, fără ca eficiența procesului de curățare să fie afectată. 

Tehnologie gândită pentru locuințe reale

Acest tip de tehnologie răspunde unei realități pe care mulți utilizatori o cunosc foarte bine: o locuință trăită nu este niciodată ca o copertă dintr-o revistă. Există cabluri lăsate la încărcat, jucării uitate prin camere, boluri pentru animale de companie sau obiecte așezate temporar pe podea. Tocmai de aceea, performanța unui aspirator robot nu mai este măsurată doar prin puterea de aspirare, ci și prin capacitatea sa de a se adapta unui spațiu aflat în permanentă schimbare.

Confortul nu este dat doar de performanță, ci și de atenția acordată detaliilor. Funcția MopExtend permite o curățare mai atentă a zonelor greu accesibile, în timp ce sistemul inteligent de detectare a murdăriei ajustează automat procesul de spălare.

Mai multă autonomie, mai puțină întreținere 

Un alt aspect important este autonomia. Bateria de 5200 mAh oferă până la 260 de minute de funcționare continuă, timp suficient pentru curățarea locuințelor mari, iar stația inteligentă de andocare reduce considerabil timpul dedicat întreținerii. În practică, acesta este unul dintre aspectele care schimbă cel mai mult experiența de utilizare. Curățenia automatizată își pierde din avantajele promise dacă dispozitivul necesită, la rândul său, atenție constantă. 

În cazul L40 Ultra CE, stația de andocare golește automat recipientul de praf, curăță și usucă mopurile după fiecare sesiune și poate funcționa până la aproximativ 100 de zile fără golire manuală în condiții normale de utilizare. 

Pentru familiile care locuiesc alături de animale de companie, peria TriCut reprezintă un avantaj suplimentar. Concepută pentru a reduce încurcarea firelor de păr și pentru a menține performanța constantă a dispozitivului, aceasta contribuie la diminuarea operațiunilor de întreținere care însoțesc de obicei utilizarea unui aspirator robot. 

Toate aceste funcții pot fi gestionate și personalizate prin aplicația DreameHome, astfel încât experiența de utilizare să se adapteze cu ușurință rutinei zilnice a utilizatorilor. În plus, integrarea cu asistenți vocali precum Alexa, Siri sau Google Assistant completează experiența unei locuințe smart și conectate.

Confort care funcționează discret în fundal

Din această perspectivă, tehnologia pentru locuință nu mai este despre automatizare de dragul automatizării, ci despre confort. Despre eliminarea unor activități repetitive care consumă timp și energie și despre crearea unui spațiu care funcționează mai bine pentru cei care îl locuiesc.

Într-un moment în care confortul înseamnă tot mai mult eficiență, flexibilitate și soluții care funcționează discret în fundal, Dreame L40 Ultra CE propune o abordare simplă: o casă îngrijită, cu mai puține compromisuri și mai puțin efort din partea celor care locuiesc în ea.

L40 Ultra CE face parte din ecosistemul smart dezvoltat de Dreame și este disponibil exclusiv în magazinele Altex și pe altex.ro, în variantele alb și negru.

Sursă foto: Dreame România

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