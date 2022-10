Din 1 noiembrie, la Teatrul Național ”I. L. Caragiale” din București, vă invităm să vedeți Freak Show vol 2, spectacolul scris și regizat de Florin Piersic Jr.

Vă așteptăm pe 1 și 2 noiembrie, de la ora 20:00, la Sala Pictura a Teatrului Național 'I. L. Caragiale' din București să vedeți spectacolul de autor al lui Florin Piersic Jr, Freak Show vol. 2!

Un one-man show devenit deja spectacol-cult, aflat de această dată la cea de-a doua montare, Freak Show vol.2 nu este nicidecum o continuare' a spectacolului pe care Piersic Jr. îl joacă de nouă ani. Ambele spectacole sunt construite conceptual, ca niște suite de monoloage. Fiecare monolog înfățișează un alt personaj. Esența de bază este comedia, dar elementul tragic se insinuează deseori în poveștile lui Piersic Jr. , care se dovedește a fi un bun observator, izbutind să creeze noi personaje memorabile din tipologiile umane atât de diferite pe care le întâlnește în viața de zi cu zi.

Chiar dacă lupta actorului de teatru cu device-urile lumii moderne a devenit, între timp, tot mai acerbă, spectacolul Freak Show vol 2 își propune să nu îi dea voie spectatorului să își coboare ochii spre smart-phone.

Dacă în Freak Show vol. 1, situat în realitatea pre-pandemică, speranța nu era lăsată fără oxigen, iar personajele aveau încă resurse de gentilețe, de dulce naivitate și chiar de poezie, în lumea post-pandemică ilustrată de Freak Show vol. 2, răul este generalizat și face ca toate zonele întunecate ale personajelor să iasă la iveală, mai mult ca oricând. Ioana Clara Enescu, Agenda Liternet – The show will go on – Freak Show vol. 2

Mai sunt foarte puține bilete pentru reprezentațiile din 1 și 2 noiembrie ale spectacolului Freak Show vol. 2, iar acestea pot fi achiziționate de la Casa de Bilete TNB sau online https://www.mystage.ro/bilete/FREAK_SHOW_VOL%202-3636?af=15/#/r=28214 . Următoarea reprezentație a spectacolului este programată pentru 19 noiembrie, de la ora 20:00, la Sala Pictură a Teatrului Național 'I. L. Caragiale' din București.

Vă așteptăm la teatru!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro